La Libertad Avanza dejó al kirchnerismo sin autoridades en el Senado

Sorpresa en el Senado: el oficialismo dejó al PJ sin autoridades para el período 2026

La Libertad Avanza sigue imponiendo su estructura en el Congreso de la Nación y no sólo empujó vía los gobernadores la ruptura del bloque del Justicialismo dejándolo con la menor representación desde la vuelta de la democracia sino que ahora lo corrió de todas las autoridades de la Cámara de Senadores.

En la previa a la sesión preparatoria de hoy al mediodía se realizó una reunión de labor parlamentario en donde Patricia Bullrich hizo saber cómo se iban a conformar las autoridades según un esquema de proporcionalidad desconocido hasta ahora.

La presidencia provisional quedará en manos del libertario Bartolomé Abdala, marcando la continuidad en el cargo, pero a partir de la vicepresidencia LLA impuso cambios. Ese lugar que estaba destinado para la primera minoría que sería el Justicialismo con sus 25 legisladores quedará en manos de la jujeña Carolina Moises que hasta hace 24 horas formaba parte del bloque pero que lo rompió junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, que ahora conforman el bloque Convicción Federal pero por afuera del interbloque Justicialista.

El peronismo se enteró horas antes de la maniobra que hizo el oficialismo junto al grupo de los 7 gobernadores de fuerzas provinciales y del PJ que cada vez están más cerca de la Casa Rosada, los radicales y el PRO.

Tampoco le dejaron al peronismo los otros lugares en la lista de autoridades ya que la vicepresidencia primera será ocupada por Carolina Losada de la UCR y la segunda para Alejandra Vigo, la esposa del ex vicegobernador Juan Schiaretti.

Moises y Mendoza entraron y se sentaron dando quórum para la sesión que nombraría a la primera como autoridad.

“De repente se les ocurrió que el reglamento estaba mal y decidieron esto”, dijo, en medio de una sonrisa socarrona, una senadora justicialista.

El Jefe del bloque del justicialismo, José Mayans, se refirió a que la propuesta de autoridades que presentó Bullrich lo único que mostraba “es una política del atropello, hago una lectura antojadisa del reglamento. Sin objetar los nombres sí vamos a objetar las formas”.

En este esquema, el peronismo perdió toda la representación en el listado de las autoridades de la Cámara de Senadores, a pesar de que con 25 legisladores sigue siendo la primera minoría en la cámara alta.

Finalmente, se habilitó la votación y la propuesta de autoridades que realizó la jefa del bloque de LLA por medios electrónicos y obtuvo 45 votos afirmativos, 25 negativos 1 abstención. La abstención fue por parte de Andrada que no quiso votar ni a favor ni en contra de su compañera de bloque Moises.

Noticia en desarrollo