Javier Milei bajo euforia: no se corre del plan y los empresarios le exigen respeto

Un Milei eufórico en la apertura de la Asamblea Legislativa

El presidente Javier Milei cree que todos juegan en su contra. Eso no es una novedad en un político con poder. La novedad es que no se detiene a pensar, sino que está dispuesto a responder sin preguntar para qué. Empresarios, políticos, sindicalistas, artistas, periodistas y todo aquel que plantee una disidencia está en frente. Quizás por eso disparó contra la oposición, volvió a pelearse con Techint y va en busca de su nuevo enemigo. Luego de 24 horas de silencio, los sectores empresarios más importantes del país salieron a responder.

Primero, tras un intenso debate interno, la Unión Industrial Argentina (UIA) exigió “respeto como condición básica para el desarrollo”. Desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) pidieron un diálogo “constructivo y respetuoso”. En ese último grupo están empresas como Techint, Arcor, PAE y Mercado Libre. “La mayor parte de ellos habló en privado durante todo el lunes. Sintieron un destrato impresionante cuando son los que están empujando para que esto arranque”, comentaron a Infobae, aunque evitan dar nombres y apellidos de manera individual. El temor a escrache público es alto, sobre todo luego de la insólita frase que dijo el CEO de Neumen, que habló de un “robo” con márgenes extraordinarios en épocas del Frente de Todos. La aclaración no sirvió para nada.

Milei festejó que el diputado Luis Petri tildara de “golpista” a la vice Victoria Villarruel. Está convencido de que es así. Milei ha escuchado de funcionarios suyos las peores versiones de su compañera de fórmula. Y quienes lo rodean creen que ella espera la crisis para presentarse como eje de “gobernabilidad”. En un mundo que se encamina a conflictos por doquier, el Presidente mantiene como mantra el alineamiento irrestricto a toda decisión que tome Donald Trump. Sea contra Irán, Rusia, China o los aranceles a la India. La suba del barril del petróleo tendrá su coletazo inflacionario. Emilio Apud (ex secretario de Energía) dijo en Infobae En Vivo que el 40% del valor de la nafta en surtidor es del barril. De ahí el problema para Argentina ante la incertidumbre por Medio Oriente. ¿A cuánto puede llegar? En momentos previos a la pandemia, llegó a estar por encima de los 140 dólares.

Un nuevo enfrentamiento entre Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel (Comunicación Senado.)

Y si bien el mandatario, entre insultos y chicanas en el Congreso, se refirió a la educación, los datos pueden más que las palabras. Dijo Milei: "En materia de capital humano, necesitamos reformar la educación inicial, primaria y secundaria. Todos sabemos lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo; las estadísticas son apabullantes. Por eso, durante nuestro gobierno, la escuela servirá a su propósito original: darle las herramientas a nuestros niños para que puedan procurarse un futuro mejor, no para adoctrinarlos“. Los datos marcan lo contrario.

Según estadísticas oficiales, el Gobierno redujo un 47,7% la inversión educativa entre 2023 y 2025. Además, invertirá el 0,75% del PBI en educación, por debajo de 2024 (0,88%). Durante el mismo período entre 2023 y 2025, los fondos nacionales para la educación obligatoria cayeron un 76,5%. La inversión en infraestructura educativa se redujo 58,5%. El presupuesto para las universidades cayó 29,4%. En promedio, los salarios docentes cayeron 19% a nivel nacional. “A veces lo mejor es callar”.

Mientras tanto, los gobernadores miran de reojo al Presidente y lo critican por lo bajo. Los tiros al micrófono pasaron de moda, sobre todo tras el triunfo oficialista de octubre. La crónica de David Cayón en Infobae funcionó como el mejor ejemplo del estado de situación de los gobernadores dentro del esquema de poder. Contó el periodista que le pidieron al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sobre las palabras presidenciales y este “sólo se sonrió e hizo ‘montoncito’ juntando los cinco dedos de una mano”. Lo que vive Pullaro es una constante entre mandatarios que pasaron de enfrentar públicamente a Milei a buscar un pacto de no agresión. ¿Enfrentarlo en 2027 por la Presidencia? “Que se pelee Axel”, la frase que soltó uno de los gobernadores del norte que coquetea con ser vice en una fórmula libertaria.

