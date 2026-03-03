Kicillof le dio el puntapié a su discurso federal con una apertura de sesiones en la que no pudo esquivar la interna del PJ

El gobernador Axel Kicillof en la apertura de dlas Sesiones Ordinarias de la Legislatura (Foto: AG La Plata)

“Hay otro camino”. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llevó su discurso de confrontación con el presidente Javier Milei y su modelo de gestión a la apertura de sesiones 154 de la provincia de Buenos Aires. En la primera media hora de su mensaje, cruzó la política económica del Gobierno nacional. Nada nuevo. Sin embargo, le habló “a los argentinos” ya desde el principio. Usó una referencia particular: “Incluso los economistas y comunicadores más admirados por la derecha caracterizan a este momento en términos de estanflación, la peor de las combinaciones: recesión e inflación. Desde Paolo Rocca a Cavallo, desde Mirta Legrand a Melconian, todos le están señalando al presidente lo evidente: la Argentina no va bien”, dijo en los primeros minutos del discurso. Hizo dos anuncios de nuevos proyectos de ley, desde los que también confrontó con Milei. La oposición buscó poner en agenda el funcionamiento de IOMA; pero dos sectores del peronismo también pusieron la lupa en omisiones: la no referencia a Cristina Kirchner y el paro de estatales, docentes y judiciales, destacado por el massismo.

El mandatario segmentó su discurso. Habló parado desde un atril como lo hiciera Milei en su apertura de sesiones. Fue aplaudido en varios pasajes durante la hora con 26 minutos que duró su alocución. Uno de los momentos de aplausos fue cuando mencionó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En el recinto estaba la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto. Al repasar obras de su gestión también apareció el acompañamiento. Todo, ante la mirada casi desinteresada de los legisladores libertarios. El clima en el recinto de la capital bonaerense fue diametralmente opuesto a lo que sucedió el domingo por la noche con la apertura de sesiones que protagonizó Javier Milei.

El eco de ese suceso rebotó también puertas adentro del peronismo, más allá de la estrategia de Kicillof de confrontar con Milei. Es que, post discurso, en el kirchnerismo pusieron en relevancia que el mandatario no haya hecho mención a la figura y detención de la ex presidenta, Cristina Kirchner. “Muchos argentinos compartimos el diagnóstico respecto del recorte. Muchos argentinos y argentinas creemos que en cada lugar que un compañero peronista hable, tiene que mencionar la injusta situación de detención que que tiene Cristina: hoy estuvo ausente de eso. Por lo tanto, como peronista, esperaba que el gobernador mencionara en su discurso, entre tantas verdades que dijo, esa verdad", le dijo a Infobae el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, una vez concluido el discurso.

En la misma línea, se pronunció su compañera de banca y una de las voces de CFK en la Provincia, la intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza. La actual legisladora por la Tercera sección electoral enfatizó: “Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina”. Luego, desde el kirchnerismo, sumaron que en más de cuatro mil palabras que tuvo el discurso, el mandatario “no nombró a Perón, Evita, Néstor ni Cristina”, recordando que es él ”el nuevo presidente del PJ PBA".

Mayra Mendoza junto a Facundo Tignanelli durante la apertura de sesiones (AG La Plata)

Al ser consultado al respecto, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, -que compartió palco con sus pares Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achával (Pilar), Leonardo Boto (Luján) entre otros- relativizó la omisión y dijo: “A Cristina la nombran permanentemente los compañeros, las compañeras, los militantes en cada uno de los barrios. Fue un discurso más institucional del gobernador, centrado en una agenda de gestión con mucho mérito de la Provincia en este tiempo. La verdad que siempre nos gusta escucharlo a Axel, porque me parece que de alguna manera empieza como a reencontrarse con un rol muy importante para él, que es el de economista. Necesitamos poder confrontar con claridad lo que sucede contra el Gobierno nacional y que hay otro camino y que desde la Provincia se puede empezar a caminar“.

Incluso, desde el Frente Renovador también pusieron en eje que la apertura de sesiones de este lunes se dio en un clima particular: con paros en las escuelas, los estatales y judiciales. El vicepresidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera, advirtió que “abrimos sesiones en medio de un clima adverso. No solo porque la Provincia de Buenos Aires sigue siendo la más perjudicada por el gobierno de Milei sino también porque nuestros docentes están de paro y eso impacta sobre el sistema educativo que siempre hay que defender”, y pidió que “a la brevedad se pueda resolver este conflicto porque es justo y necesario que los maestros no sigan perdiendo poder adquisitivo”.

