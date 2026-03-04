Juan Manuel Abal Medina: “El peronismo está dando un papel muy triste”

El politólogo y ex jefe de gabinete de la Nación hizo un analisis sobre la crisis actual del peronismo donde según sus palabras "no ha logrado crear una alternativa fuerte" al Gobierno de Milei

El politólogo y ex jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, hizo una evaluación crítica sobre el presente y el futuro del peronismo durante una entrevista con Infobae al regreso. En sus palabras, el espacio atraviesa un momento de profunda confusión y falta de liderazgo, lo que ha dejado a la fuerza política “dando un papel muy triste”. Según Abal Medina, las tensiones internas y la ausencia de un proyecto renovador han debilitado la capacidad del peronismo para posicionarse como alternativa frente a la administración de Javier Milei.

Abal Medina advirtió que el contexto actual exige a la dirigencia peronista “estar muy unida”, sobre todo ante la irrupción de Milei y su visión de la política, que coloca al peronismo en las antípodas del oficialismo. El ex funcionario puntualizó: “Milei nos facilita que estamos en la contracara; él dijo que la justicia social es un robo y la justicia social está en la Constitución Nacional como principio y nosotros somos parte”. A su criterio, la falta de una alternativa clara frente al oficialismo responde a errores cometidos durante la gestión de Alberto Fernández y a la incapacidad del peronismo de generar propuestas nuevas.

El politólogo subrayó que, cuando una fuerza política no logra articular una alternativa sólida, “todos quieren cuidar su quinta y se pierde la mirada de lo colectivo”. A su juicio, ese fenómeno se profundizó en los últimos años, impidiendo la discusión sobre un “nuevo modelo de peronismo”. En ese sentido, Abal Medina manifestó confianza en la figura de Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense, a quien reconoció como portavoz de “una posición interesante”. De todas formas, advirtió que las internas partidarias frenan la posibilidad de avanzar en la renovación: “La propia interna le impidió empezar a enunciar las nuevas canciones y no podemos salir de esto; tenemos que dar vuelta a la página y pensar en los problemas del presente”.

Axel Kicillof (AG La Plata)

El análisis de Abal Medina incluyó una reflexión sobre la dificultad de construir nuevos liderazgos en el espacio. “El peronismo está empantanado y todos somos responsables. No estamos entendiendo que, si no generamos un nuevo proyecto, vamos a ser funcionales a Milei”, sentenció. El ex jefe de Gabinete sostuvo que la dirigencia peronista permanece atada a esquemas del pasado, sin mirar a futuro. Destacó la necesidad de recoger los aciertos de etapas anteriores, como el kirchnerismo, y combinarlos con respuestas a los desafíos actuales.

Sobre el fenómeno de La Libertad Avanza, Abal Medina señaló que, aunque el bloque oficialista carece de historia propia, sus protagonistas sí tienen antecedentes en la política argentina. Consideró que el discurso de la casta fue construido “con audacia” y que, en contraste, el peronismo adoptó una actitud conservadora, optando por preservar el statu quo en vez de impulsar cambios. “Decidimos preservar el estatus quo, algo que no es del peronismo”, afirmó.

El dirigente también hizo referencia a la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner en el espacio. Según sus palabras, la expresidenta “sigue conduciendo al sector más importante del peronismo” y ha optado por liderar a quienes la acompañan. Para Abal Medina, Cristina Fernández mantiene mayor gravitación nacional que otras figuras como Kicillof. El ex funcionario sostuvo, además, que la expresidenta está “injustamente presa”, y consideró que existió manipulación judicial, con una utilización de la Justicia por parte de Mauricio Macri.

El ex jefe de Gabinete también abordó el perfil del presidente Milei. A su entender, el estilo del mandatario se caracteriza por la extrema selectividad en el trato con sus colaboradores y la propensión a expulsar a quienes se apartan de la línea oficial. “El que le cae bien es el mejor de la historia, pero te corrés un poco de la línea y te expulsa del Gobierno. A la única que trata diferente es a la hermana”, graficó Abal Medina, en relación a Karina Milei.

En el plano institucional, Abal Medina describió que la administración Milei ha comenzado a tensionar los límites de la democracia, sobre todo al negarse a cumplir una ley aprobada por amplia mayoría parlamentaria. “Acá hay un Gobierno que se toma la atribución de decir qué regla se cumple o no dependiendo lo que le guste”, expresó. Distinguió que, a diferencia de Macri, Milei ejerce presión sobre la Justicia desde lo discursivo, aunque hasta el momento no avanzó con acciones concretas.

Respecto a las dificultades económicas, Abal Medina reconoció errores del último gobierno peronista, especialmente por haberse “despreocupado de lo macroeconómico”. Al repasar el pasado, recordó que “a Perón cuando se le iba la mano el presupuesto hacía un ajuste”, y que durante la gestión reciente existió temor de encarar medidas de ajuste, en particular en el área de subsidios. “Si no nos hacemos cargo, la gente no va a pensar que vamos a cambiar y no nos va a elegir”, añadió.

Durante la entrevista con Infobae al regreso, el ex jefe de Gabinete descartó que el peronismo recorra el mismo camino que la Unión Cívica Radical (UCR), aunque reconoció que existen similitudes en algunos comportamientos y advirtió que “hay que renovar las ideas”. Al referirse al resultado electoral más reciente, Abal Medina recordó que el peronismo obtuvo el 34% de los votos, aunque admitió que “nos fue mal en la última elección”. También planteó la necesidad de autocrítica y de reconocer los errores propios: “Permitimos a Milei que nos haga el desorden”.

En otro tramo del reportaje, Abal Medina defendió la importancia de combinar la experiencia política con nuevas perspectivas. “En política se construye con lo viejo y con lo nuevo. Hay que darle importancia a que prime la lógica nueva y no la vieja”, sostuvo. Además, planteó que el futuro del espacio depende de la capacidad de “juntar a todos los sectores”, incluidos nombres como Guillermo Moreno, Juan Grabois y representantes del peronismo cordobés, sin dejar a nadie afuera.

Finalmente, el ex jefe de Gabinete consideró que la crisis dificulta la generación de conocimiento y la articulación de nuevas ideas, pero remarcó que la renovación intelectual y política es indispensable para la supervivencia del peronismo.