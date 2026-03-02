Política

Jorge Capitanich: “La conducción de Cristina debe abrirse a una renovación de ideas”

El senador nacional de Unión por la Patria analizó el futuro del peronismo tras el discurso de Milei en la apertura de sesiones. En diálogo con Infobae al Regreso, reconoció autocríticas de la gestión kirchnerista y llamó a debatir el perfil y las alianzas del espacio ante la fragmentación interna

Guardar
El senador nacional reconoce la fragmentación interna del peronismo y pide un debate profundo sobre el programa de gobierno y las alianzas políticas

En una entrevista para Infobae en vivo, Jorge Capitanich, senador nacional de Unión por la Patria y exgobernador de Chaco, delineó un agudo diagnóstico sobre el presente y el futuro del peronismo argentino tras el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. “Hoy claramente Milei ejerce el liderazgo de base hegemónica de un polo antagónico de la política y el otro polo tiene mayor dispersión relativa”, sostuvo, marcando el escenario de fragmentación que atraviesa la oposición.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Capitanich defendió la necesidad de repensar la identidad del peronismo: “El peronismo se ha fragmentado en lo que yo denomino, y vengo diciendo no desde ahora, una confederación de partidos provinciales”. Al ser consultado sobre el liderazgo, afirmó: “Existe una conducción en el liderazgo de Cristina que es significativo, pero debe ser más abarcativo para lograr consolidar un espacio de renovación de ideas y métodos”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El diagnóstico de Capitanich sobre el peronismo y las reglas del sistema político

Capitanich contextualizó el actual momento político con referencias teóricas y una autocrítica poco frecuente dentro del espacio: “Es absolutamente imprescindible pensar en una democracia de carácter pluralista, donde efectivamente exista respeto a las ideas del otro. Cuando uno es elegido por la voluntad popular tiene que gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no”. Según el senador, la pluralidad y la superación de la lógica de “amigo-enemigo” son centrales para la salud institucional: “La democracia pluralista es, en esencia, el respeto a las ideas del otro”.

Consultado por el estado actual del peronismo tras el mensaje presidencial, admitió: “¿Existe fragmentación? Sí. ¿Existe heterogeneidad? Sí. ¿Existe homogeneidad discursiva? No”. Consideró que la dispersión interna y la falta de consensos son obstáculos que deben ser debatidos a fondo: “El debate ineludiblemente se va a dar. Lo que es necesario para ponernos de acuerdo es, primero, un programa de gobierno”.

Autocrítica y propuestas de reforma: “Reconozco errores en la gestión”

El exjefe de Gabinete enumeró una serie de puntos estructurales para el futuro del país y lanzó definiciones que generaron eco en el estudio: “La tendencia secular al estancamiento es producto de restricciones irresueltas, de reglas incumplidas y de políticas fallidas”. Entre los desafíos, destacó la restricción energética, la restricción externa, la política y la logística. “Si no existen consensos básicos en la política argentina, estos niveles pueden afectar la sostenibilidad”, remarcó.

Capitanich resalta la importancia de
Capitanich resalta la importancia de las internas partidarias para seleccionar candidaturas y renueva la discusión sobre el futuro presidencial del peronismo (Infobae en Vivo)

Capitanich no esquivó el pedido de autocrítica: “Hemos tenido un problema desde el punto de vista de la administración de la macroeconomía que nos perjudicó y creo que eso es un tema importante”. También señaló: “No pudimos densificar la generación de empleo con reglas claras para aumentar la productividad y el desarrollo”. Argumentó que la vorágine de la gestión impidió en muchos casos profundizar debates pendientes: “Muchas veces la vorágine de la gestión te impide profundizar estos temas”.

Consensos, diálogo y el futuro del peronismo

Al ser consultado sobre eventuales acuerdos con el oficialismo, Capitanich fue directo: “Estoy dispuesto a sentarme con todos, porque entiendo que la política tiene que tener el diálogo como herramienta”. Reconoció virtudes en Milei: “Ha tenido liderazgo político”, aunque le cuestionó “la irrespetuosidad con la que trata al oficial de la oposición”.

Respecto a la construcción de consensos, defendió la necesidad de una agenda legislativa propia y mencionó ejemplos concretos: “Juicio por jurado, lo implementamos en la provincia y es perfectamente posible ponerse de acuerdo”. Subrayó la importancia de mecanismos de integración y de políticas superadoras: “Argentina no tiene que ser una guerra interna de posiciones antagónicas que se radicalicen todo el tiempo”.

En cuanto al futuro presidencial del peronismo, sostuvo: “Manifestó voluntad, intención y vocación. Hasta ahora, claramente, es el que mejor lo ha manifestado”, en alusión a Axel Kicillof, aunque admitió la posibilidad de otros candidatos y consideró valioso el mecanismo de internas: “Eso es bueno para la selección de candidaturas”.

