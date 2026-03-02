Política

Patricia Bullrich invitará a Nahuel Gallo al Senado: las primeras horas del gendarme en Argentina y otras posibles reuniones

La ex ministra de Seguridad fue hasta el aeropuerto de Ezeiza por la madrugada del lunes para presenciar el momento en el que el efectivo regresó al país. La cooperación del gobernador de Catamarca

Guardar
Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva
Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva con Nahuel Gallo

El domingo por la noche, luego de escuchar el discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, Patricia Bullrich pasó por la Quinta de Olivos y luego se dirigió al aeropuerto de Ezeiza para recibir a Nahuel Gallo, quien regresó a la Argentina en un vuelo privado después de haber estado casi 500 días secuestrado por la dictadura venezolana.

La referente del oficialismo todavía estaba al frente del Ministerio de Seguridad cuando el gendarme fue ilegalmente detenido en diciembre del 2024, cuando intentó ir a Caracas para visitar a su pareja, por lo que desde ese momento siguió de cerca la situación.

Aunque desde hace algunos meses dejó el Gabinete para asumir su banca como senadora, no dejó de interiorizarse en el asunto y fue su sucesora, Alejandra Monteoliva, la que le confirmó que el uniformado había sido liberado de la cárcel El Rodeo, donde se encontraba cautivo.

Poco después, también tomó conocimiento de que desde el aeropuerto de San Fernando había despegado con rumbo a la capital bolivariana un avión con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Monteoliva y Bullrich en Ezeiza,
Monteoliva y Bullrich en Ezeiza, junto a la familia de Gallo

Cuando supo que todo era parte de una operación para repatriar a Gallo, quien ya estaba en camino hacia Buenos Aires, Bullrich decidió ir junto a Monteoliva hasta Ezeiza para darle la bienvenida.

Primero participó de la Asamblea Legislativa en la que Milei inauguró formalmente un nuevo periodo de sesiones extraordinarias y posteriormente fue a la Quinta de Olivos, ya que el Presidente invitó a propios y aliados a una cena.

Desde la residencia oficial, la actual y la ex ministras de Seguridad se trasladaron ya durante la madrugada del lunes hasta la pista de aterrizaje de la terminal aérea, donde aguardaron la llegada del gendarme.

En paralelo, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, abordó un vuelo propio desde esa provincia junto a los familiares del hombre recientemente liberado, que también son de allí, para llevarlos hasta Ezeiza.

Finalmente, minutos después de las 4:30, Gallo volvió a pisar suelo argentino y Bullrich consiguió una foto junto a él: “Nahuel, bienvenido a casa. 448 días secuestrado ilegalmente por el régimen chavista. Hoy ya estás en tu país, con tu familia. Trabajamos mucho para que esto fuera posible. Estamos felices”, escribió en su cuenta de X.

Nahuel Gallo se encuentra con
Nahuel Gallo se encuentra con su hijo al llegar a la Argentina

Ahora, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado quiere recibir al uniformado en su despacho de esta Cámara para conversar con más tranquilidad y felicitarlo por la entereza y valentía que le permitió resistir el secuestro.

Si bien todavía no hay una fecha definida, ya que el efectivo recién se reencontró con su familia y se sometió a estudios médicos para chequear su estado de salud, el encuentro se haría realidad dentro de poco.

De hecho, tampoco se descarta que Gallo pueda ser atendido por el propio Presidente en la Casa Rosada, aunque en la cúpula del Poder Ejecutivo aclaran que esto “todavía no está en los planes”.

Asimismo, tampoco está en agenda una invitación a la Cámara de Diputados, aunque podría haber más actividades oficiales para Galle, que además ya tiene varios pedidos de entrevistas por parte de los medios de comunicación.

El reencuentro con su familia, que se materializó tras catorce meses de reclamos y gestiones, marcó un antes y un después para la esposa del hombre liberado, María Alexandra Gómez, quien expresó públicamente el impacto y la magnitud de la experiencia vivida.

