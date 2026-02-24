Política

La Libertad Avanza dejó al kirchnerismo sin autoridades en el Senado

El bloque oficialista, con el respaldo de aliados provinciales y otras fuerzas políticas, dejó sin representación a la principal minoría en la conducción de la Cámara

Guardar
Sorpresa en el Senado: el
Sorpresa en el Senado: el oficialismo dejó al PJ sin autoridades para el período 2026

La Libertad Avanza sigue imponiendo su estructura en el Congreso de la Nación y no sólo empujó vía los gobernadores la ruptura del bloque del Justicialismo dejándolo con la menor representación desde la vuelta de la democracia sino que ahora lo corrió de todas las autoridades de la Cámara de Senadores.

En la previa a la sesión preparatoria de hoy al mediodía se realizó una reunión de labor parlamentario en donde Patricia Bullrich hizo saber cómo se iban a conformar las autoridades según un esquema de proporcionalidad desconocido hasta ahora.

La presidencia provisional quedará en manos del libertario Bartolomé Abdala, marcando la continuidad en el cargo, pero a partir de la vicepresidencia LLA impuso cambios. Ese lugar que estaba destinado para la primera minoría que sería el Justicialismo con sus 25 legisladores quedará en manos de la jujeña Carolina Moises que hasta hace 24 horas formaba parte del bloque pero que lo rompió junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, que ahora conforman el bloque Convicción Federal pero por afuera del interbloque Justicialista.

El peronismo se enteró horas antes de la maniobra que hizo el oficialismo junto al grupo de los 7 gobernadores de fuerzas provinciales y del PJ que cada vez están más cerca de la Casa Rosada, los radicales y el PRO.

Tampoco le dejaron al peronismo los otros lugares en la lista de autoridades ya que la vicepresidencia primera será ocupada por Carolina Losada de la UCR y la segunda para Alejandra Vigo, la esposa del ex vicegobernador Juan Schiaretti.

Moises y Mendoza entraron y se sentaron dando quórum para la sesión que nombraría a la primera como autoridad.

“De repente se les ocurrió que el reglamento estaba mal y decidieron esto”, dijo, en medio de una sonrisa socarrona, una senadora justicialista.

El Jefe del bloque del justicialismo, José Mayans, se refirió a que la propuesta de autoridades que presentó Bullrich lo único que mostraba “es una política del atropello, hago una lectura antojadisa del reglamento. Sin objetar los nombres sí vamos a objetar las formas”.

En este esquema, el peronismo perdió toda la representación en el listado de las autoridades de la Cámara de Senadores, a pesar de que con 25 legisladores sigue siendo la primera minoría en la cámara alta.

Finalmente, se habilitó la votación y la propuesta de autoridades que realizó la jefa del bloque de LLA por medios electrónicos y obtuvo 45 votos afirmativos, 25 negativos 1 abstención. La abstención fue por parte de Andrada que no quiso votar ni a favor ni en contra de su compañera de bloque Moises.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Libertad AvanzaArgentinaCongreso de la NaciónCámara de SenadoresBloques LegislativosRepresentación Parlamentaria

Últimas Noticias

Milei reunió al Gabinete por primera vez en el año y les adelantó los próximos objetivos de la gestión: qué reformas se piensan para el 2026

El Presidente encabezó el encuentro con la plana mayor de su Gobierno en Casa Rosada. La reunión se dividió en dos partes y sirvió para darle un puntapié formal a la gestión para este año, así como para repasar la agenda legislativa antes del discurso del 1 de marzo

Milei reunió al Gabinete por

Estricto operativo de seguridad en Bariloche por una visita privada del presidente de Emiratos Árabes Unidos

La llegada de Mohamed bin Zayed Al Nahyan movilizó una operación inusual de seguridad y logística, sin registro de reuniones con autoridades argentinas. Altas expectativas por el crecimiento de inversiones emiratíes

Estricto operativo de seguridad en

Jorge Macri: “La Ciudad de Buenos Aires no es una zona liberada, no vamos a permitir que ingresen a robar desde el conurbano”

El jefe de Gobierno porteño se pronunció tras conocerse la histórica baja de delitos registrada en la CABA. “Si robas, te vamos a agarrar. Tenemos más de 17 mil cámaras, miles de agentes siguiéndote”, advirtió

Jorge Macri: “La Ciudad de

Paro del fútbol: el Gobierno evita el tema para no legitimar la narrativa de persecución política de Tapia y Toviggino

La actitud reservada de las autoridades nacionales tras el polémico anuncio de la medida de fuerza es estratégica. Los detalles de la causa por evasión y apropiación de tributos que derivó en la citación a indagatoria de los jefes del fútbol argentino

Paro del fútbol: el Gobierno

Polémica declaración de un gobernador peronista: “Este gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″

Ricardo Quintela, mandatario de La Rioja, sugirió de que el peronismo debe “asumir una responsabilidad histórica, rápidamente” para evitar que Javier Milei culmine su mandato

Polémica declaración de un gobernador
DEPORTES
Fuerte respaldo del presidente del

Fuerte respaldo del presidente del Benfica a Prestianni tras la denuncia de Vinícius y la suspensión de la UEFA

Independiente visitará a Gimnasia de Mendoza en busca de recuperarse de su última derrota: hora, TV y probables formaciones

Dos luchadoras argentinas pelearán este fin de semana en UFC México: día, horario y rivales de los eventos que protagonizarán Ailín Pérez y Sofía Montenegro

Boca Juniors debutará en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta: hora, TV y formaciones

Los detalles del cambio que piensa implementar la Fórmula 1 para evitar “la receta para el desastre” en las largadas

TELESHOW
La reacción de Zoe Bogach

La reacción de Zoe Bogach cuando su exnovio ingresó a Gran Hermano Generación Dorada: el video

La llamativa elección de Andrea del Boca en la primera noche de Gran Hermano Generación Dorada

Toda la intimidad del cumpleaños de Mirtha Legrand: ambientación con rosas, el menú y el emotivo discurso de la diva

Bajo la lluvia y con estética vintage: las fotos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en el octavo mes de embarazo

Cuál fue el rating del primer programa de Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador: el diputado del oficialismo,

Ecuador: el diputado del oficialismo, Sergio Peña, irá a juicio por presunta asociación ilícita

El régimen de Irán recurre a China: quiere un misil supersónico para tratar de defenderse ante la flota de EEUU

La Fiscalía concluyó la investigación a Evo Morales por trata de personas y espera el inicio del juicio oral

El parlamento británico debatirá una moción para exigir la publicación de informes sobre el expríncipe Andrés

Zelensky abrió las puertas del búnker donde se resguardó para organizar la resistencia a la invasión rusa en 2022