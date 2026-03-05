Insólito: un municipio de Misiones cobra una tasa a jornaleros que cruzan a Brasil a trabajar

El municipio de Alba Posse, en Misiones, cobra una tasa por "uso del puerto"

La municipalidad de Alba Posse, en Misiones, cobra una insólita tasa por “uso del puerto” a quienes cruzan a la ciudad brasileña de Porto Mauá en lancha a trabajar. El intendente, Lucas Gerhardt, se defendió diciendo que se trata de un tributo provincial vigente desde hace más de 60 años.

La pequeña localidad está ubicada en el centro sur de Misiones, a la vera del río Uruguay. Gerhardt pertenece al Frente Renovador de la Concordia, la fuerza que gobierna la provincia desde hace más de 20 años.

Gerhardt quedó en los últimos días en medio de la polémica. El eje fue el cobro de una “tasa por el uso del puerto internacional”. El tributo recae, en forma principal, sobre los jornaleros que van y vuelven de Porto Mauá. En Brasil, los trabajadores obtienen mejor retribución por día de labor. Por eso se ha comenzado a registrar un éxodo cotidiano por la frontera.

Según la queja de quienes van a ganarse el día al vecino país, deben pagar una tasa de dos mil pesos en concepto de “uso del puerto”. Lo abonan, expresaron, los que viajan en lanchas que pueden trasladar a hasta 8 personas. Los que utilizan el servicio tradicional de balsa se ahorrarían el gravámen.

El costo del pasaje en lancha es de tres mil pesos por persona. Este medio de transporte es más ágil. Con el tributo, el valor salta a cinco mil pesos.

Gerhardt se desligó de la controversia alegando que se trata de una carga provincial y no municipal. Y puso sobre la mesa que está vigente desde hace más de seis décadas. En declaraciones a la emisora local FM Santa María, alegó: “No es una tasa municipal. Es algo que ordenó la dirección de Puertos, que depende de la Subsecretaría de Transporte” misionera.

“Nosotros (por el Municipio) cobramos y nos quedamos con una parte. Pero es (un impuesto) provincial”, redondeó.

Luego, señaló: “No es algo nuevo. Se cobra hace 63 años”. En medio del aluvión de jóvenes que pasan a diario por la frontera, con picos de 800 personas en temporada alta, la tasa representa un ingreso importante para las arcas municipales.

Está prevista la construcción de un puente internacional entre Alba Posse y Porto Mauá. El proyecto tiene décadas de planificación. En el último tiempo, las autoridades brasileñas anunciaron la disponibilidad de 5 millones de reales (casi un millón de dólares) para realizar el estudio de factibilidad y el proyecto de ejecutivo de la iniciativa.

En qué consiste el fenómeno de la migración laboral a Brasil

En temporada alta, llegan a cruzar la frontera hasta 800 personas por día

Gran cantidad de jornaleros misioneros cruzan a diario al vecino país a trabajar en las cosechas. Las economías del sur brasileño tienen en esa zona producción de uvas y manzanas. Los trabajadores realizan, además, otras tareas rurales en los establecimientos donde consiguen empleo.

Cada día, miles de jóvenes misioneros se trasladan a Brasil para hacer changas en el estado de Río Grande do Sul. Además de la paga diaria, muchos reciben también alojamiento temporario y comida. Eso les permite regresar con los 100 reales que cobran por jornada. Al tipo de cambio actual, son unos 27 mil pesos. En un mes de labor a destajo, suman alrededor de 800 mil pesos.

El fenómeno que se observa en Alba Posse se repite en otras localidades misioneras. Muchachos de San Javier, San Antonio, Bernardo de Irigoyen, Apóstoles, Aristóbulo del Valle, Oberá y Olegario V. Andrade cruzan el río Uruguay en busca de un presente mejor para ellos y sus familias.

Un informe del diario local El Territorio dio cuenta de que la mayoría de los que integran este éxodo laboral silencioso tiene entre 18 y 25 años. En gran parte vienen de sectores humildes. Se trasladan con algunos enseres básicos, como colchonetas y ventiladores. Se quedan allí durante la temporada de enero a marzo. Pero un porcentaje no regresa.

Los que tienen suerte pueden juntar unos pesos. Otros, atraviesan un destino distinto. En la localidad de Sao Marcos se registraron situaciones de explotación. Esto motivó la realización de operativos por parte de las autoridades brasileñas.