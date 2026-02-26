Política

Con el aval del Senado, Milei se encamina a ser el primer presidente de la región en aprobar el acuerdo Mercosur-UE: qué implica

El oficialismo tiene los votos en la cámara alta para ratificar este jueves el acuerdo entre los bloques comerciales. La carrera con Uruguay y el mensaje simbólico

Los lideres de la región
Los lideres de la región que firmaron el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea (REUTERS/Cesar Olmedo)

Si nada arruina sus planes, cuando el presidente Javier Milei hable el próximo domingo para abrir el año parlamentario de manera oficia dirá, entre otros conceptos, que es el primer presidente de la región que logró la ratificación del Congreso del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Eso, claro está, si el oficialismo logra el aval del Senado en la sesión de este jueves a la media sanción que ya tiene de Diputados. LLA cuenta con los votos necesarios.

El bloque libertario, que presidente Patricia Bullrich, se movió rápido en las últimas 48 horas para apurar el tratamiento del convenio entre los bloques comerciales, previsto de manera inicial para el viernes. Al igual que la Argentina, Uruguay aceleró los tiempos para lograr la ratificación. Fuentes del gobierno de Yamandú Orsi señalaron a Infobae que la idea es que se vote también este jueves. En otros países, como Brasil y Paraguay, el proceso es más lento.

Javier Milei y el presidente
Javier Milei y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (REUTERS/Cesar Olmedo)

“El beneficio en particular de aprobarlo rápido es que una vez que se hace, al otro día, el consejo automáticamente se da por notificado y empiezan a correr los dos meses para que se aplique el acuerdo con la Argentina”, señaló a este medio un importante legislador libertario. Y agregó: “Después está lo simbólico, de querer enviar un mensaje de liderazgo en la región”.

El acuerdo se divide en una parte política y una económica. La parte política quedó frenada debido a que el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. Se trata de un proceso que podría demorar hasta dos años.

En cuanto al aspecto económico, las facultades para avanzar con algunos procesos ya fueron delegadas en el Consejo Europeo y este podrá comenzar a negociar con los países que ratifiquen el acuerdo. “La entrada en vigencia del acuerdo permitiría cubrir cuotas de exportación de algunos productos, como la carne, antes que Brasil, por ejemplo”, explicaron desde el oficialismo.

La asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea fue resultado de más de una década de negociaciones. El tratado prevé una eliminación gradual de aranceles y la adopción de regulaciones técnicas comunes en las exportaciones bilaterales. El Gobierno nacional sostiene que el acuerdo conformará un mercado de bienes y servicios de más de 700 millones de personas.

Foto de archivo. Una postal
Foto de archivo. Una postal de la protesta de agricultores en Bruselas, en contra de acuerdo UE-Mercosur (REUTERS/Stephanie Lecocq)

“Esta decisión representa un salto cualitativo y cuantitativo en la estrategia de inserción internacional de la Argentina ya que, por su dimensión y escala económica, implica un aumento sustancial de la proporción del PIB global con el que el país mantiene acuerdos comerciales. A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Interino de Comercio, Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial”, aseguraron desde Casa Rosada. Y agregaron: “Con la liberalización del mercado, casi la totalidad de las exportaciones agrícolas del Mercosur a la UE se verán beneficiadas”.

Desde el ámbito diplomático, el embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamle, elogió el acuerdo, expresó que representa una “oportunidad para profundizar la integración y promover innovación” y una reducción de los aranceles en el 90% de los grupos de productos, algo beneficioso para las empresas alemanas y argentinas". A su vez, aseguró que la aplicación provisional del acuerdo “es jurídicamente posible incluso sin el consentimiento del Parlamento Europeo”.

Por su parte, los bloques opositores advirtieron sobre el posible impacto negativo en la industria nacional y sobre la capacidad de adaptación a regulaciones técnicas más estrictas, enfocados en resguardar empleos en sectores sensibles. En Diputados, el tratado obtuvo 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones, y el bloque Unión por la Patria quedó dividido.

La semana pasada, el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maros Sefcovic, aseguró que el bloque perdió casi 300.000 millones de euros en Producto Interior Bruto (PIB) y más de 200.000 millones en oportunidades de exportación al no haber puesto en marcha el acuerdo comercial con Mercosur desde 2021.

El avance del convenio regional fue obstaculizado por una serie de dificultades políticas, ambientales y sectoriales, y por la preocupación de varios Estados miembros de la UE, especialmente Francia, Irlanda, Austria y Polonia, por el impacto del acuerdo en el sector agrícola europeo y la posible competencia desleal de productos sudamericanos.

