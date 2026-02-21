Dieter Lamlé, embajador de Alemania: “El acuerdo UE-Mercosur es ventajoso para empresas y consumidores”

“El acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur reducirá sustancialmente los aranceles en el 90% de los grupos de productos y será beneficioso para las empresas alemanas y argentinas”, destacó el embajador Dieter Lamlé, en diálogo con DEF (Foto: Martín Gallino)

La guerra entre Rusia y Ucrania cambió drásticamente el panorama de la seguridad en Europa, lo que obligó a Alemania a poner en marcha un inédito plan de inversiones destinado a sus Fuerzas Armadas. A su vez, las sanciones impuestas contra el Kremlin y el congelamiento de los vínculos con Moscú obligaron al país a diversificar sus proveedores de energía, entre los cuales Argentina puede jugar un rol importante como exportador de gas natural licuado.

Mientras tanto, con el objetivo de apuntalar la competitividad industrial, el sector privado alemán lanzó la iniciativa Made for Germany, con 114 empresas involucradas e inversiones que superarán los 730.000 millones de euros en los próximos tres años. En este capítulo, un sector clave es el automotriz, que necesita una urgente reconversión que incorpore la innovación tecnológica, reduzca las emisiones contaminantes y desarrolle modelos de vehículos amigables con el medio ambiente.

Comercio bilateral: perspectivas positivas y moderado optimismo

“El acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur reducirá sustancialmente los aranceles en el 90% de los grupos de productos y será beneficioso para las empresas alemanas y argentinas”, destacó el embajador Dieter Lamlé, en diálogo con DEF.

El “acontecimiento histórico” que significó la firma del documento en Asunción el pasado 17 de enero se vio empañado por la decisión del Parlamento Europeo de someter el acuerdo al examen del Tribunal de Justicia de la UE. “La aplicación provisional del acuerdo es jurídicamente posible incluso sin el consentimiento del Parlamento Europeo”, señaló. “Alemania apoya firmemente este paso, ya que permitirá generar efectos económicos positivos en el menor plazo posible”, añadió.

Es importante que la Unión Europea y el Mercosur se comprometan a mantener una relación de colaboración con las mismas reglas para todos (Foto: archivo DEF)

–¿Cuál es el impacto de este acuerdo en el comercio entre los dos bloques y en el intercambio entre Alemania y Argentina?

–Precisamente en tiempos de creciente incertidumbre geopolítica, es importante que la Unión Europea y el Mercosur se comprometan a mantener una relación de colaboración con las mismas reglas para todos. El acuerdo traerá consigo ventajas, como una mejor protección de la propiedad intelectual, una mayor seguridad jurídica y una mayor diversificación de las cadenas de suministro. En esa línea, los consumidores argentinos verían una mayor variedad de productos en las góndolas en algunos rubros, donde el precio fue siempre un factor decisivo y la oferta es actualmente muy limitada.

–¿Qué ventajas tendrán las empresas alemanas y argentinas?

–A nivel industrial, las empresas alemanas tendrán mayores chances de competir con productos de calidad para las líneas de producción argentinas y con bienes finales de marcas líderes. Por otro lado, productos argentinos que ya se exportan con altos estándares de calidad encontrarán nuevos compradores europeos, lo que ampliará la oferta también en sectores de producción de bienes intermedios o insumos con un alto grado de desarrollo en materia de innovación y tecnología.

–Las empresas alemanas representan el 2,7% de la inversión extranjera directa en Argentina. ¿Cómo ven la situación actual del país y las perspectivas de negocio?

–En líneas generales, vemos un incremento de las consultas de empresas alemanas que aún no están en el país y buscan abrir nuevos mercados y encontrar socios comerciales en nuevos países. Desde hace nueve años, la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) realiza una encuesta, que está en proceso de recolección, entre empresas alemanas ya presentes en Argentina. Podemos adelantar una proyección en alza de los niveles de facturación y rentabilidad para 2026 respecto de 2025. Los planes de inversión, aunque modestos, prevén un aumento en capital de trabajo, activos fijos y tecnología. Por otro lado, las empresas alemanas manifiestan la necesidad de una simplificación tributaria en Argentina y un plan económico claro y estable que estimule la inversión, acompañado de obras de infraestructura y logística que faciliten el crecimiento.

Los históricos vínculos germano-argentinos tuvieron en 2025 una conmemoración muy especial (Foto: Martín Gallino)

Alemania: modernización de las FF. AA. y diversificación de los suministros energéticos

–Alemania ha decidido realizar un histórico cambio de rumbo en el sector de la Defensa y apunta a modernizar sus FF. AA. ¿Cuáles son los objetivos?

–El Gobierno federal está reforzando la dotación de personal de las FF. AA. alemanas, para ajustarse a los objetivos de la OTAN. Entre otros puntos, el personal aumentará de los 180.000 efectivos actuales a 260.000 en 2035, además de contar con más de 200.000 reservistas. El proceso de modernización abarca al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con la adquisición de tanques, aviones y buques o submarinos nuevos o adicionales. A ellos se sumarán drones y equipos de defensa contra los drones, así como la digitalización e interconexión de las FF. AA., medios de defensa aérea y ataques de precisión profunda, así como inversiones en capacidades espaciales.

–Las sanciones contra Rusia también han tenido un impacto en materia energética. ¿Cuál es la hoja de ruta para diversificar sus proveedores y qué rol puede jugar Argentina?