En uno de sus pasajes, Kicillof se refirió al paro docente. Fue cuando planteó el recorte de fondos de parte de la administración nacional en lo que respecta a Educación, puntualmente en FONID. “La educación pública no es un gasto: es la base del derecho al futuro. Y ese derecho al futuro hoy está siendo atacado”, dijo. Seguidamente, anunció que este martes firmará el decerto para dictar la obligatoriedad de sala 3 años en educación inicial en toda la provincia de Buenos Aires.

Intendentes del peronismo: Federico Otermín, Federico Achával, Gastón Granados y Leonardo Boto (AG La Plata)

Al calor de las diferentes lecturas dentro del peronismo, la oposición eligió durante el discurso no subirse a la respuesta inmediata. Algunos tuits y declaraciones posteriores, pero no mucho más. No hubo cánticos ni contra Kicillof ni contra el peronismo. Un dirigente del kirchnerismo cree que la estrategia adoptada por los libertarios fue “la correcta” porque “ya había hecho todo Milei con su apertura de sesiones”.

Algunos tuits empezaron a correr. Uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados bonaerense, Juanes Osabas, hizo una particular comparación: “El equipo del gobernador no lo ayuda. Le escriben los discursos como si fuera Stalin, pero los lee como José María Listorti. Dibuja una Provincia que no existe, pero además es difícil seguirle el cuentito por los errores garrafales y la poca capacidad que tiene para comprender un texto y expresarse”. El conductor José María Listorti -suele contarlo- fue compañero de escuela de Karina Milei.

Fue el diputado del PRO Fernando Rovello -que formó parte de la comisión que recibió al gobernador-, quien le planteó en ese momento sobre la situación de la obra social IOMA. “Le dije que este año entre todos tenemos que solucionar el quilombo que es IOMA, que no da para más. Él me dijo: ‘Ahora lo voy a contrastar con datos’”. Pero otra vez más, no solo no mencionó la palabra IOMA, sino que ni tangencialmente lo tocó“.

Rovello del PRO, recibe a Kicillof. En el breve momento, le hizo mención a la situación de IOMA (Foto: Gobierno PBA)

Pese a la lectura interna del peronismo y los cruces de la oposición, Kicillof llevó adelante una apertura de sesiones sobria. No hubo acto posterior como en otras oportunidades, aunque sí militancia que por la tarde se acercó hasta el centro de la ciudad de La Plata para apostarse sobre la plaza San Martín y escuchar al mandatario provincial que decididamente empezó a transitar el camino hacia la elección del 2027.

Anunció el envío de distintos proyectos de ley: creación de un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales y un Plan Integral orientado a transparentar la actividad, permitir el acceso a datos sobre los algoritmos que estructuran las tareas, imponer la obligatoriedad de seguros contra accidentes, fijar condiciones mínimas en los lugares de trabajo y disponer mecanismos de resguardo.

También dijo que volverá a envíar el proyecto de ley para crear un laboratorio estatal para la producción de medicamentos. La iniciativa había sido aprobada en Diputados, pero producto de la interna del peronismo, perdió estado parlamentario en el Senado a fines del año pasado y ahora todo volverá a foja cero. De mantenerse unido, el peronismo quórum propio en la Cámara alta.

A Kicillof lo acompañaron referentes sindicales como Octavio Argüello de Camioneros y uno de los nuevos triunvirios de la CGT; los secretarios generales de las dos CTA -Hugo Godoy por la Autónoma y Hugo Yasky por la de los Trabajadores-. También, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel y de ATE Buenos Aires, Claudio Arévalo. UPCN con la figura de su secretaria general a nivel provincial, Fabiola Mosquera también ocuparon el palco destinado al sindicalismo.

Internamente, se destacaron las ausencias de los dos senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires que tiene el peronismo, Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio -ambos en el kirchnerismo- y varios diputados nacionales referenciados en CFK como Máximo Kirchner, Teresa García, Fernanda Díaz, Horacio Pietragalla, entre otros. Aunque sí dijeron presentes los legisladores nacionales enrolados en el Movimiento Derecho al Futuro como Victoria Tolosa Paz, Hugo Moyano (h), Juan Marino o el propio Yasky.

Lo que sigue es empezar a desplegar no solo discursivamente la aventura federal para construir ese “otro camino” del que se aferró en su mensaje. Habrá viajes a algunas provincias, siempre y cuando la coyuntura lo permita. Internamente, aún resta saldar solidificar el vínculo con los demás sectores del peronismo. En La Plata, a esta altura, dejan correr de que quizá ese sea un escollo casi similar a batallar electoralmente con Milei. Kicillof apuesta a un gran convocatoria, no solo del peronismo.