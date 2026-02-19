Política

Rodrigo De Loredo se ilusiona con el 2027 y afirma que puede terminar con casi 30 años de peronismo en Córdoba

El dirigente de la UCR aseguró que más del 70% de los cordobeses quiere un cambio, planteó la necesidad de unir a toda la oposición —incluida La Libertad Avanza— y respaldó el rumbo económico nacional, aunque pidió mayor sensibilidad ante el impacto en la industria local

Rodrigo De Loredo asegura que el radicalismo puede ganar Córdoba en 2027 tras casi tres décadas de hegemonía peronista

“Me animo a decir que vamos a ganar Córdoba en 2027.” Con esa seguridad, Rodrigo De Loredo, exdiputado nacional y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), afirmó en una entrevista con Infobae en Vivo A las Nueve que el radicalismo tiene posibilidades reales tras casi treinta años de hegemonía peronista. Sostuvo que “hay más de un 70% de la gente que quiere un cambio” y señaló el papel decisivo que La Libertad Avanza ganó en la provincia.

“Cambiar el peronismo en Córdoba, que va a ir por tres décadas, es nuestro mayor desafío”, expresó De Loredo. Al anticipar su intención de competir por la gobernación en 2027, remarcó: “Me muero de estar ahí dando mis argumentos y haciendo mis discursos”. También valoró su experiencia fuera de la política: “Eso también es muy sano”.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de las nueve bajo la conducción de onzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

De Loredo detalló la estrategia radical: “Si logramos unir toda la oposición, se gana Córdoba”. Según el dirigente, la UCR impulsa la conformación de un frente no justicialista junto a La Libertad Avanza y Luis Juez, con el objetivo de ofrecer una alternativa competitiva. “Es la primera vez que veo encuestas que arrojan más de un setenta por ciento de la gente que quiere un cambio”, insistió.

Para De Loredo, el desgaste del oficialismo se debe a la permanencia prolongada en el poder: “Se van sedimentando capas geológicas de funcionarios, se arma una burocracia muy grande, se pierden ideas nuevas”.

Más del 70% de los
Más del 70% de los cordobeses busca un cambio político, según encuestas citadas por el dirigente de la UCR Rodrigo De Loredo

Al analizar la relación entre el gobierno nacional y el provincial, expresó: “Llaryora fue tremendamente crítico del gobierno nacional. Ahora sigue con un discurso muy crítico, pero no lo nacionaliza. Después le manda los votos”. Consideró que el actual gobernador cambió de estrategia después de recibir una fuerte reprimenda social: “Trabajó por desestabilizar, fue uno de los actores centrales de la caída de la ley Base en su primera oportunidad”.

Respecto al crecimiento de La Libertad Avanza en Córdoba, De Loredo fue contundente ante Infobae: “Hoy la marca y la figura del presidente y la Libertad Avanza está muy fuerte en Córdoba. Te diría que es el distrito donde más fuerte está”. Mencionó la relevancia de Gabriel Bornoroni y recordó antecedentes de campañas exitosas protagonizadas por outsiders: “El PRO, cuando la marca también tenía alto prestigio, empezó a buscar a outsiders y los hacía ganar las elecciones”.

Advirtió, sin embargo, que la historia provincial muestra una lógica propia: “Nunca un presidente, del 83 a la fecha, puso un gobernador en Córdoba”. Añadió: “Pensar que ahora, porque esté bien La Libertad Avanza, vaya a poner con la misma dinámica que puso diputados nacionales un gobernador, a mí me parece eso”.

De Loredo manifestó su respaldo a la orientación económica del gobierno nacional: “Bancamos el modelo, bancamos las reformas que se están haciendo. Y lo banco sin eufemismos”. Sin desconocer las dificultades, afirmó: “Lograr equilibrios fiscales para bajar inflación, dejar de emitir. Los tránsitos no son fáciles”.

Rodrigo De Loredo subraya el
Rodrigo De Loredo subraya el crecimiento de La Libertad Avanza y la figura presidencial en la provincia de Córdoba durante la entrevista con Infobae

Defendió el proceso de apertura comercial: “Nuestra economía es una de las más cerradas del mundo occidental. Ir hacia la internacionalización sin costos es una ingenuidad”. Analizó el impacto local: “Nuestro sector está padeciendo este tránsito”. Hizo una distinción entre el agro exportador, con mejores condiciones, y la industria autopartista y metalmecánica, más afectadas en la coyuntura.

No observó un clima social abiertamente negativo, aunque reclamó sensibilidad en la gestión nacional: “Estoy de acuerdo con el rumbo, pero tenés que tener empatía con aquellos que van padeciendo las consecuencias”.

Al mismo tiempo reivindicó el papel de la UCR en la reforma laboral: “Fuimos autores de la primera parte de la reforma laboral. Eliminamos las multas de la Ley de Empleo, que eran destructivas”. También advirtió sobre los riesgos de apresurar cambios legales: “Sin una multa por el empleado negro, lo indemnizó por daños y perjuicios. Cuando hacés las cosas a las apuradas y mal, aparecen estos problemas”.

Al abordar el presente del partido y de la política digital, reconoció: “Hoy el debate de lo público se da en la digitalidad. Mi partido hace campaña en contra de la digitalidad, es una locura”. Destacó la estrategia comunicacional del presidente: “Ha sido pionero en eso, ha tocado una tecla antes que todos”.

