Gobernadores aliados a Milei se reunieron para analizar su rol en el Congreso y exigir una mirada federal de la Argentina

Los mandatarios provinciales intercambian visiones en una videoconferencia orientada a fortalecer el federalismo

Un grupo de gobernadores de provincias del interior mantuvo este martes un encuentro virtual con el objetivo de analizar su rol en el Congreso Nacional y exigir una mirada federal para la Argentina. La reunión, que se realizó por videoconferencia, reunió a los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes debatieron los desafíos comunes y articularon visiones sobre el papel que estas jurisdicciones deben desempeñar en la agenda económica y política nacional.

Según deslizaron, la iniciativa surgió de la necesidad de coordinar estrategias de gestión y representación parlamentaria en un contexto de fuerte reconfiguración política en el Congreso. Los gobernadores intercambiaron análisis, datos y perspectivas sobre la situación en sus regiones y el país en su conjunto. El encuentro giró en torno a la importancia de que las provincias del interior consoliden una posición común en el Parlamento, a través de sus representantes en diputados y senadores, y de que el aporte de los gobiernos provinciales sea reconocido en la gobernabilidad.

La conversación incluyó un repaso de los principales temas que afectan a cada distrito, como la producción agrícola, el turismo, la minería, el desarrollo energético, las políticas impositivas y la ganadería.

Los mandatarios que participaron de la videoconferencia provienen de proyectos políticos provinciales y comparten la visión de que el federalismo debe ser real y concreto, y no limitarse a anuncios. “Esta iniciativa no tiene nada que ver con cuestiones electorales, sino con la necesidad de generar y mantener una agenda de trabajo conjunto en temas clave para el desarrollo regional”, remarcaron. De este modo, los gobernadores comenzaron a delinear una línea de trabajo basada en las realidades provinciales, con énfasis en la producción, el desarrollo energético y la generación de infraestructura para el crecimiento.

El bloque de Convicción Federal confirmó su ruptura y tres senadores se fueron del interbloque peronista

El debate sobre el rol de las provincias en el Congreso se produce en medio de un escenario nacional convulsionado, marcado por la reciente fractura del bloque peronista en el Senado y la consolidación de la fuerza libertaria en la Cámara Alta. Tres senadores de Convicción Federal —Sandra Mariela Mendoza (Tucumán), Carolina Moisés (Jujuy) y Guillermo Andrada (Catamarca)— anunciaron su salida del interbloque peronista y su decisión de conformar un nuevo bloque propio, aunque aclararon que no se unirán a La Libertad Avanza. Estos legisladores responden políticamente a Jaldo, Sáenz y Jalil, respectivamente, y han mantenido diálogo con la Casa Rosada.

En un comunicado difundido por el nuevo bloque, los senadores sostuvieron que “la oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de los dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación en el debate de forma institucional”.

En ese sentido, agregaron: “Ignorar a las provincias es negar la base fundacional de nuestro movimiento nacional justicialista; no ocupar los lugares en las comisiones es dejar el campo orégano —como decía Perón— para que galopen los gorilas. Eso es una mala praxis parlamentaria, que políticamente deja al peronismo sin acción”.

En línea con este movimiento, los gobernadores enfatizaron durante la reunión la necesidad de coordinar acciones y mantener encuentros periódicos para generar sinergia entre las provincias, con el objetivo de potenciar sus posibilidades de desarrollo y crecimiento. La intención es que la colaboración no se limite al ámbito local, sino que se proyecte a nivel nacional e internacional, con una agenda orientada a la producción, la infraestructura y la inserción global de los sectores estratégicos de cada región.

El encuentro virtual marca el inicio de una línea de trabajo basada en el desarrollo regional y la infraestructura

De hecho, la agenda provincial incluye la participación de varios de estos gobernadores en el evento internacional Argentina Week, que tendrá lugar en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo de 2026. El evento, diseñado como un “road show” con apoyo de la Embajada Argentina y grandes instituciones financieras globales, busca atraer inversiones extranjeras, especialmente en energía, minería, agroindustria y sectores considerados estratégicos para el país. La invitación se extiende tanto a autoridades nacionales como provinciales, y apunta a mostrar las oportunidades de inversión ante bancos, fondos y líderes empresariales internacionales.

La dinámica entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo nacional cobró relevancia en las últimas semanas, en paralelo al debate sobre la reforma laboral y la reorganización de los bloques políticos en el Congreso. La salida de Convicción Federal dejó al peronismo con apenas veinticinco senadores, la cifra más baja desde 1983.

Aunque la nueva configuración no permitiría aún que los libertarios alcancen los dos tercios necesarios para aprobar reformas que requieren mayorías especiales, la fragmentación del bloque justicialista reconfigura el equilibrio de fuerzas en la Cámara Alta.

En este contexto, los gobernadores buscan consolidar una agenda propia, con autonomía respecto de los alineamientos nacionales y enfocados en los intereses de sus provincias. La coordinación de estrategias legislativas, el fortalecimiento del federalismo y la proyección internacional aparecen como ejes de la hoja de ruta común. Como parte de esa visión, los mandatarios acordaron mantener reuniones periódicas y profundizar el trabajo conjunto en áreas clave para el desarrollo regional y nacional.