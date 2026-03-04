El desesperado pedido de la hermana de Germán Giuliani, el último argentino detenido en Venezuela: “Mi hermano es inocente, se le violaron todos sus derechos y fue torturado”

Germán Giuliani fue detenido junto a 80 personas en el marco de leyes represivas vigentes en Venezuela

En una entrevista exclusiva para Infobae en vivo, Vanesa Giuliani relató el calvario que atraviesa su familia desde la detención de Germán Giuliani, el último argentino que permanece secuestrado en Venezuela. “Sentimos que estamos presos todos los días”, aseguró, destacando la urgencia humanitaria y el abandono que sufren los familiares de los detenidos.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Vanesa describió el impacto psicológico que atraviesan: “Así nos pasa a nosotros como familiares de Germán, que sentimos que estamos presos todos los días. Es un tomar conciencia de que lo tienen secuestrado en esas condiciones, que ha sido torturado. Mi hermano también estuvo en desaparición forzada”. Recordó que Germán fue trasladado el 21 de diciembre y pasó las fiestas aislado, incomunicado y sin que su familia supiera dónde estaba: “Cuando salió de ese aislamiento, lo tiran en una celda como si fuera un animal, solo. Bajó mucho de peso, no tiene agua potable, no sabemos cómo hace sus necesidades”.

El contexto de la detención y las leyes represivas en Venezuela

Vanesa Giuliani explicó que su hermano viajó a Venezuela en mayo de 2025 por motivos comerciales, no políticos. “Mi hermano fue a trabajar y ya se volvía cuando lo detienen en un contexto de detenciones masivas. Ese día detienen a 80 personas más, entre ellas activistas políticos, en la previa de una elección importante”. Remarcó que en Venezuela “hay dos leyes que les da el derecho a que si tenés alguna imagen en el celular que ellos interpretan como contra el régimen, te pueden meter preso”. Señaló la vigencia de la ley del odio y la ley Simón Bolívar, que se utilizan para justificar las detenciones arbitrarias.

Vanesa Giuliani expone las condiciones infrahumanas y la tortura sufrida por su hermano durante su encarcelamiento (RS Fotos)

Durante la entrevista, Vanesa aportó un dato alarmante: “Ayer encontraron el cuerpo de un periodista venezolano. No sé si lo mataron ayer, pero hace once horas que se encontró, creo que era de Mérida”. Confirmó que se trataba de Walter Jaimes, desaparecido desde el 28 de febrero, y subrayó la gravedad de la situación: “No hay Estado de derecho, siguen reprimiendo a la gente. En los pueblos la información no llega y la gente sigue teniendo miedo”.

El rol del Estado argentino y la intervención de la AFA

Consultada sobre el apoyo del Gobierno nacional, Vanesa reconoció que al principio fue difícil que reconocieran a su hermano como preso político: “Al principio fue difícil ponerlo como preso político, creo que por desconocimiento. Pero a medida que pasó el tiempo, se fueron interiorizando y hoy estoy conforme porque Kirner lo nombró como el único argentino detenido”. Sin embargo, remarcó la soledad de la familia: “No hay consulado argentino en Venezuela. Estamos muy solos allá. Mi hermano no recibe visitas, no hay representación”.

Vanesa Giuliani reclama la intervención urgente de organismos internacionales de derechos humanos en el caso (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Sobre la reciente liberación de Nahuel Gallo, gestionada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Vanesa expresó su sorpresa y malestar: “No sabíamos que la AFA había intervenido. Eso fue una sorpresa. Nadie nos llamó, no sabíamos que Nahuel venía. Cuando vimos el avión pensamos que venía mi hermano también”. Reveló que Germán tiene una boleta de excarcelación firmada y había sido revisado por la Cruz Roja, lo que generó expectativas de una pronta liberación: “Fue muy duro y no sabíamos nada hasta que Nahuel llegó a la Argentina”.

La comunicación con Germán es escasa y controlada. “Mi hermano tiene una llamada cada 15 días, de dos minutos, con un custodio en frente y en altavoz. Siempre dice que está bien, pero en una llamada dijo que salía entre el martes y el miércoles de la semana pasada. Eso nos llenó de esperanza”.

Germán Giuliani fue detenido junto a 80 personas en el marco de leyes represivas vigentes en Venezuela

Denuncia de tortura y reclamo a los organismos de derechos humanos

En el tramo más contundente de la entrevista, Vanesa reclamó la intervención urgente de los organismos internacionales: “Pedimos que por favor los organismos de derechos humanos escuchen estos testimonios, que vean lo que está pasando en Venezuela”. Insistió: “Mi hermano es inocente, se le violaron todos sus derechos judiciales y fundamentales. Fue torturado. No estamos pidiendo ningún privilegio, estamos pidiendo justicia”.

Denunció la arbitrariedad de las liberaciones y la falta de garantías: “No hay posibilidades con Venezuela, las liberaciones son arbitrarias, pero pedimos que se siga mirando lo que pasa y que se cumplan las liberaciones”. Vanesa relató también el deterioro físico de Germán: “Me dijeron: ‘Vane, no es como la foto que estás mostrando. Está flaco, pelado, ojeroso y tiene la piel amarillenta’. Supongo que debe ser por el agua que toma o por la alimentación”.

