Política

Juan Manuel Abal Medina: “El peronismo está dando un papel muy triste”

El ex jefe de Gabinete de la Nación expuso que los desacuerdos internos y la ausencia de renovación en la dirigencia han dejado al partido sin la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos actuales y construir una alternativa sólida

Guardar
El politólogo y ex jefe de gabinete de la Nación hizo un analisis sobre la crisis actual del peronismo donde según sus palabras "no ha logrado crear una alternativa fuerte" al Gobierno de Milei

El politólogo y ex jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, hizo una evaluación crítica sobre el presente y el futuro del peronismo durante una entrevista con Infobae al regreso. En sus palabras, el espacio atraviesa un momento de profunda confusión y falta de liderazgo, lo que ha dejado a la fuerza política “dando un papel muy triste”. Según Abal Medina, las tensiones internas y la ausencia de un proyecto renovador han debilitado la capacidad del peronismo para posicionarse como alternativa frente a la administración de Javier Milei.

Abal Medina advirtió que el contexto actual exige a la dirigencia peronista “estar muy unida”, sobre todo ante la irrupción de Milei y su visión de la política, que coloca al peronismo en las antípodas del oficialismo. El ex funcionario puntualizó: “Milei nos facilita que estamos en la contracara; él dijo que la justicia social es un robo y la justicia social está en la Constitución Nacional como principio y nosotros somos parte”. A su criterio, la falta de una alternativa clara frente al oficialismo responde a errores cometidos durante la gestión de Alberto Fernández y a la incapacidad del peronismo de generar propuestas nuevas.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El politólogo subrayó que, cuando una fuerza política no logra articular una alternativa sólida, “todos quieren cuidar su quinta y se pierde la mirada de lo colectivo”. A su juicio, ese fenómeno se profundizó en los últimos años, impidiendo la discusión sobre un “nuevo modelo de peronismo”. En ese sentido, Abal Medina manifestó confianza en la figura de Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense, a quien reconoció como portavoz de “una posición interesante”. De todas formas, advirtió que las internas partidarias frenan la posibilidad de avanzar en la renovación: “La propia interna le impidió empezar a enunciar las nuevas canciones y no podemos salir de esto; tenemos que dar vuelta a la página y pensar en los problemas del presente”.

Axel Kicillof (AG La Plata)
Axel Kicillof (AG La Plata)

El análisis de Abal Medina incluyó una reflexión sobre la dificultad de construir nuevos liderazgos en el espacio. “El peronismo está empantanado y todos somos responsables. No estamos entendiendo que, si no generamos un nuevo proyecto, vamos a ser funcionales a Milei”, sentenció. El ex jefe de Gabinete sostuvo que la dirigencia peronista permanece atada a esquemas del pasado, sin mirar a futuro. Destacó la necesidad de recoger los aciertos de etapas anteriores, como el kirchnerismo, y combinarlos con respuestas a los desafíos actuales.

Sobre el fenómeno de La Libertad Avanza, Abal Medina señaló que, aunque el bloque oficialista carece de historia propia, sus protagonistas sí tienen antecedentes en la política argentina. Consideró que el discurso de la casta fue construido “con audacia” y que, en contraste, el peronismo adoptó una actitud conservadora, optando por preservar el statu quo en vez de impulsar cambios. “Decidimos preservar el estatus quo, algo que no es del peronismo”, afirmó.

El dirigente también hizo referencia a la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner en el espacio. Según sus palabras, la expresidenta “sigue conduciendo al sector más importante del peronismo” y ha optado por liderar a quienes la acompañan. Para Abal Medina, Cristina Fernández mantiene mayor gravitación nacional que otras figuras como Kicillof. El ex funcionario sostuvo, además, que la expresidenta está “injustamente presa”, y consideró que existió manipulación judicial, con una utilización de la Justicia por parte de Mauricio Macri.

El ex jefe de Gabinete también abordó el perfil del presidente Milei. A su entender, el estilo del mandatario se caracteriza por la extrema selectividad en el trato con sus colaboradores y la propensión a expulsar a quienes se apartan de la línea oficial. “El que le cae bien es el mejor de la historia, pero te corrés un poco de la línea y te expulsa del Gobierno. A la única que trata diferente es a la hermana”, graficó Abal Medina, en relación a Karina Milei.

En el plano institucional, Abal Medina describió que la administración Milei ha comenzado a tensionar los límites de la democracia, sobre todo al negarse a cumplir una ley aprobada por amplia mayoría parlamentaria. “Acá hay un Gobierno que se toma la atribución de decir qué regla se cumple o no dependiendo lo que le guste”, expresó. Distinguió que, a diferencia de Macri, Milei ejerce presión sobre la Justicia desde lo discursivo, aunque hasta el momento no avanzó con acciones concretas.

Juan Manuel Abal Medina cuestiona
Juan Manuel Abal Medina cuestiona la falta de renovación en la dirigencia del peronismo y expresó preocupación por el rumbo político actual

Respecto a las dificultades económicas, Abal Medina reconoció errores del último gobierno peronista, especialmente por haberse “despreocupado de lo macroeconómico”. Al repasar el pasado, recordó que “a Perón cuando se le iba la mano el presupuesto hacía un ajuste”, y que durante la gestión reciente existió temor de encarar medidas de ajuste, en particular en el área de subsidios. “Si no nos hacemos cargo, la gente no va a pensar que vamos a cambiar y no nos va a elegir”, añadió.

