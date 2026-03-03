Luis Petri acusó a Villarruel de “apostar al fracaso del Gobierno” y se cruzaron en las redes

El saludo entre Milei y Villarruel una vez mas evidenció la tensa relación que hay entre ambos (Fotos: Comunicación Senado)

El discurso de apertura de las sesiones ordinarias. que el presidente Javier Milei pronunció este domingo en el Congreso de la Nación, estuvo cargado de acusaciones contra sectores de la oposición y empresarios, incluso contra Victoria Villarruel cuando habló de quienes soñaban con ocupar “el sillón de Rivadavia”. En este contexto, el diputado y ex ministro de Defensa, Luis Petri, se sumó a los cuestionamientos contra la Vicepresidenta, lo que motivó la respuesta de la titular del Senado en las redes.

“No me sorprende que esté fuera de lugar mientras el Presidente está haciendo la sesión inaugural de las sesiones ordinarias porque ha estado fuera de lugar durante dos años”, expresó el ex mininistro de Defensa de la Nación en una entrevista con TN al referir a la actitud que tuvo Villarruel durante el discurso: en varias oportunidades, tomó su celular y contestó mensajes detrás del mandatario.

Duras declaraciones de Petri contra Villarruel

El legislador apuntó a la Vicepresidenta por su postura frente al oficialismo y la acusó de actuar en favor de la oposición en momentos clave del debate parlamentario.

“Cuando vos te ofreces a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un Gobierno, siendo parte de la asociación presidencial, ¿qué sos?”, arremetió y repasó uno de los momentos álgidos de la ceremonia. “Cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Mientras Petri se explayaba, Villarruel le contestaba a través de X. “Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y que hizo su funcionario mendocino”, cuestionó. Seguidamente, completó: “Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial", cerró.

El posteo en X de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, dirigido a Petri

Por su parte, el diputado mendocino insistió en que “si vos te ofreces a la oposición para abrir el Congreso, por ejemplo, para sancionar y debatir leyes que hieren al programa económico del Gobierno y lastiman a los argentinos, ¿en qué te transformás?”. Para él, la Vicepresidenta “fue funcional a la oposición”.

En este sentido, no dudó en asegurar: “Me imagino que debe haber pensado en ser presidenta, sin lugar a dudas. No actuó como lo demanda la Constitución apoyando al Presidente”. Y consideró que Villarruel “apostó por el fracaso del Gobierno y se ofreció como una alternativa y abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas".

Ambos mandatarios durante la apertura de sesiones en el Congreso (Fotos: Comunicación Senado.)

La relación entre Milei y su vice está completamente rota. De hecho, esto quedó en evidencia durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

Todo comenzó con un frío saludo en la puerta de acceso al edificio entre ambos, lo que posteriormente terminó con un elocuente gesto por parte de Milei hacia Victoria Villarruel quien permanecía sentada detras de él, durante el discurso.

En su alocución, el Presidente recordó la victoria electoral en la Ciudad y planteó que esto derivó en “un ataque sin precedentes” contra la gestión. “Tomó su punto más algido luego de las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia”, dijo en alusión a su vice.

El mandatario no limitó sus acusaciones a la interna oficialista. De hecho, apuntó directamente contra el Congreso, a quien atribuyó la sanción de “leyes irresponsables”, y a sectores empresarios que, en su visión, “apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres”.

“Ese ataque, coordinado entre el Congreso de la Nación, sancionando leyes irresponsables, algunos medios de comunicación con operaciones y engaños de todo tipo para confundir al electorado y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres, generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto”, afirmó el presidente.