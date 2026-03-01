Política

La oposición espera la apertura de sesiones entre la resignación y la protesta simbólica ante Milei

El Presidente se presentará ante el Congreso luego de haber obtenido triunfos clave durante las extraordinarias y con el kirchnerismo en su peor momento parlamentario

Juan Grabois en Diputados (RS Fotos)

Javier Milei dará este domingo su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso en un clima triunfal, ya que durante el verano La Libertad Avanza cosechó una seguidilla de éxitos legislativos de gran impacto, como la tantas veces postergada reforma laboral, la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea -tras 26 años de negociaciones-, la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y la modificación de la ley de Glaciares. En cambio, la oposición quedó expuesta por su falta de cohesión y sus dificultades para imponer una visión alternativa en el debate público.

“El Presidente va a venir parado sobre los hombros de los últimos triunfos legislativos, por lo que seguramente va a cambiar el tono, un poco menos violento pero más pedante o soberbio”, analizó un referente del bloque Provincias Unidas, que enfrenta sus propias tensiones internas entre quienes se inclinan por convertirse en una oposición más dura y quienes tienen puntos de coincidencia con la agenda de la Casa Rosada.

Apertura de sesiones ordinarias en 2025

En el peronismo son más escépticos. Muchos esperan un discurso “agresivo” en línea con los últimos antecedentes. Recuerdan que en su ceremonia de asunción Milei habló de espaldas al Congreso y el año pasado también cargó en duros términos contra la oposición, en especial contra Axel Kicillof por la inseguridad.

El año pasado los diputados y senadores del peronismo decidieron no prestarse al “show” de Milei y dejaron sus bancas vacías. Entre otros puntos, justificaron el faltazo por la negativa de la Casa Rosada a dar explicaciones sobre el caso $LIBRA, la decisión de no tratar el Presupuesto, el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema por decreto y la amenaza de intervenir la provincia de Buenos Aires por la inseguridad. Tampoco estuvieron los cinco diputados del Frente de Izquierda y algunos radicales disidentes.

En 2025 la mitad del recinto estuvo vacío por la ausencia del peronismo y otros sectores de la oposición dialoguista

Esa estrategia, al parecer, no se repetirá. Hasta el momento todos los bloques consultados adelantaron que participarán de la Asamblea Legislativa. “Nosotros no esperamos nada. Es el mismo Milei que habló de espaldas al Congreso y después le dijo ratas y coimeros a los legisladores y los gobernadores. Que dé su discurso y cumpla con lo que dice la Constitución”, dijo un importante diputado de Unión por la Patria. En la misma línea, un integrante de un bloque dialoguista aseguró que su bloque irá porque es lo que “corresponde institucionalmente”. “No hay mucho margen para hacer show”, concluyó.

También recuerdan que la estrategia de confrontar a los gritos con el Presidente no resultó muy exitosa el año pasado. “El antecedente es el de Facundo Manes y le salió mal. Ellos arman el show, iluminan el recinto para que solo se lo vea a Milei y la transmisión oficial solo va a mostrar libertarios aplaudiendo”, recordó otro diputado dialoguista.

Se refería al cruce de Facundo Manes con el asesor Santiago Caputo. Aquella pelea comenzó cuando Milei pidió que la oposición “no politice” la designación de los jueces que debían llenar todas las vacantes en la Justicia. En ese momento, el neurocientífico comenzó a levantar un ejemplar de la Constitución Nacional en repudio a la designación por decreto de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema.

Nuevas imágenes sobre el cruce entre Manes y Caputo

Esa pelea continuó en el pasillo del primer piso, frente a la sala de periodistas. El diputado aseguró que el asesor lo amenazó con “tirarle el Estado encima” y que lo golpeó un colaborador.

La semana pasada Caputo fue sobreseído en esa investigación por amenazas; en tanto que el neurocientífico no logró renovar su banca y volvió a la actividad privada.

Sin embargo, algunos opositores no se resignan y buscan estrategias para visibilizar los temas de los que el Gobierno “no quiere hablar”, como la crisis económica, el cierre de empresas y los despidos. Y adelantaron que buscarán instalar estas discusiones con carteles y otras estrategias.

“Nada se visibiliza en un recinto controlado por ellos”, lamentan los más escépticos.

“El principal problema es que Milei va a hablar de todos su supuestos logros y no se va a hacer eco de la situación de los argentinos que han perdido el trabajo, de las empresas que cierran y de los que están viviendo con mucha angustia esta situación”, analizaron. Pero también reconocieron que el oficialismo por el momento ha logrado consolidar una mayoría tanto en Diputados como en el Senado que le impide a la oposición imponer su propia agenda.