Durante la entrevista con Infobae al regreso, el ex jefe de Gabinete descartó que el peronismo recorra el mismo camino que la Unión Cívica Radical (UCR), aunque reconoció que existen similitudes en algunos comportamientos y advirtió que “hay que renovar las ideas”. Al referirse al resultado electoral más reciente, Abal Medina recordó que el peronismo obtuvo el 34% de los votos, aunque admitió que “nos fue mal en la última elección”. También planteó la necesidad de autocrítica y de reconocer los errores propios: “Permitimos a Milei que nos haga el desorden”.

En otro tramo del reportaje, Abal Medina defendió la importancia de combinar la experiencia política con nuevas perspectivas. “En política se construye con lo viejo y con lo nuevo. Hay que darle importancia a que prime la lógica nueva y no la vieja”, sostuvo. Además, planteó que el futuro del espacio depende de la capacidad de “juntar a todos los sectores”, incluidos nombres como Guillermo Moreno, Juan Grabois y representantes del peronismo cordobés, sin dejar a nadie afuera.

Finalmente, el ex jefe de Gabinete consideró que la crisis dificulta la generación de conocimiento y la articulación de nuevas ideas, pero remarcó que la renovación intelectual y política es indispensable para la supervivencia del peronismo.

Temas Relacionados

Juan Manuel Abal MedinaPartido JusticialistaPeronismoInfobae en vivoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Damián Arabia: “No creo que el presidente maltrate, da sus miradas y no usa el poder del Estado para presionar”

El diputado de La Libertad Avanza analizó en Infobae al Regreso el discurso y el modo de ejercer el poder de Javier Milei. Defendió la autenticidad presidencial y cuestionó la comparación con prácticas del kirchnerismo

Damián Arabia: “No creo que

El Gobierno le exigió explicaciones a Formosa por el video de Gildo Insfrán entrevistado por alumnos: “Adoctrinamiento político”

Desde la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, se le remitió una nota formal al Ministerio de Cultura y Educación de la provincia que gobierna el peronista desde hace más de 30 años

El Gobierno le exigió explicaciones

Nahuel Gallo cenó con su familia por primera vez después de 448 días: “Pidió algo que extrañaba con todo su corazón”

El gendarme argentino permanece en el Edificio Centinela donde se recupera tras estar encerrado por el régimen chavista en Venezuela. “Cuando él esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad”, anticipó su esposa

Nahuel Gallo cenó con su

Tras la apertura de sesiones de Kicillof, el peronismo reflota la tensión y posa la lupa en las internas locales

El 15 de marzo habrá elecciones en 18 municipios, algunos de peso como General Pueyrredón o San Nicolás. El gobernador ya transita la construcción hacia 2027, pero tiene un frente interno sin resolver. Lo que dejó el discurso

Tras la apertura de sesiones

La matriz ideológica de Milei: valores occidentales, estoicismo y populismo de derecha

El filósofo Luis Diego Fernández analizó en Infobae a la Tarde la estructura ideológica que sostiene al gobierno de Javier Milei, desde la reivindicación de los valores occidentales y el auge del estoicismo hasta la consolidación de un populismo de derecha con impronta argentina

La matriz ideológica de Milei:
DEPORTES
El “penaltygate” entre Panichelli y

El “penaltygate” entre Panichelli y un compañero del Estrasburgo: el gesto de Valentín Barco para resolver el conflicto

Con el regreso de Paredes, cambio de esquema y una sorpresa: el once de Boca que probó Úbeda para visitar a Lanús

El noble gesto de Simeone con Raphinha luego de que el Atlético de Madrid eliminara al Barcelona de la Copa del Rey

El show de atajadas de Juan Musso ante Barcelona en la sufrida clasificación del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey

La increíble historia detrás del video viral de la apretada de la barra de Godoy Cruz: “El que no quiera jugar, que se vaya”

TELESHOW
La cronología del choque de

La cronología del choque de Ernestina Pais: de su versión del hecho a la razón por la que se negó al test de alcoholemia

Eduardo Blanco da el salto al streaming con su éxito “Parque Lezama”: “Nuestro cine todavía tiene historias para emocionar”

Rodrigo Lussich recordó los últimos días de Mercedes Portillo a tres meses de su muerte: “Fue un golpazo”

Tiziana Sabatini reveló una íntima escena familiar antes del nacimiento de Gía, la hija de Oriana y Paulo Dybala

Anamá Ferreira contó en Infobae en Vivo el consejo que le dio a Marta Fort antes de su debut en el mundo del modelaje

INFOBAE AMÉRICA

Lo que pasa bajo tierra:

Lo que pasa bajo tierra: cómo las hormigas Atta cephalotes amplifican las emisiones de CO₂

Panamá: detienen a exjefa de cobranzas de la oficina de impuestos por presunto peculado

Chefs con estrellas Michelin alertan sobre la inminente extinción de la anguila europea y promueven quitarla del menú

La inteligencia artificial reveló los secretos de un juego de mesa romano tras casi 20 siglos

Proyecto de túnel peatonal bajo el Canal entra en fase final del concurso de The Boring Company