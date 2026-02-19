Gabriel Buenos, de Rappi: “La reforma laboral debe respetar que los repartidores priorizan flexibilidad”

Gabriel Buenos, de Rappi, defendió la reforma laboral y remarcó la necesidad de priorizar la flexibilidad para los repartidores de aplicaciones

En una conversación en Infobae en vivo, Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de Rappi, respaldó el capítulo que regula el trabajo en plataformas dentro del proyecto de modernización laboral enviado por el presidente al Congreso. “Nos manifestamos a favor del capítulo que regula el trabajo en plataformas, dentro del proyecto de modernización laboral”, afirmó Buenos, y explicó que la iniciativa surgió a partir de un proyecto del diputado Ritondo.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Buenos detalló el funcionamiento interno de Rappi: “Somos una plataforma de intermediación entre consumidores, comercios y repartidores, que son prestadores de servicios independientes. En diciembre del último año, 45 mil personas aceptaron y realizaron una entrega en Rappi. Y, si miramos todo 2025, fueron más de 150 mil personas. En la actualidad, la aplicación cuenta con 15 mil comercios, de los cuales el 80% son pymes".

La regulación laboral y el impacto en los repartidores de apps

Según Buenos, uno de los datos clave proviene de un informe del BID de 2024: “El 65% de los repartidores se conecta menos de tres horas al día en promedio. Es una actividad que utilizan en su enorme mayoría para complementar ingresos”. Consultado sobre el mecanismo de pago, detalló: “Las ganancias se generan por los pedidos que realizan y el 100% de las propinas. Se acredita en una cuenta bancaria todos los martes, correspondiente a la actividad de lunes a domingo”.

Respecto a cómo se compone el ingreso, Buenos aclaró: “La tarifa depende del día, la hora, las condiciones climáticas y el tipo de pedido. Si un repartidor toma un pedido en supermercado que le lleva más tiempo, la ganancia por ese envío es mayor”. Además, aseguró que “el seguro que cubre accidentes y gastos médicos es costeado por Rappi, y la reforma obliga a todas las plataformas a brindar este tipo de cobertura”.

El modelo independiente frente a la sindicalización y la formalización

Ante la pregunta sobre el vínculo contractual, Buenos sostuvo: “Firman un contrato de prestación de servicios. Cuando surgen discrepancias, conversamos con los repartidores para detectar mejoras. Hay focus groups, grupos de WhatsApp y oficinas de atención”. Sobre la posibilidad de negociación colectiva, afirmó: “No existe negociación colectiva en el sentido tradicional. Tomamos las devoluciones para mejorar la aplicación”.

Rappi informó que en 2025 más de 150 mil repartidores utilizaron la plataforma y el 80% de los comercios asociados son pymes

La discusión se orientó luego a los ingresos de quienes trabajan a tiempo completo. “Un repartidor genera, en promedio, seis mil pesos la hora. Quienes trabajan ocho horas diarias pueden facturar alrededor de millón y medio de pesos al mes. Sin embargo, casi el 70% por ciento de los repartidores utiliza la app menos de 20 horas a la semana”, puntualizó.

Consultado sobre el efecto de la reforma laboral en la operatoria de Rappi, Buenos fue contundente: “Si la reforma avanza, será un impulso para Rappi Argentina. Cerramos 2025 con un crecimiento de poco más del 30% y para 2026 esperamos crecer 35% por ciento”. Atribuyó ese potencial a la existencia de reglas claras para una industria en expansión.

Los riesgos de la relación laboral plena y el fenómeno de la segunda fuente de ingresos

Buenos advirtió sobre los riesgos de exigir una relación laboral plena: “No sería viable. El caso de España tras la Ley Rider dejó un tercio de los repartidores afuera del sistema y la salida de empresas. Se perdió capacidad de respuesta y se afectó a los comercios chicos. Si esto se rigiera solo por empleados fijos, muchos no podrían seguir generando ingresos”.

Sobre el perfil del repartidor, Buenos describió un cambio: “Cada vez el repartidor promedio se conecta menos horas y hace menos pedidos. Es una segunda actividad para complementar ingresos o generar recursos en momentos específicos”. Aclaró que el modelo de Rappi permite administrar la jornada según las preferencias personales y que la ley exigirá a todas las plataformas respetar los descansos, sin penalizaciones.

El ejecutivo remarcó que la competencia entre plataformas obliga a mantener las tarifas: “Tenemos que sostener una propuesta de valor atractiva. No podemos bajar los ingresos si hay sobreoferta porque el repartidor elige a qué aplicación conectarse. Durante este año, los ingresos promedios acompañaron la inflación”.

Ante la posibilidad de limitar la cantidad de horas trabajadas, Buenos respondió: “Hoy no existe un mecanismo que impida trabajar más de dieciocho horas, pero tampoco vemos casos de ese tipo en la plataforma. En otros países, sí está regulado”.

Por último, enfatizó que “la enorme mayoría de los repartidores son los primeros en decir que no quieren una relación laboral fija. Si el sistema se rigiera solo por empleados fijos, muchos no podrían seguir usando las plataformas para generar ingresos”.

