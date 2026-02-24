Política

El Gobierno habilitó un mencanismo para denunciar las tasas municipales en medio del conflicto con los intendentes

El procedimiento incorporado al sitio web oficial responde a los principos de la administración libertaria que buscan fortalecer la transparencia fiscal

El jefe de Gabinete, Manuel
El Gobierno incorporó un nuevo mecanismo al sitio web oficial de la Jefatura de Gabinete, para que los ciudadanos puedan denunciar la aplicación de tasas municipales en todo el país.

El portal Transparencia Tributaria Municipal se lanzó en diciembre del año pasdo. Este sitio deja en evidencia públicamente las tasas que se aplican en cada municipio, su valor, a qué sectores afectan y las diferencias entre jurisdicciones. La plataforma diferencia, por ejemplo, la tasa vial y la tasa sobre entidades financieras, además de detallar em qué actividades y empresas impactan los tributos locales.

Sin embargo, ahora, cualquier persona puede reportar tributos a través de la página oficial argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales. Así lo anticipó en su cuenta de X el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien explicó que esta incorporación permite a los usuarios acceder a información detallada sobre el punto en cuestión y realizar reportes sobre los tributos que consideran irregulares o excesivos.

Este anuncio se hizo en medio de un conflicto que la administración nacional y la bonaerense mantienen desde hace casi un año, cuando funcionarios del oficialismo expusieron los porcentajes de cada municipio. El Gobierno sostiene que el mecanismo de denuncia y consulta apunta a “que nadie se quede con lo que es tuyo”. De esta manera, Adorni cerró el comentario que desató varias repercusiones en la red.

Transparencia Tributaria

Dentro del listado de comunas que difundió el Ejecutivo en ese momento, en algunos casos, las tasas municipales eran superiores al 6% sobre ingresos brutos. El caso de Quilmes, con una tasa del 3,74%, fue mencionado como ejemplo.

A esto se sumo la declaración del ministro de Economía, Luis Caputo, quien expuso la situación en Lanús -distrito que superaba el 6%- y cuestionó el rol de los funcionarios que, a su entender, incrementaban la carga tributaria sobre los sectores más vulnerables.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger

Pero este conflicto encuentra su origen en la tensión que se generó a partir del aumento en la Tasa de Protección Ambiental en el municipio de Pilar, bajo la gestión de Federico Achával. La suba fue cuestionada por el Gobierno , que también criticó la aplicación de tasas sobre hipermercados en distritos como Lanús, donde el intendente Julián Álvarez argumentó que la medida responde al desfinanciamiento que sufren los municipios debido al recorte de fondos por parte de la Nación. “Hay un desfinanciamiento feroz al que nos someten”, señaló Álvarez, en referencia a la situación financiera de su distrito y de otras comunas bonaerenses.

Meses atrás, el ministro de Economía volvió a referirse al tema y recomendó no comprar en los supermercados del municipio de Pilar, debido a una tasa impuesta por la gestión del intendente peronista Federico Achával. “No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente”, había señalado Caputo en esa oportunidad.

Respecto al sitio web al que pueden acceder los usuarios, el Ministerio de Economía detalló en el portal oficial las diferencias en tasas sobre la industria, las actividades primarias y las entidades financieras. En la provincia comunas como San Vicente, La Plata, José C. Paz, Ensenada y Berisso aplican una tasa del 1% sobre ingresos brutos para industrias, mientras que en Presidente Perón es del 0,2% y en Ituzaingó del 0,5%.

En este contexto, hace unos días, algunos productores rurales de Chacabuco denunciaron un incremento en la tasa vial para 2026, que habría alcanzado entre 70% y 100% respecto al año anterior. En algunos casos, el tributo pasó de $15.424 a $34.638 por parcela, generando malestar en el sector agrario.

A este aumento se sumó la implementación de una “tasa de salud” en el distrito, lo que elevó aún más la presión tributaria sobre los propietarios de tierras rurales. El descontento se intensificó debido al estado de los caminos y al reclamo por la incorporación de nuevos empleados municipales, factores que los productores consideran injustificados ante el alza de tasas.

