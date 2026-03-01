Política

Cronología del secuestro de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que la dictadura de Maduro mantuvo 448 días como rehén

El 8 de diciembre del 2024 el uniformado fue capturado por el régimen chavista. Estuvo encerrado en el tenebroso centro Rodeo 1 durante 15 meses

El gendarme Nahuel Gallo, detenido
El gendarme Nahuel Gallo, detenido ilegalmente por la dictadura de Nicolás Maduro

Pasaron 15 meses del día en que el gendarme argentino Nahuel Gallo viajó a Venezuela sin saber que iba a quedar secuestrado en un centro clandestino por 448 días. Era 8 de diciembre de 2024, cuando el país estaba bajo pleno régimen de Nicolás Maduro y el dictador utilizaba la toma de rehenes extranjeros como una macabra herramienta de negociación y presión internacional.

Gallo, que por ese entonces tenía 34 años, ingresó desde Colombia a través de un paso fronterizo terrestre. Cruzó por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Su destino era la localidad venezolana de Táchira, a donde iba con el propósito de visitar a su pareja y a su hijo.

Sin embargo, el dictador Nicolás Maduro y su mano derecha, Diosdado Cabello, pusieron en duda el motivo de su viaje, insistieron en que iba a “cumplir una misión” y, pese a no exponer prueba alguna, lo acusaron de espionaje. Así, lo incomunicaron, lo aislaron y sin un proceso formal público, ni asistencia legal propia ni consular, lo dejaron detenido.

Mientras tanto, desde Gendarmería Nacional Argentina aclararon que “Gallo se encontraba en Venezuela con licencia anual ordinaria, autorizada por la GNA” y que “su presencia en el país no tenía relación directa con operaciones oficiales”. Pero de nada sirvió.

La pareja del gendarme, María Alexandra Gómez, que luego tuvo que esconderse con su hijo por seguridad, también pedía su liberación mientras aseguraba desesperadamente que el motivo de la visita eran solo unas vacaciones en familia.

Nahuel Gallo de regreso a Argentina
Nahuel Gallo de regreso a Argentina

Nunca dieron lugar a ningún reclamo ni negociación para liberarlo. Así, Nahuel Gallo quedó secuestrado en el tenebroso centro Rodeo 1, en El Helicoide. En ese y otros centros clandestinos que funcionaban durante el régimen y eran controlados por Cabello y el Cártel de los Soles, los rehenes eran sometidos a torturas, amenazas y traslados para quebrar su voluntad.

Gallo estuvo ahí 448 días a merced de un sistema dispuesto a asesinar opositores y ejecutar detenidos.

El Gobierno argentino exigió desde el principio su liberación y reclamó ante la ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional.

Un video de Nahuel Gallo en prisión
Un video de Nahuel Gallo en prisión

La familia supo gracias a testimonios de sobrevivientes como el colombiano Iván Colmenares que el uniformado resistía físicamente, pero que enfrentaba un régimen de aislamiento, tormentos psicológicos y amenazas de muerte dentro de la lógica de la narcodictadura.

Antes del secuestro, Gallo llevaba una vida tranquila. Se desempeñaba como gendarme en Uspallata, Mendoza, una zona estratégica y familiar para él. Su entorno lo describía como sereno, disciplinado y cercano a sus afectos, especialmente a su hermana Daiana. Hasta este domingo, permanecía en condición técnica de desaparecido en Venezuela, acusado de delitos inexistentes -espionaje y supuesto terrorismo- y sometido a un sistema que utilizaba a los detenidos como piezas de cambio.

El primer indicio de su liberación había ocurrido esta misma semana, cuando pudo comunicarse por primera vez con su mujer, María Alexandra. Ocurrió en medio de una entrevista radial. Infobae habló con ella poco después. Por el teléfono se escuchaban risas, alegrías y una mezcla de alivio y esperanza. Esa llamada había confirmado dos cosas, después de tanta desolación: que Agustín Nahuel Gallo estaba vivo y que, efectivamente, estaba en El Rodeo 1.

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro,
Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, cabecillas del Cártel de los Soles y de la narcodictadura venezolana

Para que esa comunicación ocurriera, pasaron muchas cosas, pero una fue central: todos los extranjeros que estaban allí comenzaron una huelga de hambre para exigir que se les aplique a ellos tambien la ley de amnistía que el régimen había aprobado para los presos políticos. Habían pasado varios días sin comer y el régimen decidió aflojar las cadenas.

Finalmente, en las últimas horas, el gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado de una pesadilla inenarrable en Venezuela. “Está volando hacia la Argentina”, confirmó su mujer en horas de la tarde.

