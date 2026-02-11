España

Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Mercosur con miles de agricultores protestando por las calles de Madrid: “Es extraordinario para España”

El presidente del Gobierno cree que la Unión Europea debe continuar estableciendo alianzas con nuevos mercados

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, este miércoles en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles el acuerdo de la Unión Europea con los países de Mercosur frente a la “ley de la selva que trata de imponer unilateralmente Donald Trump“. Lo ha hecho en un día en el que agricultores de muy distintos puntos de España se han concentrado en Madrid, desfilando con sus tractores hasta el Ministerio de Agricultura, para protestar por un acuerdo que consideran va a llevarles a la ruina.

Sánchez ha comparecido en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión del accidente ferroviario de Adamuz, con 47 fallecidos, y el de Rodalies en Gelida, en el que murió el maquinista. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, considera que el Ejecutivo “es responsable” y que acabará “en el banquillo”.

En una de las réplicas, Sánchez ha abordado Mercosur, mencionado por ejemplo por Santiago Abascal en el turno de Vox. Para Sánchez, es clave que la Unión Europea profundice en su mercado interior mediante la simplificación y armonización de las leyes, pero también sepa establecer alianzas con otras regiones del mundo frente a Estados Unidos, que a juicio del presidente está rompiendo estos lazos comerciales.

Agricultores de toda España han marchado por Madrid y Sevilla este miércoles en contra del acuerdo con Mercosur.

“Es una extraordinaria noticia para España”

Para Sánchez, se trata de “una extraordinaria noticia para Europa y sin duda también para España” porque se está creando “un marco de predictibilidad, seguridad y respeto a un orden que desgraciadamente, de forma unilateral se está rompiendo por parte de otros”. “Afortunadamente -ha continuado-, hay muchos bloques regionales que quieren asociarse con la Unión Europea”.

El presidente ha recordado que se ha tardado más de 25 años en llegar a un consenso (Mercosur engloba a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y que ahora el objetivo es estudiar “a fondo” los mecanismos que debe poner en marcha la Unión para superar las dificultades y dudas, también temores que genera el acuerdo.

Dirigiéndose a agricultores y ganaderos, Sánchez ha dicho ser “muy consciente” de su preocupación, para lo que el Parlamento Europeo aprobó hace unas horas salvaguardas agrícolas que permitirán suspender o dificultar la entrada de productos latinoamericanos si se considera que pueden dañar de algún modo a los productores comunitarios.

Agricultores protestan en Madrid contra
Agricultores protestan en Madrid contra Mercosur.

Protestas en Madrid y Sevilla

En torno a 8.000 agricultores y ganaderos, sobre unos 500 tractores llegados de toda España, se han concentrado en el centro de Madrid convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi). Además de contra Mercosur, claman contra los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC), que afectan a sus explotaciones.

Entre los lemas de los asistentes se ha podido leer ‘En defensa del campo que alimenta a Europa’ o ‘Cuando el campo se levanta, Europa se detiene. No a Mercosur’. Los medios han podido recoger el descontento generalizado: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”, se quejaba un agricultor. A los transeúntes que se cruzaban con ellos les iban diciendo que los primeros afectados son los profesionales, pero que después lo serán los consumidores.

