Patricia Bullrich invitará a Nahuel Gallo al Senado: las primeras horas del gendarme en Argentina y otras posibles reuniones

Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva con Nahuel Gallo

El domingo por la noche, luego de escuchar el discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, Patricia Bullrich pasó por la Quinta de Olivos y luego se dirigió al aeropuerto de Ezeiza para recibir a Nahuel Gallo, quien regresó a la Argentina en un vuelo privado después de haber estado casi 500 días secuestrado por la dictadura venezolana.

La referente del oficialismo todavía estaba al frente del Ministerio de Seguridad cuando el gendarme fue ilegalmente detenido en diciembre del 2024, cuando intentó ir a Caracas para visitar a su pareja, por lo que desde ese momento siguió de cerca la situación.

Aunque desde hace algunos meses dejó el Gabinete para asumir su banca como senadora, no dejó de interiorizarse en el asunto y fue su sucesora, Alejandra Monteoliva, la que le confirmó que el uniformado había sido liberado de la cárcel El Rodeo, donde se encontraba cautivo.

Poco después, también tomó conocimiento de que desde el aeropuerto de San Fernando había despegado con rumbo a la capital bolivariana un avión con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Monteoliva y Bullrich en Ezeiza, junto a la familia de Gallo

Cuando supo que todo era parte de una operación para repatriar a Gallo, quien ya estaba en camino hacia Buenos Aires, Bullrich decidió ir junto a Monteoliva hasta Ezeiza para darle la bienvenida.

Primero participó de la Asamblea Legislativa en la que Milei inauguró formalmente un nuevo periodo de sesiones extraordinarias y posteriormente fue a la Quinta de Olivos, ya que el Presidente invitó a propios y aliados a una cena.

Desde la residencia oficial, la actual y la ex ministras de Seguridad se trasladaron ya durante la madrugada del lunes hasta la pista de aterrizaje de la terminal aérea, donde aguardaron la llegada del gendarme.

En paralelo, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, abordó un vuelo propio desde esa provincia junto a los familiares del hombre recientemente liberado, que también son de allí, para llevarlos hasta Ezeiza.

Finalmente, minutos después de las 4:30, Gallo volvió a pisar suelo argentino y Bullrich consiguió una foto junto a él: “Nahuel, bienvenido a casa. 448 días secuestrado ilegalmente por el régimen chavista. Hoy ya estás en tu país, con tu familia. Trabajamos mucho para que esto fuera posible. Estamos felices”, escribió en su cuenta de X.

Nahuel Gallo se encuentra con su hijo al llegar a la Argentina

Ahora, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado quiere recibir al uniformado en su despacho de esta Cámara para conversar con más tranquilidad y felicitarlo por la entereza y valentía que le permitió resistir el secuestro.

Si bien todavía no hay una fecha definida, ya que el efectivo recién se reencontró con su familia y se sometió a estudios médicos para chequear su estado de salud, el encuentro se haría realidad dentro de poco.

De hecho, tampoco se descarta que Gallo pueda ser atendido por el propio Presidente en la Casa Rosada, aunque en la cúpula del Poder Ejecutivo aclaran que esto “todavía no está en los planes”.

Asimismo, tampoco está en agenda una invitación a la Cámara de Diputados, aunque podría haber más actividades oficiales para Galle, que además ya tiene varios pedidos de entrevistas por parte de los medios de comunicación.

El reencuentro con su familia, que se materializó tras catorce meses de reclamos y gestiones, marcó un antes y un después para la esposa del hombre liberado, María Alexandra Gómez, quien expresó públicamente el impacto y la magnitud de la experiencia vivida.

“Gracias, Dios mío… gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca”, publicó la mujer en sus redes sociales.

La travesía de Gallo comenzó el 8 de diciembre de 2024, cuando intentó cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia para reunirse con su familia en el estado de Anzoátegui, a unos kilómetros de Caracas. Fue entonces cuando lo detuvieron ilegalmente y terminó 448 días secuestrado.