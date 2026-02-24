Milei cambia el temario del Senado y quiere ser el primer presidente en aprobar el acuerdo con la Unión Europea

El presidente Milei brindará este domingo 1° de marzo su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso (AP Foto/Jorge Sáenz)

La Casa Rosada sigue marcando el ritmo del Congreso. No solo mantiene un férreo control sobre los temas, al punto que sus legisladores prácticamente no presentan proyectos propios y avanzan exclusivamente con los que envía el Ejecutivo, sino que ahora también determina el orden de los asuntos a tratar.

Aunque no se había comunicado formalmente, el temario para las sesiones del jueves y el viernes próximo en el Senado ya estaba definido. La intención del oficialismo era abordar el jueves en el recinto la ley de reforma del Régimen Penal Juvenil y la ley de Glaciares, y al día siguiente tratar el pliego para embajador en Bruselas y ante la Unión Europea de Fernando Iglesias, el acuerdo Unión Europea-Mercosur y la ley de Modernización Laboral.

Sin embargo, en la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión informativa de este martes, el bloque de La Libertad Avanza notificó un cambio de planes: el jueves se trataría el pliego de Iglesias, el acuerdo UE-Mercosur y la modificación a la ley de Glaciares, y el viernes quedarían los dos temas principales de las sesiones extraordinarias: Régimen Penal Juvenil y Modernización Laboral.

Las primeras explicaciones provenientes del oficialismo apuntaban al peronismo como responsable del cambio. “Ellos van a querer hablar todos”, sostuvo un senador libertario. Esta versión fue respaldada por una alta fuente del radicalismo que señaló al bloque justicialista. Sin embargo, con el correr de la mañana salió a la luz la verdadera razón.

El Senado reformuló su agenda para esta semana

“Lo pidió la Casa Rosada porque quieren ser los primeros en aprobar el acuerdo”, explicó una fuente de LLA. ”La frase de que la Argentina fue el primer país del Mercosur en aprobar el acuerdo ya está escrita en el discurso de Milei de apertura de sesiones”, agregó alguien con llegada tanto al mundo libertario del Congreso como a la Casa Rosada.

El apuro libertario se vincula con el hecho de que Uruguay avanza rápidamente hacia la ratificación del entendimiento entre el bloque sudamericano y los países europeos. El Congreso uruguayo tiene todo listo para hacerlo.

La Comisión Especial de Uruguay para el tratamiento y aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur aprobó ayer, lunes, el texto, que pasará a las Cámaras de Senadores y Representantes para su ratificación, seguramente en el transcurso de esta semana.

Según la agencia EFE, los legisladores integrantes de la comisión votaron la aprobación del acuerdo por unanimidad, en una jornada que contó con la presencia del canciller uruguayo Mario Lubetkin y del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

“Si todo sigue como está y el miércoles efectivamente se aprueba por parte del Senado el acuerdo, quizá el jueves la Cámara de Diputados lo ratifique. Eso sería simplemente sensacional”, remarcó este lunes en conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores, en declaraciones reproducidas por la agencia EFE.

Estas afirmaciones de las autoridades uruguayas encendieron las alarmas en la Casa Rosada, que, sabiendo del interés de Milei por ser el presidente que logre primero la aprobación del acuerdo, impulsó a los senadores libertarios a proponer e imponer el cambio en el cronograma legislativo ya definido para los últimos dos días del período de sesiones extraordinarias.