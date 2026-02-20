Política

Santa Fe, la llave secreta del quórum: el análisis de Maia Jastreblansky sobre la votación de la reforma laboral

En Infobae a la Tarde, Maia Jastreblansky desmenuzó el entramado de alianzas y sorpresas que definieron la aprobación de la reforma laboral. El bloque de Santa Fe, con movimientos inesperados y votos decisivos, se instaló como el verdadero actor de la jornada parlamentaria

El bloque de Santa Fe emergió como factor clave en la votación de la reforma laboral, aportando votos decisivos y sorpresas estratégicas en Diputados

En una jornada signada por la votación de la reforma laboral, Santa Fe se transformó en la sorpresa de la sesión y el análisis llegó de la mano de Maia Jastreblansky en Infobae en vivo. El “lado B” del recinto se hizo visible cuando la periodista expuso detalles ocultos de la rosca legislativa: “Gisela Scaglia, presidenta del PRO santafesino, no dio quórum y su bloque Provincias Unidas tampoco. Es muy llamativo, porque ella fue vicegobernadora y lidera el PRO en la provincia, pero juega en otro bloque. Es la pregunta de siempre: ¿a quién responde, a Pullaro o al PRO?”.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, la periodista aportó contexto sobre la dinámica interna del Congreso: “El Gobierno consiguió mayorías para el quórum sin la necesidad de Provincias Unidas, algo que el año pasado parecía imposible. Antes dependían siempre de ese bloque del centro para sesionar. Ayer, con los gobernadores, lograron reemplazar ese apoyo”.

El voto de Santa Fe y el juego de alianzas en Diputados

El debate sobre la reforma laboral dejó en evidencia la complejidad de las alianzas en la Cámara baja. Jastreblansky remarcó: “Santa Fe sorprendió. Gisela Escaglia, que representa a Provincias Unidas, no dio quórum. El bloque Provincias Unidas tiene 18 diputados contra doce del PRO, pero armando interbloques ambos llegan a 22. Ayer, el Gobierno pudo avanzar sin depender de ellos”.

Manu Jove profundizó en el impacto de estos movimientos: “Hasta el año pasado, sin Provincias Unidas era imposible para el oficialismo. Ahora, con acuerdos con gobernadores, pudieron reemplazar ese bloque central”. La sesión mostró un escenario donde la disciplina partidaria se tensiona frente a los intereses provinciales y las estrategias individuales.

La presencia de figuras como Karina Maureira, diputada de Neuquén, también aportó matices al recuento: “Se quebró en su discurso y terminó votando casi todo a favor, salvo el capítulo veintiséis. Son gestos que muestran el peso emocional y político de la votación”, destacó Jastreblansky.

La presidenta del PRO santafesino,
La presidenta del PRO santafesino, Gisela Scaglia, generó dudas al no dar quórum y evidenciar tensiones entre el PRO y Provincias Unidas en la reforma laboral (Photo by Tomas CUESTA/AFP)

La ingeniería del quórum y las abstenciones clave

El resultado ajustado de la votación se explicó a partir de maniobras y negociaciones de último minuto. “El quórum se consiguió con 130 diputados, pero la votación general salió 135. Hubo cinco que no dieron quórum y después votaron a favor”, detalló Jastreblansky. Este “poroteo fino” incluyó abstenciones en capítulos estratégicos, como la de Lourdes Arrieta: “Después de una reunión con el oficialismo, se abstuvo en capítulos clave como el Fondo de Asistencia Laboral y el de estatutos, lo que cambió la cuenta final”.

En este marco, el bloque Elijo Catamarca, referenciado en Jalil, jugó un papel fundamental: “Dieron quórum y después votaron en contra. Sin esos tres catamarqueños, no se llegaba al número para habilitar la sesión”, explicó Manu Jove. Otro caso fue el de los tucumanos alineados con Jaldo: “2 de 3 dieron quórum y votaron a favor, el tercero se ausentó en la votación”.

La palabra “traidor” sobrevoló el recinto, según relató el staff. “En el bloque peronista, Julia Estrada y Cecilia Moreau la mencionaron abiertamente. Vanesa Siley habló de votos comprados, incluso usó la palabra ‘chorros’. Las acusaciones cruzadas mostraron la tensión interna del bloque”, resumió Tomás Trapé.

El Gobierno y el apuro por llegar con la reforma

El oficialismo logró una victoria política en tiempo récord. Jastreblansky lo sintetizó: “Hoy el Senado obtuvo dictamen en comisión para aceptar la única modificación realizada en Diputados. Todo salió como quería el Gobierno. El viernes que viene se trataría en el recinto y Milei podría llegar con ese trofeo a su discurso del 1 de marzo”.

Paula Guardia Bourdin anticipó una semana intensa en el Congreso: “El Senado va a estar trabajando a toda máquina, con una agenda cargada. Pero la prioridad es la reforma laboral. Si algo traba ese objetivo, lo van a postergar”. El oficialismo, según el análisis de Maia, “ya superó lo más difícil” y ahora avanza en modo “trámite exprés”.

La sesión expuso la velocidad de los cambios y la dificultad de adaptar la regulación a un contexto de innovación permanente. “No hay forma de que el marco regulatorio pueda alcanzar la velocidad de la tecnología. En Argentina, la regulación siempre va corriendo atrás”, reflexionó Jastreblansky.

