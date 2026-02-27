La embajada argentina en Ucrania homenajeó a José de San Martín en Kiev

La embajada argentina en Ucrania rindió homenaje a José de San Martín en Kiev

La Embajada de la República Argentina en Ucrania organizó un acto conmemorativo en la ciudad de Kiev con motivo del 248° aniversario del nacimiento del general José de San Martín.

La ceremonia tuvo lugar en la “Plaza de la Policía”, frente al monumento dedicado al prócer argentino.

El homenaje contó con la presencia de la embajadora Elena Mikusinski, el secretario Francisco Magliano, miembros de la delegación diplomática y representantes de la comunidad argentina residente en Ucrania.

El monumento a San Martín fue inaugurado el 22 de julio de 2023 por el entonces embajador Alberto Alonso, tras ser encargado por la embajadora Lila Roldán Vázquez, en una iniciativa conjunta con la Administración Estatal Municipal de Kiev y el Instituto Nacional Sanmartiniano.

Un busto de bronce del General José de San Martín se alza sobre un pedestal de granito en una plaza de Kiev

Durante el acto, se recordó el legado de San Martín como líder militar y político, cuya visión estratégica y compromiso permitieron la emancipación de varios países de América del Sur.

La cita incluyó la lectura de la célebre frase: “En el último rincón de la tierra en que me halle estaré pronto a sacrificar mi existencia por la libertad”, pronunciada por el general argentino.

El 24 de marzo de 2022, en los primeros días de la invasión rusa a Ucrania, la Embajada de la República Argentina en Kiev fue una de las cuatro misiones diplomáticas extranjeras que mantuvieron sus actividades regulares, pese al deterioro de las condiciones de seguridad.

El personal continuó trabajando en la capital hasta que la Cancillería argentina dispuso la evacuación, cuando las tropas rusas se encontraban a unos 15 kilómetros de la ciudad.

Una placa en honor a José de San Martín

En la actualidad, la representación argentina mantiene un equipo permanente integrado por funcionarios diplomáticos y personal local, abocado a la relación política bilateral, la cooperación económica y cultural y la asistencia y protección de ciudadanos argentinos en el país.