“Gracias, Dios mío… gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca”, publicó la mujer en sus redes sociales.

La travesía de Gallo comenzó el 8 de diciembre de 2024, cuando intentó cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia para reunirse con su familia en el estado de Anzoátegui, a unos kilómetros de Caracas. Fue entonces cuando lo detuvieron ilegalmente y terminó 448 días secuestrado.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiNahuel GalloVenezuelaPatricia BullrichSenadoGendarmeÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno se reunió con los gremios docentes y reiteró que los salarios son responsabilidad de las provincias

A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, se informó que las autoridades nacionales recibieron a los representantes gremiales. Acordaron un nuevo encuentro con los gobiernos provinciales para la próxima semana

El Gobierno se reunió con

Cristian Buttié, consultor: “El activo de Milei es el recuerdo del gobierno anterior”

El director de CB Global Data analizó en Infobae a la Tarde el impacto del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias y anticipó un escenario de erosión para el oficialismo de cara a 2027

Cristian Buttié, consultor: “El activo

El drama de la familia del último argentino que permanece detenido en Venezuela: “Lo han tratado como un delincuente”

Tras la liberación de Nahuel Gallo, el abogado Germán Guiliani sigue privado de su libertad desde mayo del año pasado y está en el Yare II. Su hermana confirmó que se comunicó con Patricia Bullrich, pero todavía no tienen noticias sobre cuándo podría ser liberado

El drama de la familia

Médicos de Gendarmería controlan el estado de salud de Nahuel Gallo en las primeras horas de su regreso al país

Tras estar más de 400 días secuestrado por el régimen venezolano, el agente de Gendarmería se realizó una serie de chequeos para ver cómo era su estado psicofísico después del encierro en el centro de detención El Rodeo I

Médicos de Gendarmería controlan el

La presidenta de la Comisión Europea felicitó a Milei por su liderazgo para que Argentina sea el primer país en ratificar acuerdo UE-Mercosur

El mensaje enviado desde Bruselas por Ursula Von Der Leyen destaca el liderazgo político ejercido por la administración argentina y la relevancia institucional del país al encabezar la ratificación dentro del bloque sudamericano

La presidenta de la Comisión
DEPORTES
Tras la salida de Gallardo,

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Dolor en el fútbol mundial: murió Rino Marchesi, el primer técnico de Diego Maradona en el Napoli

Los dardos de Arturo Vidal contra Rodrigo De Paul que alimentaron su rivalidad: “Me lo cruzo y le meto una dura”

Estudiantes recibirá a Vélez por el Torneo Apertura con la cima de la zona A en juego: la agenda completa del día

El blooper por una falla tecnológica que cometió el árbitro en el último minuto del clásico entre Peñarol y Nacional

TELESHOW
La emoción de Ova Sabatini

La emoción de Ova Sabatini por el nacimiento de su nieta Gia: “Es hermosa”

La encantadora fiesta temática de Matilda Salazar por sus 8 años: con guerreras K-Pop, juegos y souvenirs de ensueño

La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Un aplauso pa mami y papi”

Luciano Castro recibió el alta ambulatoria por su autointernación: la reacción de Griselda Siciliani

La emoción de Mariano Iúdica por la fuerte decisión de su sobrino: “Eligió consagrar su vida al sacerdocio”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia denunció

El Gobierno de Bolivia denunció un sabotaje en la distribución de gasolina y militariza las plantas de YPFB

Albertina Carri abre el calendario de muestras de MUNTREF

Macron amplía el arsenal nuclear francés y ofrece a ocho países europeos un sistema de disuasión atómica propio

Donald Trump delineó los objetivos de Estados Unidos en Irán y advirtió: “La gran oleada de ataques no ha sucedido”

Comparsa universitaria promueve cultura, valores y protección del entorno en el carnaval de Huancayo