Capitanich también defendió la administración de recursos públicos en las gestiones peronistas, aunque reconoció asignaturas pendientes: “Tuvimos una política fuertemente expansiva en materia de empleo y desarrollo industrial, pero también quedan asignaturas pendientes y hay que resolverlo”. Sobre la polémica del gasto público, respondió: “Eso es un tema que se puede discutir”.

El senador concluyó defendiendo el respeto a las instituciones y la democracia pluralista: “Nuestro espacio siempre respetó las instituciones democráticas y los resultados. La grieta es una responsabilidad de ambas partes, no es solamente de una”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

Jorge Capitanichdiscurso Javier Mileiapertura de sesiones ordinariasperonismoUnión por la PatriaCristina KirchnerAxel KicillofInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Kicillof confrontó con el Gobierno y habló en tono electoral: “Una alternativa requiere de mucho más que decir ‘no a Milei’”

Durante la apertura de sesiones, el mandatario bonaerense remarcó que la falta de resultados del Ejectuivo nacional afecta a la provincia, citó indicadores de crisis y llamó a no resignarse, asegurando que una salida productiva y federal es posible en la Argentina

Kicillof confrontó con el Gobierno

Elisa Trotta: “La liberación de Nahuel Gallo demuestra que la presión sostenida y la visibilidad internacional pueden quebrar al régimen venezolano”

La activista venezolana y ex embajadora de Juan Guaidó en Argentina analizó en Infobae al Regreso la llegada de Nahuel Gallo tras 450 días desaparecido en Venezuela. Reveló el entramado de gestiones diplomáticas, el papel de la AFA y el reclamo por Germán Giuliani, el otro argentino aún detenido

Elisa Trotta: “La liberación de

Patricia Bullrich invitará a Nahuel Gallo al Senado: las primeras horas del gendarme en Argentina y otras posibles reuniones

La ex ministra de Seguridad fue hasta el aeropuerto de Ezeiza por la madrugada del lunes para presenciar el momento en el que el efectivo regresó al país. La cooperación del gobernador de Catamarca

Patricia Bullrich invitará a Nahuel

Kicillof abrió las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, confrontó con el Gobierno y afirmó: “Es necesario cambiar el rumbo nacional”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires habló en la apertura del periodo ordinario, defendió su gestión en materia de seguridad y cuestionó el plan económico del Poder Ejecutivo nacional. “No estamos condenados a esta pesadilla. Hay otro camino”, afirmó

Kicillof abrió las sesiones ordinarias

El Gobierno se reunió con los gremios docentes y reiteró que los salarios son responsabilidad de las provincias

A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, se informó que las autoridades nacionales recibieron a los representantes gremiales. Acordaron un nuevo encuentro con los gobiernos provinciales para la próxima semana

El Gobierno se reunió con
DEPORTES
“Es importante saber cuándo dar

“Es importante saber cuándo dar el paso definitivo y yo me retiré por elección”, la mirada de Nani sobre el retiro y la vigencia de Cristiano Ronaldo

La fuerte reacción de Álvaro Arbeloa tras la expulsión de Mastantuono en el Real Madrid: preocupación por el informe del árbitro

Tras tomar una llamativa decisión con Ricardo Centurión, le rescindieron el contrato al DT de Racing de Córdoba

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La expulsión de Franco Mastantuono en la histórica derrota del Real Madrid contra el Getafe

TELESHOW
Andrea del Boca contó quién

Andrea del Boca contó quién fue su gran amor y qué significó el fin de esa relación: “Quedé destruida”

Mica Viciconte, dura contra Nicole Neumann después de la fiesta de 15 de Allegra Cubero: “Cumplir la palabra es educar”

Lali Espósito interrumpió a Pedro Rosemblat y mostró su anillo de compromiso: “¿Esto quieren, zorras?”

El abogado Roberto Castillo aseguró que la Justicia intimó a restituir la cuenta de Instagram de su pareja Cinthia Fernández

Los saludos de los famosos por el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

INFOBAE AMÉRICA

“Estamos atrasados”, dice Molinar al

“Estamos atrasados”, dice Molinar al anunciar rediseño curricular y mejoras en escuelas en Panamá

La televisión estatal iraní y otras zonas de Teherán, blanco de nuevos bombardeos israelíes

El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz: “Ni una sola gota de petróleo” saldrá del Golfo Pérsico

Cuáles son los países más elegidos por los magnates para radicarse y qué ventajas ofrecen

Sensación térmica podría superar los 40 grados en varias regiones de Panamá