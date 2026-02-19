Así está el poroteo de la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados

El oficialismo intensifica negociaciones con bloques provinciales para asegurar la aprobación de la reforma laboral en Diputados

En Infobae en vivo, el debate parlamentario cobró protagonismo a partir del “poroteo” meticuloso que realizaron Maia Jastreblansky y Manu Jove sobre la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados. La jornada estuvo marcada por la tensión alrededor del método de votación y la búsqueda de aliados del oficialismo para avanzar con la reforma laboral y otros proyectos sensibles.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado ese jueves por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, el análisis se centró en la dinámica interna del recinto. “Esto contempla cinco minutos por orador. Hay ahora una extensión más prolongada para quienes presentan cada uno los dictámenes. Será el momento de los jefes de bloque ya al final de la jornada, con discursos rondando los 20 minutos”, precisó Jove, marcando la importancia de los tiempos parlamentarios en la definición del debate. Jastreblansky subrayó: “La modalidad de votación la complicaron cuando votaron a mano alzada. Entonces, dijeron: ‘Votamos por títulos’. No entramos al detalle de cada uno de los artículos. Se les va a complicar un poco más plantear cambios en artículos particulares como es el de FAL”.

El oficialismo busca blindar la votación y evitar sorpresas

El poroteo mostró cómo La Libertad Avanza y sus aliados más cercanos aseguraron el quórum y preparan la estrategia para no abrir el debate en cada artículo. Según Jove, “La Libertad Avanza con su base de 95, que dio quórum, por supuesto. Están todos, según podíamos repasar, y van a votar a favor, no solamente en general, sino en cada uno de estos capítulos”.

Jastreblansky sumó: “Sumamos a PRO. Los que ven en amarillo son 12 y el radicalismo que viene jugando también, sin ni siquiera hacer demasiados planteos a la ley. Tanto en el Senado como en Diputados, el radicalismo... menos que el PRO, incluso”. Al mencionar la presencia de bloques minoritarios, Jove puntualizó: “Tenemos que sumar al MID. Son dos, pero terminan aportando a este número fino, ¿no? Estamos hablando de Oscar Zago y Eduardo Falcone, que conforman un interbloque con los radicales y los amarillos”.

El mapa parlamentario se completó con los aportes claves de Innovación Federal y Provincias Unidas. Jastreblansky remarcó: “En Innovación Federal es interesante porque se sumaron dos diputados, uno de San Luis y uno de Formosa, que se alejaron de La Libertad Avanza. Sin embargo, se estima que van a apoyar el proyecto de gobierno”. Sobre las alianzas provinciales, Jove advirtió: “Atención a este bloque referenciado en Gustavo Sáenz, entre otros gobernadores, pero en particular Sáenz, se hace mucho hincapié porque es un gobernador de origen peronista, cuanto menos, o por lo menos se autopercibe peronista en tiempos de la autopercepción como moda casi”.

Los bloques provinciales y la fragmentación del peronismo

El rol de los gobernadores y los bloques provinciales resultó determinante en el recuento de votos. Jastreblansky señaló: “En dependencias son estos que ven en negro que responden a Tucumán. Jaldo, que les dieron quórum, ¿no? Innovación Federal, interesante también. Hay muchos diputados que responden a los gobernadores y, también se supone...”.

El mapa de votación parlamentario revela el respaldo clave de La Libertad Avanza, PRO y el radicalismo para la reforma laboral (Infobae en Vivo)

Jove explicó: “En Innovación Federal es importante el nombre de Walter Correa. Es el ministro de Trabajo de Axel Kicillof, ni más ni menos, muy alineado dentro de ese proyecto presidencial de Kicillof para 2027. Lo cierto es que después de esa reunión termina acompañando, o por lo menos hoy dando quórum, ayer firmando el dictamen, es decir, acompañando la voluntad del Gobierno. Esto no tardó en generar un ruido más, por supuesto, adentro del kirchnerismo”.

La fragmentación del peronismo en Diputados fue otro de los focos del análisis. “Empieza a mostrarse con esto cómo está resquebrajado el peronismo también en diputados”, afirmó Jove, y agregó: “En un número tan fino como es ese 130, sobre todo para algunos artículos como el polémico, controversial FAL, Fondo Asistencia Laboral, cada banca suma y ahí donde aparece. La Neuquindad responde al gobernador Rolando Figueroa, de Neuquén. Aparece junto Somos Río Negro, también acompaña. Es decir, cada uno de estos monobloques, porque es lo que son, efectivamente, terminan sumándole a esa cuenta clave”.

Jastreblansky advirtió sobre la heterogeneidad de los apoyos: “Provincias Unidas, este bloque que aglutina a diputados también que responden a Córdoba, a Santa Fe, no está tan unánime este bloque. Por ejemplo, hay dos diputados que responden a Martín Llaryora, de Córdoba, que están ausentes, están de viaje, y algunos tenían posturas más cercanas al Gobierno y otros, directamente no querían dar quórum”.

El impacto del clima social y la presión en la calle

El contexto extramuros también fue eje del debate. Paula Guardia Bourdin preguntó: “El clima fuera del Congreso podría incidir de alguna manera en cómo sean los acontecimientos del día”. Jastreblansky respondió: “Pasó muchas veces. Por eso para mí es clave ver cómo avanza el clima en la calle, ¿no? Por ahora se veía bastante tranquilo”. Jove recordó: “La semana pasada en el Senado hubo mucho movimiento afuera. La tensión fue escalando a medida que avanzaba la tarde y no se modificó en absoluto. Ni siquiera hubo un planteo de la oposición de detener la sesión o algo por el estilo. En Diputados hay quizás más facilidad. Está la izquierda presente, que no tiene representación en el Senado, por ejemplo. La izquierda suele hacer cuanto menos un llamado de atención en esos casos o pedir cuestiones de privilegio”.

Sobre el cronograma legislativo, Tomás Trapé consultó a Jastreblansky: “¿Cuál es la variable de tiempo? ¿Cuál es el cronograma que persigue la Libertad Avanza para llegar al 1 de marzo?”. Jastreblansky reveló: “Ya el Senado convocó a un plenario de comisiones para mañana a las 10 de la mañana para tratar una reforma laboral que todavía no se sancionó. Imaginate. A muchos les llamó la atención cómo está llamando a comisión para algo que todavía no está aprobado en Diputados”.

El seguimiento del recinto, con el color de cada bloque reflejado en los gráficos, fue presentado como una herramienta para monitorear en tiempo real la evolución de la votación. “Este mapa que tenemos acá, vemos el recinto en un gráfico de la Cámara de Diputados de los 257 con los colores correspondientes a cada una de las fuerzas. Lo vamos a ir repasando, reviviendo durante toda la jornada para estar atentos a las novedades, que las habrá”, concluyó Jove.

