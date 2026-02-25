Carolina Moisés acusó a La Cámpora por la falta de diálogo dentro del PJ: “Son adoradores del fracaso”

La senadora disidente del PJ acusó al kirchnerismo por la falta de diálogo dentro del partido

Carolina Moisés se robó todas las miradas dentro y fuera del Senado de la Nación este martes, luego de que en menos de 24 horas rompiera con el bloque justicialista, conformara Convicción Federal y asumiera la vicepresidencia provisional de la Cámara alta, dejando al kirchnerismo sin autoridades en el cuerpo.

“No sé si se enojaron. Lo que sé es que no propusieron ningún nombre, como no propusieron ningún nombre para las comisiones ni para la integración de ninguno de los espacios parlamentarios que le corresponden a la oposición”, se defendió la legisladora jujeña en diálogo con Radio con Vos.

En ese sentido, destacó que fue una propuesta que recibió “de parte de todos los restos de los bloques, de las autoridades, de todos los presidentes de los bloques, entendiendo que era un lugar que le correspondía al peronismo“.

“Me defino como peronista, mujer peronista del interior. Mi peronismo no está en cuestionamiento, más allá de los ataques, de los golpes”, advirtió.

En ese tramo de la entrevista con el programa No hay plata, denunció que el Partido Justicialista “se ha transformado en obediencia o traición” y que no es capaz de lograr “propuestas de proyectos superadores, la construcción de una oferta electoral diferente, más atractiva a la sociedad”.

“El peronismo, el Partido Justicialista, decide cerrarse cada vez más y empezar con esta caza de brujas, intervenir los partidos políticos del interior, donde no se cumplen los mandatos, la conducción nacional, con mandatos que son imposiciones. No hay diálogo, no hay construcción de consensos, no hay debate interno, no hay participación o ámbitos donde uno pueda expresar opiniones distintas a esta posición de ser unos adoradores del fracaso”, disparó.

Carolina Moisés apuntó contra el kirchnerismo y exigió más diálogo dentro del PJ

Y le puso nombre al espacio que, según ella, daña el diálogo dentro del PJ: “Es todo La Cámpora”.

“Yo estoy convencida que parte del problema es Cristina (Kirchner), pero tampoco se le puede echar toda la culpa. El peronismo es mucho más que Cristina, el kirchnerismo es una parte del peronismo. Ahora, ¿qué le pasa al peronismo que no reacciona?“, se preguntó.

Moisés está acompañada en Convicción Federal por el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza.

“Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, tenemos una matriz muy similar desde el punto de vista cultural, político, socioeconómico. Esta diversidad, que siempre el peronismo se caracterizó por convocar, contener y sintetizar en una propuesta que construya mayorías, el espacio la fue perdiendo”, expuso.

Y agregó: “Cuando perdés el poder, el peronismo tiene que construir sobre la diversidad, sobre el movimiento, sobre el abrazo y, sobre todo, sobre la comprensión de qué es lo que le pasa a la sociedad. Y un poco hemos perdido ese espíritu de vanguardia”.

Consultada sobre las acusaciones del propio justicialismo de que ella y sus compañeros se pasaron a las filas de La Libertad Avanza, fue contundente: “Nosotros no estamos con Milei, no somos libertarios, no nos pusimos peluca. A mí, de hecho, el violeta no me gusta. Creo que no tengo ni una remera violeta en mi placard. Esto no tiene nada que ver con Milei. Nosotros somos opositores. Lo hemos demostrado en todas nuestras votaciones”.

Luego, aclaró que de todas las leyes importantes que envió el Gobierno al Congreso, acompañó al RIGI en particular porque lo considera “fundamental para el desarrollo productivo, económico y estratégico de Jujuy”, debido a la potencial explotación del litio.

“Me echaron del Partido Justicialista porque voté el presupuesto. O sea, un presupuesto en un país donde Milei gobernaba hacía dos años sin ningún presupuesto”, señaló luego.

Finalmente, Moisés afirmó que la decisión de separarse junto a sus dos compañeros respondió a la necesidad de “poder proponer cosas que representen los intereses de los gobernadores, pero que el kirchnerismo no permite”.