Los gobernadores que estuvieron presentes en la apertura de sesiones (Comunicación Senado.)

El escenario muestra particularidades. Gustavo Sáenz de Salta apuesta a modificar la ley electoral para que se vote con un sistema de ley de Lemas. Esto es, múltiples candidatos bajo un mismo “lema”. Todos suman a ese espacio y gana el espacio más votado. Una técnica que no es nueva. La usa en Formosa, el gobernador Gildo Insfrán desde hace décadas. En Corrientes, los hermanos Valdés entendieron que es preferible evitar la disputa nacional: “Para qué salir a tierras porteñas cuando vas a perder y encima desproteges tu pago. No es negocio”, analizaron. En Mendoza, el radical Alfredo Cornejo tampoco se muestra reacio a compartir fórmula con el libertario. Desde Córdoba, Martín Llaryora encontró un punto medio para mantener la paz con algunos diputados que le responden y fueron clave para las sesiones extraordinarias.

En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri aún intenta descifrar el fallo de la Corte Suprema que revocó el sobreseimiento que tenía el mandatario por una causa de lavado de activos, vinculada a la compra de un departamento en Miami en 2011 a través de una sociedad. “Queda muy expuesta esta operación”, sintetizaron en Uspallata. El jefe de gobierno busca un sello de la gestión a través de las medidas de seguridad (efectivo trabajo sobre desalojos), pero sabe que vendrá un año con opositores en todos los frentes. El mejor ejemplo pasará por la Legislatura, lugar opaco donde pueden pasar semestres sin mayores novedades. Ahora será distinto. El quórum se consigue con 31 legisladores. La Libertad Avanza tiene 14 miembros -y espera sumar otros bloques para pintarlos violeta- y los pasos que dan tanto Manuel Adorni, Pilar Ramírez (jefa de bloque) y Patricia Bullrich -por su lado- anticipan libertarios ruidosos. A estos se suman desde el PJ con 20. “Acuerdan entre ambos y ya exponen a Macri a discutir temas sensibles de la Ciudad”, aventura un legislador opositor. ¿Y si faltan? El exjefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tiene un bloque de 6. El temor dentro del PRO es que las tres patas opositoras generen acuerdos para discutir cada uno su proyecto con un quórum en común. Daniel “Tano” Angelici deberá apelar a toda su muñeca política para frenar la embestida.

Axel Kicillof (AG La Plata)

Esa embestida que en la provincia de Buenos Aires el gobernador la tiene en su propia vereda. No había pasado ni una hora del discurso de Axel Kicillof por la apertura de sesiones cuando la intendente de Quilmes y camporista, Mayra Mendoza, volvió a criticar el desdoblamiento del 2025 y dijo que le preocupaba que “como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina.”

Quizás la mayor preocupación de las pymes bonaerenses no sea el silencio sobre Cristina sino la falta de actividad. Un empresario miembro de la UIA de zona norte dialogó en off con Infobae. Resumió así al momento que se vive en la industria bonaerense: “El nivel de facturación que tenemos es bajo. No llegamos a cubrir todo el costo fijo que sostenemos y, para evitar despidos, muchos dejamos de pagar impuestos. El mercado se achicó, es decir, la gente tiene menos plata, entonces consume menos. A eso le sumamos que tenemos un competidor que subsidia a sus empresas, que es China. Su gobierno financia la mano de obra de las empresas, cuántos más obreros tenés, más barato te sale el producto. Y para cerrar, pisan el dólar para, supuestamente, bajar la inflación. No están haciendo eso, están alquilando la industria“.