El kirchnerismo se impuso ante Kicillof y se quedó con la vicepresidencia primera en el Senado PBA: será para Mario Ishii

Es un cargo clave porque está en la línea sucesoria del Ejecutivo. Magario retiene la secretaria administrativa y legislativa. El ex intendente de José C. Paz logró la designación pese a que el gobernador quería a alguien de su confianza. El MDF tendrá otras dos vicepresidencias

El intendente en uso de licencia de José C Paz, Mario Ishii, será el vicepresidente I del Senado bonaerense

El peronismo sigue en su laberinto pese a llegar a una lista de unidad para la conducción del PJ bonaerense, que dejó al gobernador, Axel Kicillof, como presidente del partido. Este jueves y tras largas negociaciones se logró un acuerdo para definir de quién será la vicepresidencia I del Senado bonaerense: una negociación con vencedores y vencidos. Ante el desentendimiento existente entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el kirchnerismo que volvió a emerger como durante todo el 2025, el sector de Cristina Kirchner logró quedarse con el principal cargo en disputa, que además implica tener un pie en la línea sucesoria del Poder Ejecutivo.

El intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii, será el vicepresidente I. Contó para ello con el respaldo del kirchnerismo y se terminó imponiendo a la voluntad del gobernador, Axel Kicillof que pugnaba para que ese lugar sea para la senadora Ayelén Durán, que finalmente será la vicepresidenta II. La cuestión es política.

El peronismo convive con una interna latente y esta vez se materializó en la Cámara alta bonaerense. El intendente licenciado de José C. Paz, Mario Ishii, ahora asumido como como senador por la Primera sección electoral, venía reclamando para sí la vicepresidencia I del cuerpo. Es un cargo de relevancia política; toda vez que es quien reemplaza la vicegobernadora Verónica Magario, tanto en la Legislatura como en la línea sucesoria del Poder Ejecutivo. Ishii mantiene una relación oscilante con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Durante todo el proceso, el hombre del ponchó contó con el respaldo del kirchnerismo para hacerse de ese lugar que le corresponde al oficialismo. En los últimos días se aceleró el operativo para el desembarco que se terminó definiendo bien entrada la noche de este jueves. La sesión, express y con los palcos cerrados, empezó minutos antes de las 00:00 del viernes, al filo de que se dé por caída.

Fueron seis las vicepresidencias que se designaron en el Senado provincial. Además de Ishii, la legisladora kicillofista Ayelén Durán -que era la candidata por el MDF para ir al sillón que a partir de ahora ocupará el intendente en uso de licencia de José C. Paz- será la vicepresidenta II. Pese a no haber conseguido tener el control de la sucesión directa de Magario, el MDF retuvo dos lugares que el kirchnerismo también apostaba quedarse: la secretaría legislativa y administrativa. De hecho, a fines del año pasado, algunos senadores pidieron por nota a Magario que el secretario administrativo, Roberto Feletti, se abstuviera de generar actos administrativos ya que no había sido ratificado en su cargo. Feletti es un leal de Magario. Este jueves fue ratificado. Sin embargo, el intendentismo K pusó un representante en la prosecretaría administrativa. Se trata del ex senador provincial, Gustavo Soos, un hombre del intendente de Merlo, el cristinista Gustavo Menéndez. Desplazó a Martín Di Bella, un peronista de Magario.

Axel Kicillof y Verónica Magario

La vicepresidencia III será para La Libertad Avanza. El elegido es Gonzalo Cabezas, que encabezó la lista a senadores por la Cuarta sección electoral en septiembre pasado. La quinta vicepresidencia quedó para el peronismo, puntualmente el sector de Sergio Massa: la elegida es Valeria Arata. El PRO tendrá presencia en las vicepresidencias bajo la figura de Alex Campbell. Será el vicepresidente quinto. Mientras que el peronismo sumará representación con la sexta vicepresidencia. El elegido es un kicillofista: el senador por la Cuarta sección electoral e intendente en uso de licencia de Alberti, Germán Lago, quien finalmente no será del presidente del bloque como propuso Kicillof. El titular de la bancada ahora será el ex ministro de Seguridad, Sergio Berni; otra victoria interna de CFK.

Si bien el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se quedó con dos de las seis vicepresidencias, en La Plata apostaban a que la línea de sucesión debería ser para alguien de la confianza del mandatario provicial. Ishii tuvo su momento de sintonía fina en el primer tramo del gobierno de Kicillof y durante la campaña de 2019. De hecho, varios de quienes hoy son funcionarios en el gobierno provincial desempeñaban funciones en la Universidad de José C. Paz durante el macrismo.

Pero en el último tiempo Ishii y Kicillof se distanciaron a tal punto que el entonces intendente peronista hizo una cumbre de intendentes y dirigentes K días después de que el gobernador anunciara lo que fue el desdoblamiento para las elecciones del año pasado. El plan era generar presión para revertir esa decisión. No hizo mella en el gobernador que sostuvo la estrategia y llevó al peronismo a imponerse por casi 14 puntos en los comicios provinciales, diferencia que luego se redujo al máximo en las elecciones para diputados nacionales, con La Libertad Avanza imponiéndose en la contienda por los diputados nacionales.

La negociación por las autoridades del Senado fue otra muestra de la discusión interna dentro del peronismo bonaerense no está saldada. Horas atrás, en declaraciones a Infobae en Vivo, el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, planteó que el PJ transitaba un problema de conducción; lectura que el kirchnerismo interpetó como desafiante hacia la figura de la expresidenta Cristina Kirchner. La diputada nacional, Teresa García, cruzó en redes al funcionario provincial por sus dichos. “Sin chistar, guarde respetuoso silencio. Hay miles que hoy se han quedado sin trabajo y sin salud”. Sin chistar se refiere a Bianco

