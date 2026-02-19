La estrategia del Gobierno para avanzar con la reforma laboral en Diputados: el excel con los votos y el capítulo más sensible

Manuel Adorni, Karina Milei, Diego Santilli, Martin Menem y Eduardo Menem en el marco de la votación de la reforma laboral en el Senado. REUTERS/Cristina Sille

La Cámara de Diputados de la Nación sesionará esta tarde para tratar la reforma laboral. El oficialismo de La Libertad Avanza es optimista respecto de las votaciones que, estiman, se producirán a altas horas de la noche y tiene la certeza de que hay número tanto para el quórum como para aprobar la iniciativa en la votación general. Los cálculos de los principales operadores libertarios también indican que están las adhesiones para todos los títulos que se votarán en particular, aunque reconocen que algunos tienen un margen extremadamente fino.

Ante la larga jornada que se viene, una buena parte de la mesa política del Gobierno se instalará desde la mañana en el Palacio del Congreso para custodiar las adhesiones que por ahora están apalabradas. “Hoy voy desde temprano para estar todo el día en el Congreso”, afirmó una alta fuente. “Vamos a estar trabajando para que se mantengan los votos”, reconoció otra.

La base de operaciones será el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, así como las otras oficinas lindantes que quedan en el primer piso del Congreso. En ese sector ya se habían ubicado ayer importantes integrantes de la rosca libertaria como el ministro del Interior, Diego Santilli, así como el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

A lo largo de la jornada también estará el secretario de Gestión Institucional y armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem. No está prevista la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo, que monitoreará las operaciones oficiales, así como el operativo de seguridad que se desplegará en las inmediaciones del Congreso, desde su despacho de la Casa Rosada.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estará gran parte de la jornada en la Casa Rosada pero se espera que pueda ir para el recinto legislativo en últimas horas de la tarde, tal y como hizo al momento de esperar la votación en el Senado la semana pasada. Seguramente vaya junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien no viajó junto a su hermano y el canciller Pablo Quirno a Washington para quedarse a monitorear la situación en el país, dado que la sesión y el paro nacional son asuntos que preocupan en el Gobierno.

La expectativa en el Gobierno por las votaciones

Antes de irse a Estados Unidos a participar del Consejo de Paz presidido por Donald Trump, el presidente Javier Milei dejó una instrucción clara a toda su mesa política: no hay más espacio para ceder en el articulado de la reforma. El Gobierno convalidó las modificaciones más significativas durante las discusiones previas a la media sanción del Senado y se vio forzado a recular ante el escándalo que se produjo por el controvertido artículo que modificaba el esquema de licencias médicas. Pero no habrá más cesiones.

Altísimas fuentes del oficialismo confirmaron a Infobae que tienen los números para el quórum pese a que existía un leve temor a que algunos diputados no llegaran a tiempo a Capital Federal producto del paro total en el transporte. “Los 129 diputados los tenemos, eso es así”, afirman.

También existe certeza de que habrá número suficiente para terminar de aprobar la Modernización Laboral en la votación en general, aunque eso no asegura un piso para los 26 títulos que componen al proyecto en su totalidad.

Créditos: NA

“El excel está muy fino”, reconoce una fuente en estricta reserva. Quienes están a cargo del poroteo y de la rosca para asegurarse los votos son Martín Menem y Diego Santilli, que desde que se logró la media sanción en el Senado empezaron a trabajar en tándem para cumplir con el objetivo de la mayoría simple para cada uno de los apartados de la ley.

Además de los votos de La Libertad Avanza, gran parte de los apoyos que conseguirá el oficialismo será brindado por el PRO, la UCR y votos particulares de diputados nacionales que responden a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Aunque en un principio mostraron una mayor intransigencia, varios integrantes del bloque de Provincias Unidas también aportarán lo suyo para que el Gobierno tenga su reforma laboral.

La gran mayoría de las votaciones estará entre los 130 y 140 votos afirmativos, lo que asegura, por un margen mínimo, que La Libertad Avanza consiga movilizar todos los títulos del dictamen de mayoría. El que está más justo es el que contiene al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). “Ahí tenemos que custodiar bien de que no se retobe nadie”, indica un importante hombre del oficialismo, que reconoce que ese aspecto de la reforma es el más importante de todos.

Sesión Pública Especial, el 12 de febrero de 2026, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires; Argentina (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

¿Qué dice este apartado? El principal objetivo del Fondo es asistir a los empleadores privados en el cumplimiento del pago de indemnizaciones y otras obligaciones laborales. Cada empleador deberá abrir una cuenta individual, administrada como un patrimonio separado, en una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). El financiamiento del Fondo se realizará a través de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Estos porcentajes podrán incrementarse, hasta 1,5% para grandes empresas y 3% para MiPyMEs.

En la oposición se oponen diciendo que el FAL desfinancia la caja de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en unos USD 2.300 millones, pagando además una comisión del 1% para quien maneje el Fondo. “Desfinancian el régimen jubilatorio y permiten que el Tesoro pueda financiar deuda con ese monto”, indican una diputada de Unión por la Patria a Infobae.