Política

La embajada argentina en Ucrania homenajeó a José de San Martín en Kiev

La ceremonia se realizó en la Plaza de la Policía y reunió a autoridades diplomáticas y miembros de la comunidad argentina en la capital ucraniana

Guardar
La embajada argentina en Ucrania
La embajada argentina en Ucrania rindió homenaje a José de San Martín en Kiev

La Embajada de la República Argentina en Ucrania organizó un acto conmemorativo en la ciudad de Kiev con motivo del 248° aniversario del nacimiento del general José de San Martín.

La ceremonia tuvo lugar en la “Plaza de la Policía”, frente al monumento dedicado al prócer argentino.

El homenaje contó con la presencia de la embajadora Elena Mikusinski, el secretario Francisco Magliano, miembros de la delegación diplomática y representantes de la comunidad argentina residente en Ucrania.

El monumento a San Martín fue inaugurado el 22 de julio de 2023 por el entonces embajador Alberto Alonso, tras ser encargado por la embajadora Lila Roldán Vázquez, en una iniciativa conjunta con la Administración Estatal Municipal de Kiev y el Instituto Nacional Sanmartiniano.

Un busto de bronce del
Un busto de bronce del General José de San Martín se alza sobre un pedestal de granito en una plaza de Kiev

Durante el acto, se recordó el legado de San Martín como líder militar y político, cuya visión estratégica y compromiso permitieron la emancipación de varios países de América del Sur.

La cita incluyó la lectura de la célebre frase: “En el último rincón de la tierra en que me halle estaré pronto a sacrificar mi existencia por la libertad”, pronunciada por el general argentino.

El 24 de marzo de 2022, en los primeros días de la invasión rusa a Ucrania, la Embajada de la República Argentina en Kiev fue una de las cuatro misiones diplomáticas extranjeras que mantuvieron sus actividades regulares, pese al deterioro de las condiciones de seguridad.

El personal continuó trabajando en la capital hasta que la Cancillería argentina dispuso la evacuación, cuando las tropas rusas se encontraban a unos 15 kilómetros de la ciudad.

Una placa en honor a
Una placa en honor a José de San Martín

En la actualidad, la representación argentina mantiene un equipo permanente integrado por funcionarios diplomáticos y personal local, abocado a la relación política bilateral, la cooperación económica y cultural y la asistencia y protección de ciudadanos argentinos en el país.

Temas Relacionados

ArgentinaKievUcraniaÚltimas NoticiasÚltimas Noticias AméricaJosé de San MartínElena MikusinskiFrancisco Magliano

Últimas Noticias

Luego de 10 horas de sesión, el Senado aprobó el acuerdo Mercosur - Unión Europea y cambios en la Ley de Glaciares

El oficialismo se impuso y consiguió la aprobación de los dos proyectos solicitados por el Gobierno. El pacto comercial quedó ratificado luego de 26 años de negociación. Los cambios en la norma ambiental pasarán a discutirse en Diputados

Luego de 10 horas de

El Gobierno aprobó cambios a la Ley de Glaciares en el Senado y ahora define Diputados

La iniciativa obtuvo 40 adhesiones y 31 rechazos, tanto en la votación en general como en particular. Se abstuvo la neuquina Julieta Corroza. Los legisladores del interbloque kirchnerista Lucía Corpacci y Sergio Uñac acompañaron a libertarios y dialoguistas. Del último sector, varios se dividieron

El Gobierno aprobó cambios a

Germán Garavano: “El Estado dejó solos a los jóvenes que delinquen y la ley penal juvenil debe cambiar ya”

El exministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación cuestionó con dureza el régimen penal juvenil heredado de la dictadura y sostuvo, en diálogo con Infobae al Regreso, que el Estado “fracasó en la protección de los chicos vulnerables”

Germán Garavano: “El Estado dejó

Diputados opositores impulsan un proyecto para declarar la emergencia salarial educativa y reforzar los ingresos de los docentes

Esgrimen que entre 2023 y 2025, el salario docente perdió en promedio un 19% de poder adquisitivo, habiéndose generado retrocesos salariales en 19 de las 24 jurisdicciones del país

Diputados opositores impulsan un proyecto

Tras el anuncio de obras en el Hospital Garrahan, Manuel Adorni se reunió con el ministro de Salud

El jefe de Gabinete mantuvo un encuentro con el equipo de Mario Lugones y repasaron detalles de la gestión. Además, se puso el foco en los avances en el centro pediátrico que recibirá nuevas camas y refacciones en áreas clave

Tras el anuncio de obras
DEPORTES
Lo que no se vio

Lo que no se vio de la despedida de Gallardo en River: la noche en la que el Monumental se convirtió en un Cabildo Abierto

Los jugadores de River Plate despidieron a Marcelo Gallardo con un triunfo en el Monumental

Joaquín Freitas, el juvenil de River Plate que marcó su primer gol en Primera: debut en Acassuso y blindaje por USD 100 millones

La contundente opinión del Tano Pasman sobre la salida de Gallardo de River Plate: a quiénes culpa

La autocrítica de Franco Armani antes del último partido de Gallardo como técnico de River Plate: “Tenemos responsabilidad”

TELESHOW
Nequi Galotti mostró su orgullo

Nequi Galotti mostró su orgullo tras la graduación de su hijo menor: “Mis tres pequeños, los tres profesionales”

El Puma Goity dio su opinión sobre el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana

Flavio Azzaro y Sol Nobile fueron padres por primera vez y contaron el susto que vivieron durante la internación

Ginette Reynal dio una rotunda marcha atrás con una decisión que tomó hace dos meses: “No aguanto más”

INFOBAE AMÉRICA

Detienen a panameño por explotación

Detienen a panameño por explotación sexual infantil tras alerta de Argentina

Un petrolero que transportaba crudo ruso se desvía de Cuba y profundiza la crisis en la isla

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Así evolucionó la visión: de un “tercer ojo” ancestral a la complejidad de los vertebrados modernos

BCIE, Alemania y Unión Europea acuerdan impulsar 10,000 mipymes en El Salvador