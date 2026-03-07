Héctor “Toty” Flores, histórico referente de la Coalición Cívica, se incorporó al gabinete de Fernando Espinoza

Héctor “Toty” Flores

Héctor “Toty” Flores, histórico dirigente de la Coalición Cívica y cercano a Elisa Carrió, generó sorpresa al incorporarse como nuevo secretario de Economía Social y Productiva del municipio de La Matanza.

El nombramiento llamó la atención porque se trata del distrito gobernado por el dirigente peronista Fernando Espinoza, a quien Flores había enfrentado políticamente durante años desde la oposición. Espinoza, además, es uno de los principales aliados del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Los cambios en el gabinete fueron presentados este viernes y también sorprendieron por la incorporación de otros dirigentes provenientes de la oposición. Entre ellos aparecen Laura Grecco y Jorge Lampa, ambos con pasado en el PRO. Grecco juró como subdelegada municipal de Villa Celina, mientras que Lampa asumió como subsecretario de Cultura y Educación. Este último también es conocido por ser el dueño del Palacio de la Papa Frita.

Durante el acto de asunción, el jefe comunal se refirió al armado político que impulsa con estas incorporaciones. “No importa de dónde vengas, importa a dónde vamos. Y a dónde vamos es justamente a generar una nueva Argentina donde tengan posibilidad de desarrollarse en la vida nuestros jóvenes, donde nuestros abuelos vuelvan a tener jubilaciones dignas, donde los trabajadores vuelvan a tener salarios dignos”, aseguró Espinoza, según consignaron medios locales.

Fernando Espinoza y Héctor Toty Flores posan en el acto de asunción.

Y agregó: “Desde La Matanza se estamos fundando un gran Movimiento de Unidad Nacional, que tiene que ver con una nueva provincia, una nueva Argentina, que genere un nuevo gran frente electoral con todos los sectores de la sociedad”.

Además de Flores, el municipio anunció otras incorporaciones en distintas áreas. Raúl Rodríguez quedó al frente de la Secretaría de Malvinas; Belén Pagni asumió como secretaria de Juventudes; Patricia Díaz fue designada en la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria; y Brenda Vargas Matyi en la Subsecretaría de Desarrollo Social.

También se sumaron Mario Barresi como subsecretario general de Espacios Públicos y Servicios Públicos y Ricardo Rolleri como secretario de Desarrollo Estratégico.

Flores fue históricamente opositor a Espinoza (@ferespinozaok)

Quién es “Toty” Flores

El dirigente nacido en Entre Ríos fue diputado nacional por la Coalición Cívica ARI en representación de la provincia de Buenos Aires y supo tener una estrecha relación política con Carrió. En las PASO del 9 de agosto de 2015 incluso fue su compañero de fórmula dentro del espacio de la coalición.

Además del vínculo político, ambos compartieron un proyecto productivo. La exdiputada impulsaba la marca de ropa By Lilitas, cuyas prendas eran confeccionadas por la cooperativa La Juanita, fundada por Flores. Sin embargo, la actual crisis llevó al dirigente social a a no poder continuar con la producción para la marca.

En 2012, Flores también había fundado junto a Carrió el Movimiento Humanista de Resistencia y Construcción. Más recientemente, en las elecciones de octubre pasado, integró la lista de la Coalición Cívica para la Cámara de Diputados.

Flores es además el fundador de La Juanita, una cooperativa creada tras la crisis de 2001 por el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD La Matanza), que decidió rechazar los planes asistenciales y apostar por el desarrollo de emprendimientos productivos y educativos propios.

Toty Flores tenía una estrecha relación con Carrió.

La organización funciona en Gregorio de Laferrere y con el tiempo fue ampliando sus actividades. Allí impulsaron un jardín de infantes, una escuela, una panadería comunitaria, servicios de catering para empresas, un call center, talleres de formación, oficinas de empleo y ferias barriales.

Históricamente opositor al intendente de La Matanza, en una entrevista de 2023 con Infobae había sido muy crítico con la gestión municipal. “El intendente Espinoza no vive más en La Matanza. Se dice que vive en Puerto Madero. No está. Fernando era una persona que caminaba La Matanza, que estaba ahí. Ahora no está más y no se ocupa de la gestión”.

También cuestionó la situación del sistema sanitario local: “El servicio de salud de La Matanza es un desastre como bien se ve en las denuncias que se hacen en los hospitales. El Hospital de Niños no tiene pediatras. En las salitas de primeros auxilios no hay guardia. Bueno, esas cosas que hacen que el municipio no aparezca en este momento”.