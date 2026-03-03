Emilio Apud, ex secretario de Energía, analizó la guerra en Irán: “Si el conflicto dura, se puede llegar a un barril de USD 100”

El ex secretario de Energía de la Nación analizó las consecuencias de la escalada de las tensiones y el cierre del estrecho de Ormuz. El alza del petróleo promete mayores exportaciones y divisas, pero anticipa aumentos en los combustibles y presiones sobre la inflación doméstica

La escalada bélica en Medio Oriente puso el foco sobre la industria de los hidrocarburos y las exportaciones argentinas. Emilio Apud, ex secretario de Energía, analizó el escenario en la señal de streaming Infobae en Vivo y advirtió sobre las consecuencias para el mercado interno y las oportunidades que pueden surgir para el país si el precio internacional del crudo se dispara.

“El precio internacional del petróleo subió ya un 4 o 5%. Si el conflicto dura, se puede llegar a un barril de 100 o 120 dólares”, aseguró Apud al abordar el impacto directo de la tensión en Irán sobre los mercados globales. Según el experto, la situación genera expectativas entre las empresas que operan en Vaca Muerta: “Los petroleros están contentos, los que están en Vaca Muerta sobre todo. ¿Por qué? Porque están teniendo un flujo de caja muy interesante que les permite acelerar tal vez todo lo que es los trabajos”.

El ex funcionario contextualizó el efecto de la guerra sobre los precios y cómo esto repercute en la macroeconomía argentina. “A la macro le conviene porque va a haber un flujo mayor de divisas”, planteó. Para Apud, el escenario internacional abre una oportunidad para las exportaciones, aunque advirtió sobre la volatilidad del mercado: “Los precios han subido, están en ochenta, ochenta y dos dólares, no sé a cuánto llegó... pero puede escalar si empiezan a bombardear todas las refinerías y la oferta empieza a resentirse”.

Las proyecciones de Apud ponen en primer plano el rol de la infraestructura energética argentina y la necesidad de contar con vías de salida para la producción. “Tenemos una fábrica de pan y no tenemos cómo llevarlo. Ahora se están haciendo los gasoductos que tienen la característica de ser dedicados... es un caño que va desde el yacimiento hasta el litoral marítimo”, explicó. De acuerdo con sus palabras, la concreción de obras como el oleoducto Vaca Muerta Sur permitirá ampliar la capacidad exportadora: “Está el Vaca Muerta Sur, que es un oleoducto que va a permitir tener casi medio millón de barriles diarios más y todo para exportación”.

El especialista remarcó la importancia de aprovechar el contexto internacional para monetizar los recursos nacionales. “Tenemos para colocar y monetizar todo el gas que queremos. La única forma de poner en valor el gas antes que pase la era del petróleo”, sostuvo. Según Apud, la ventana de oportunidad para capitalizar el auge de precios podría cerrarse si la transición energética acelera el reemplazo de combustibles fósiles.

Sobre la política de precios internos, Apud analizó la dinámica entre el valor internacional del crudo y el precio de los combustibles en el país. “El precio del combustible, por otro lado, que era la otra cara, es algo que va a preocupar un poco al gobierno, que está en una pelea para que la inflación baje”, señaló. El ex secretario de Energía explicó que la estructura de costos del combustible tiene una fuerte relación con el precio del petróleo: “Dentro de la estructura de costos del combustible, el crudo incide aproximadamente en un 40%”.

Las tensiones entre el contexto internacional y la situación local se reflejan en el traslado de precios al consumidor. Apud expresó: “Yo pienso que el gobierno va a tratar de persuadirlas de que no lo trasladen automáticamente”, en referencia a las petroleras y el impacto potencial sobre la inflación. El experto cuestionó la formación de precios y el comportamiento de las empresas: “La experiencia marca que lo que sube después no baja, ¿no? Y eso no está bien. En realidad, nos tenemos que acostumbrar a que, como es un componente importante del precio del combustible en la manguera del surtidor, si sube, sube, pero cuando baja tiene que bajar”.

El efecto del precio de la nafta sobre la economía aparece como un tema sensible. “Un aumento de la nafta incide rápidamente en el índice, en el IPC”, afirmó el ex funcionario. Al respecto, destacó la diferencia que implica para la industria nacional recibir precios internacionales elevados: “No es lo mismo que reciban sesenta dólares por cada barril a que reciban ochenta, noventa o cien”.

