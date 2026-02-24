Política

Tasas municipales: el Gobierno activó un canal de denuncias y los intendentes fijaron postura

La Jefatura de Gabinete anunció la incorporación de una opción en el portal de Transparencia Tributaria para que los ciudadanos reporten tributos locales que consideren irregulares o excesivos. La medida abrió un nuevo frente con los intendentes

El Gobierno lanzó un sitio web para denunciar tasas municipales en todo el país y garantizar mayor transparencia

El sitio web de la Jefatura de Gabinete de la Nación presenta un nuevo mecanismo que permite a los ciudadanos denunciar la aplicación de tasas municipales en todo el país. La medida, anunciada por el Ejecutivo Nacional este lunes, tensiona a los intendentes, quienes ya tomaron postura. En diálogo con el ciclo periodístico Infobae en Vivo Al Mediodía, el jefe comunal de Morón, Lucas Ghi, opinó acerca del nuevo servicio.

“Todo lo que sea transparentar y brindar información, generar mecanismos de acceso a elementos de juicio, información, me parece que siempre está bien”, señaló el funcionario en Infobae en Vivo Al Mediodía, bajo la conducción de Maru Duffard, Fede Mayol, Jimena Grandinetti y Facundo Kablan. También aseguró que no es algo que caracterice al Gobierno nacional, pero sostiene que en este caso hay una búsqueda de generar golpes de efecto, no una vocación genuina de sentarse a una mesa y pensar seriamente cómo distribuir.

El nuevo sistema permite a cualquier persona reportar tributos a través de la página oficial argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales. Esta incorporación, según precisó el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, permite a los usuarios acceder a información detallada sobre el punto en cuestión y realizar reportes sobre los tributos que consideran irregulares o excesivos.

Según explicó Ghi, los municipios no cobran impuestos a diferencia de la Nación y la provincia. “Tenemos tasas lo que supone por su naturaleza jurídica, es una contraprestación asegurada. Nosotros no podemos imponer. Tenemos que generar una tasa que viene añadida con un servicio”.

A modo de ejemplo, el intendente comentó: “Si uno ve la distribución de las cargas, de cada diez pesos que paga un ciudadano, en términos impositivos, entre seis y medio, siete son de carácter nacional, dos y un poquito provincial, y uno sería el peso que nos queda a los municipios, en un contexto donde la recaudación cayó, porque nuestra recaudación, todos los municipios, más allá del color político, está muy asociada a la actividad económica, al consumo”.

El nuevo sistema permite reportar
El nuevo sistema permite reportar tributos municipales considerados irregulares o excesivos a través de argentina.gob.ar Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Ghi precisó que en Morón la recaudación cayó entre un 25 % y 30 %, “haciendo un promedio de las dos o tres tasas más significativas, que son las que se conocen popularmente como el ABL, y la tasa que se le cobra a la actividad comercial e industrial que, en Morón se llama Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, TISH”. Al mismo tiempo, sostuvo que en el municipio cayó fuertemente la tasa vinculada a la actividad económica y comercial.

El funcionario analizó que esto se debe a que hay un mercado con menor actividad, lo cual “resiente la cadena de pagos”. Y sostuvo que “más allá de la realidad que uno puede tener, la actividad no está atravesando un buen momento”.

Consultado por Maru Duffard acerca de los abusos en las tasas municipales, Ghi indicó que se pueden presentar ciertas “desproporciones. Los municipios tratamos de afinar el lápiz, de tener regímenes de promoción y de seducir, no solo a través de la tasa, pero la tasa es un elemento importante”.

En tanto, Federico Mayol preguntó al intendente por las tasas implementadas en Morón, por fuera de las habituales. El jefe de la comuna indicó que disponen de “un universo de 100 empresas que son las de mayor dotación de personal y a las que brindamos un servicio de control sanitario, control epidemiológico. De las 15.000 que tenemos, estamos hablando de un universo de 100 empresas, de las que tienen mayor dotación de personal, a las que le hacemos este control sanitario de prevención de epidemia y acorde a esa situación, le cobramos una tasa”.

Lucas Ghi, intendente de Morón,
Lucas Ghi, intendente de Morón, destacó que las tasas municipales representan una contraprestación por servicios brindados (Facebook)

Asimismo, aseguró que la contraprestación se encuentra debidamente acreditada en los controles trimestrales que realizan en los respectivos negocios. Entre otras cosas, no aplicaron la tasa vial, que se expandió en los últimos años. “Nos parece que no tiene la progresividad que debe tener la tasa”.

El funcionario afirmó que desde el municipio buscan que la tasa tenga en su constitución un criterio de progreso. “Que paguen más aquellos sectores que tienen mayor poder contributivo. La tasa vial la paga lo mismo el que llega con un auto importado de alta gama que el que tiene un auto mucho más modesto, porque al momento de cargar el combustible pagan lo mismo. Desde ese lugar, nosotros entendemos que no hay que aplicarla, y además, porque sabemos también que muchas veces terminamos cobrándole al mismo universo”.

Para cerrar, Ghi habló acerca de la reducción de dinero en coparticipación. Sostuvo que perdieron “entre 30 % y 35 %”. En este aspecto, buscaron “reformular el plan de gobierno y repensar intervenciones, sobre todo en términos financieros. Aquellas cosas que vos querías hacer en, en seis meses, no te llevan seis meses, te llevan más. Aquellas cosas que querías empezar este año, las tendrás que empezar el año siguiente”.

Temas Relacionados

Jefatura de GabineteMorónEjecutivo NacionalMunicipios ArgentinaTasas municipalesRecaudación LocalInfobae en VivoInfobae Al Mediodía

