Patricia Bullrich recibió a la familia de Germán Giuliani, el último argentino detenido en Venezuela

Patricia Bullrich recibió este mediodía a la familia de Germán Giuliani, el último de los argentinos que queda detenido en Venezuela y del que aún no hay novedades respecto de su liberación. El encuentro se realizó a las 24 horas de que la ex ministra de Seguridad recibiera al gendarme Nahuel Gallo, quien también estuvo detenido en el país centroamericano y que regresó a la Argentina en un vuelo charteado por la Asociación del Fútbol Argentino. Del encuentro, que se desarrolló en el despacho de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, también participó la diputada libertaria Sabrina Ajmechet.

Por la familia estuvieron presentes la mamá de Giuliani, su mujer, Virginia; Karina y Lorena, hermanas del detenido, y Diego, un amigo de Germán. También estuvo presente Elisa Trotta, activista venezolana y defensora de Derechos Humanos. Bullrich publicó un video en redes sociales donde se fueron presentando uno a uno -y donde no aparece Ajmechet, que sí participó de la reunión-. Luego toma la palabra la senadora, quien dice que “estamos peleando para que Germán vuelva a casa. Queremos que Germán vuelva, es absolutamente fundamental. El último argentino que queda”, en relación a los que fueron detenidos y ya liberados por el régimen de Maduro. “Te vamos a traer aquí, a la Argentina, a tu país”, culmina el video que subió la senadora en su cuenta de X.

Desde el entorno de la senadora explicaron que no había más detalles del encuentro porque se definió que sea “cerrado”, lo que significa que sólo participaron los familiares y las dos legisladoras. La familia Giuliani viene reclamando por la liberación de Germán desde hace meses. Vanesa Giuliani explicó a Infobae que su hermano viajó a Venezuela en mayo de 2025 por motivos comerciales, no políticos. “Mi hermano fue a trabajar y ya se volvía cuando lo detienen en un contexto de detenciones masivas. Ese día detienen a 80 personas más, entre ellas activistas políticos, en la previa de una elección importante”. Remarcó que en Venezuela “hay dos leyes que les dan el derecho a que si tenés alguna imagen en el celular que ellos interpretan como contra el régimen, te pueden meter preso”. Señaló la vigencia de la ley del odio y la ley Simón Bolívar, que se utilizan para justificar las detenciones arbitrarias.

Giuliani lleva más de nueve meses privado de su libertad en el Centro Penitenciario Yare II. Si bien su caso se desarrolla lejos de los focos internacionales, ha comenzado a movilizar reclamos diplomáticos y sociales desde la Argentina. La familia denuncia que “lo han tratado como un delincuente”, a pesar de que no existen pruebas ni causa formal que justifique su detención. A esto se le suma que, aunque Giuliani no concentraba la atención, muchos entendían que iba a ser liberado al mismo momento que el régimen soltara a Nahuel Gallo. Esto no sucedió, por lo que el impacto emocional y la desesperación que vive su familia se multiplica tras la reciente liberación del gendarme.

En las últimas horas, Bullrich criticó a la Asociación del Fútbol Argentino por haber dejado a Giuliani en Venezuela cuando hizo la operación para repatriar a Gallo. Respecto a esto, la esposa de Giuliani expresó su sorpresa y malestar: “No sabíamos que la AFA había intervenido. Eso fue una sorpresa. Nadie nos llamó, no sabíamos que Nahuel venía. Cuando vimos el avión, pensamos que venía mi hermano también”.

La comunicación con Germán es escasa y controlada. “Mi hermano tiene una llamada cada 15 días, de dos minutos, con un custodio en frente y en altavoz. Siempre dice que está bien, pero en una llamada dijo que salía entre el martes y el miércoles de la semana pasada. Eso nos llenó de esperanza”.