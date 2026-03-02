Jorge Capitanich: “La conducción de Cristina debe abrirse a una renovación de ideas”

El senador nacional reconoce la fragmentación interna del peronismo y pide un debate profundo sobre el programa de gobierno y las alianzas políticas

En una entrevista para Infobae en vivo, Jorge Capitanich, senador nacional de Unión por la Patria y exgobernador de Chaco, delineó un agudo diagnóstico sobre el presente y el futuro del peronismo argentino tras el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. “Hoy claramente Milei ejerce el liderazgo de base hegemónica de un polo antagónico de la política y el otro polo tiene mayor dispersión relativa”, sostuvo, marcando el escenario de fragmentación que atraviesa la oposición.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Capitanich defendió la necesidad de repensar la identidad del peronismo: “El peronismo se ha fragmentado en lo que yo denomino, y vengo diciendo no desde ahora, una confederación de partidos provinciales”. Al ser consultado sobre el liderazgo, afirmó: “Existe una conducción en el liderazgo de Cristina que es significativo, pero debe ser más abarcativo para lograr consolidar un espacio de renovación de ideas y métodos”.

El diagnóstico de Capitanich sobre el peronismo y las reglas del sistema político

Capitanich contextualizó el actual momento político con referencias teóricas y una autocrítica poco frecuente dentro del espacio: “Es absolutamente imprescindible pensar en una democracia de carácter pluralista, donde efectivamente exista respeto a las ideas del otro. Cuando uno es elegido por la voluntad popular tiene que gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no”. Según el senador, la pluralidad y la superación de la lógica de “amigo-enemigo” son centrales para la salud institucional: “La democracia pluralista es, en esencia, el respeto a las ideas del otro”.

Consultado por el estado actual del peronismo tras el mensaje presidencial, admitió: “¿Existe fragmentación? Sí. ¿Existe heterogeneidad? Sí. ¿Existe homogeneidad discursiva? No”. Consideró que la dispersión interna y la falta de consensos son obstáculos que deben ser debatidos a fondo: “El debate ineludiblemente se va a dar. Lo que es necesario para ponernos de acuerdo es, primero, un programa de gobierno”.

Autocrítica y propuestas de reforma: “Reconozco errores en la gestión”

El exjefe de Gabinete enumeró una serie de puntos estructurales para el futuro del país y lanzó definiciones que generaron eco en el estudio: “La tendencia secular al estancamiento es producto de restricciones irresueltas, de reglas incumplidas y de políticas fallidas”. Entre los desafíos, destacó la restricción energética, la restricción externa, la política y la logística. “Si no existen consensos básicos en la política argentina, estos niveles pueden afectar la sostenibilidad”, remarcó.

Capitanich resalta la importancia de las internas partidarias para seleccionar candidaturas y renueva la discusión sobre el futuro presidencial del peronismo (Infobae en Vivo)

Capitanich no esquivó el pedido de autocrítica: “Hemos tenido un problema desde el punto de vista de la administración de la macroeconomía que nos perjudicó y creo que eso es un tema importante”. También señaló: “No pudimos densificar la generación de empleo con reglas claras para aumentar la productividad y el desarrollo”. Argumentó que la vorágine de la gestión impidió en muchos casos profundizar debates pendientes: “Muchas veces la vorágine de la gestión te impide profundizar estos temas”.

Consensos, diálogo y el futuro del peronismo

Al ser consultado sobre eventuales acuerdos con el oficialismo, Capitanich fue directo: “Estoy dispuesto a sentarme con todos, porque entiendo que la política tiene que tener el diálogo como herramienta”. Reconoció virtudes en Milei: “Ha tenido liderazgo político”, aunque le cuestionó “la irrespetuosidad con la que trata al oficial de la oposición”.

Respecto a la construcción de consensos, defendió la necesidad de una agenda legislativa propia y mencionó ejemplos concretos: “Juicio por jurado, lo implementamos en la provincia y es perfectamente posible ponerse de acuerdo”. Subrayó la importancia de mecanismos de integración y de políticas superadoras: “Argentina no tiene que ser una guerra interna de posiciones antagónicas que se radicalicen todo el tiempo”.

En cuanto al futuro presidencial del peronismo, sostuvo: “Manifestó voluntad, intención y vocación. Hasta ahora, claramente, es el que mejor lo ha manifestado”, en alusión a Axel Kicillof, aunque admitió la posibilidad de otros candidatos y consideró valioso el mecanismo de internas: “Eso es bueno para la selección de candidaturas”.

Capitanich también defendió la administración de recursos públicos en las gestiones peronistas, aunque reconoció asignaturas pendientes: “Tuvimos una política fuertemente expansiva en materia de empleo y desarrollo industrial, pero también quedan asignaturas pendientes y hay que resolverlo”. Sobre la polémica del gasto público, respondió: “Eso es un tema que se puede discutir”.

El senador concluyó defendiendo el respeto a las instituciones y la democracia pluralista: “Nuestro espacio siempre respetó las instituciones democráticas y los resultados. La grieta es una responsabilidad de ambas partes, no es solamente de una”.

