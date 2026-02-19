Cristian Ritondo: “El paro general es irracional y el sindicalismo sólo defiende privilegios”

El PRO apoya la reforma laboral en general, pero exige alternativas para que los trabajadores elijan cómo cobrar su salario

En una entrevista en Infobae en vivo, Cristian Ritondo, diputado nacional y presidente del bloque del PRO en Diputados, aseguró: “Mañana es un día histórico para la Argentina”. El legislador defendió la reforma laboral que se debate en el Congreso y sostuvo: “Todos los gobiernos democráticos desde 1983 quisieron modernizar las leyes laborales, pero no pudieron”.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Ritondo remarcó la importancia de la reforma: “La actividad económica, la producción y el trabajo cambiaron. No es la ley ideal, pero es necesaria”. El diputado subrayó que el PRO acompañará la iniciativa aunque presentó disidencias parciales: “Queremos insistir en que los trabajadores elijan cómo y dónde cobrar su salario, sea en un banco o en una billetera virtual”.

La reforma laboral y el artículo polémico

Ritondo reconoció que la inclusión del artículo 44 sobre licencias médicas fue un error: “Fue un gran error. Lo señalé inmediatamente, porque iba a judicializar la ley y no trataba razonablemente muchas de las enfermedades”. Recordó su participación en el Consejo de Mayo junto a representantes de distintos sectores y sostuvo que el bloque del PRO advirtió la situación ante las autoridades del Congreso: “Fui el primero en llamar al ministro y en plantear que había que eliminar el artículo 44”.

El diputado explicó que, pese a las diferencias, su espacio votó el capítulo general por la modalidad de tratamiento parlamentario: “Se vota por capítulos. Señalamos que no acompañábamos ese artículo en particular, pero sí el resto”.

Cristian Ritondo destaca que la reforma laboral debatida en el Congreso es clave para modernizar el empleo en Argentina (Infobae en Vivo)

Paro general, sindicatos y el cierre de FATE

Al referirse al paro general convocado por el sindicalismo, Ritondo fue tajante: “A los dirigentes sindicales les falta escucha y posibilidad de negociar de otra manera. El sindicalismo argentino cada vez tiene menos afiliados”. Explicó que mantuvo diálogo con algunos referentes, pero consideró que “están muy cerrados a cualquier modificación”.

Sobre el cierre de la empresa FATE, el diputado responsabilizó al gremio: “Cuando se quiso readecuar FATE en 2019, el gremio combativo no lo permitió. Hoy es la gota que rebalsa el vaso, pero el conflicto empezó mucho antes de este gobierno”. Lamentó la pérdida de fuentes de trabajo y advirtió sobre las consecuencias de rechazar la modernización: “Es tremendo que cierre una empresa nacional y que queden trabajadores en la calle”.

Qué cambia para los trabajadores y el rol del PRO

Consultado sobre el impacto de la reforma en el empleo, Ritondo apuntó: “El mayor beneficio para el trabajador es la formalidad. Hoy una empresa le teme al litigio, a la industria del juicio. Eso mejora con esta ley”. Defendió los cambios para trabajadores de plataformas y remarcó: “Esta regulación se trabajó durante mucho tiempo con ellos. Querían libertad absoluta para elegir cómo y dónde trabajar”.

El legislador también se refirió al futuro del PRO y su vínculo con el gobierno de Javier Milei: “Nosotros tenemos que ser garantes del cambio. Hay que apoyar al gobierno sin especulación y cuidar la gobernabilidad”. Insistió en la necesidad de fortalecer la alianza opositora de cara a 2027, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