–Alemania es consciente del hecho que depender demasiado de un solo proveedor es problemático. Con la estrategia RePowerEU, la Unión Europea ha puesto fin a todas las importaciones de energía desde Rusia. Lo hemos conseguido con el carbón, casi por completo con el petróleo y con el gas lo conseguiremos a finales de 2027. En ese contexto, la empresa alemana SEFE (Securing Energy for Europe) llegó a un acuerdo con Southern Energy para adquirir GNL producido por Argentina. El proyecto incluye la provisión de 2 millones de toneladas anuales y representa el 80% de las capacidades del primer buque de licuefacción que comenzará a operar en el país en septiembre de 2027.

–Alemania también tiene objetivos muy ambiciosos con respecto a la transición energética y las fuentes renovables. ¿Cómo puede contribuir Argentina a esta agenda y qué condiciones necesitan los inversores?

–Las energías renovables y el hidrógeno verde son recursos clave para la transición energética y la descarbonización de la industria. Argentina cuenta con amplios recursos energéticos y tiene un gran potencial para la producción y la exportación de hidrógeno verde, convirtiéndose en un gran proveedor de energía de bajas emisiones en el mercado internacional. Las empresas alemanas presentes en el país se encuentran a lo largo de toda la cadena de valor y tienen importantes proyectos en sus carteras. Se requiere, entre otras cosas, un marco legal específico para las renovables y el mercado del hidrógeno y sus derivados, que brinde claridad y seguridad a las casas matrices europeas y alemanas.

El Gobierno federal está reforzando la dotación de personal de las FF.AA. alemanas, para ajustarse a los objetivos de la OTAN (Foto: Archivo DEF)

<i>Made for Germany</i>, competitividad industrial e innovación en el sector automotriz

–¿En qué consiste la iniciativa Made for Germany?

–Es un proyecto impulsado por el sector privado alemán, con el objetivo principal de fomentar el diálogo con la política e impulsar la dinámica de las reformas tendientes al desarrollo y el crecimiento de la economía. Cuenta actualmente con 114 empresas e inversores de todos los sectores industriales –entre ellos, Siemens, Mercedes Benz, SAP y Deutsche Bank–, que invertirán conjuntamente un total de 735.000 millones de euros hasta 2028. Esta suma incluye inversiones de capital, gastos en investigación y desarrollo y compromisos de inversores internacionales.

–En Europa se ha debatido recientemente sobre la transformación de la industria automotriz y la prohibición de los motores a combustión, que estaba prevista para 2035 y finalmente se ha postergado. ¿Cuál es la posición del gobierno alemán?

–La industria automotriz es un pilar para la prosperidad, el empleo y la innovación en Europa. Para garantizar la competitividad de esa industria clave en un futuro climáticamente neutro, es necesario un enfoque integral que combine la protección del ambiente, la fortaleza industrial y la innovación tecnológica. La movilidad eléctrica es la tecnología clave del futuro. Sin embargo, se necesita flexibilidad y apertura para tener en cuenta las diferentes condiciones y vías de innovación. Por ello, el gobierno alemán propone que, a partir de 2035, además de vehículos puramente eléctricos, puedan patentarse en la UE automóviles con otras formas de propulsión, como híbridos enchufables, vehículos eléctricos con prolongador de autonomía y motores a combustión altamente eficientes. Al mismo tiempo, se establecen incentivos específicos para reforzar la demanda de los consumidores de vehículos de bajas emisiones.

Histórico vínculo cultural y la cooperación científica como “pilar del vínculo bilateral”

Los históricos vínculos germano-argentinos tuvieron en 2025 una conmemoración muy especial. Los 200 años de inmigración alemana en nuestro país han quedado reflejados en los murales de las calles Olleros y Villanueva, en el barrio porteño de Belgrano, donde se encuentra la sede diplomática. Esta celebración permitió al embajador Dieter Lamlé visitar las numerosas comunidades afincadas en el interior del país.

"La industria automotriz es un pilar para la prosperidad, el empleo y la innovación en Europa", destacó el embajador alemán (Foto: Martín Gallino)

–¿Qué pudo recoger de sus visitas a las comunidades de descendientes residentes en el país?

–Más de un millón de argentinos y argentinas tienen raíces alemanas. En provincias como Entre Ríos y Misiones, uno de cada tres habitantes tiene origen alemán. Las múltiples actividades que desarrollamos en el contexto del bicentenario de esta inmigración evidencian las profundas huellas culturales, económicas y políticas que han dejado en el país. Muchos de ellos son descendientes de alemanes del Volga, que hacen un aporte magnífico a la preservación de las tradiciones.

–En el plano universitario y científico, existen también numerosos programas de intercambio entre instituciones argentinas y alemanas. Un ejemplo de ello es el Instituto Max-Planck, presente en nuestro país.

–La cooperación científica y académica es un pilar muy importante en nuestras relaciones bilaterales. Abarca más de 300 acuerdos universitarios y cubre todos los campos. En Argentina, la Sociedad Max-Planck –uno de los institutos de investigación básica más reconocidos en el mundo y que cuenta con 31 Premios Nobel que salieron de sus filas– tiene el único instituto asociado en la región: el Instituto de Investigación en Biomedicina de la Universidad de Buenos Aires. Además, la Sociedad Max-Planck ha desarrollado vínculos con 18 grupos de investigación en Argentina y ha publicado más de 1200 trabajos académicos conjuntos.