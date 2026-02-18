Política

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días tras el anuncio de cierre de la empresa de neumáticos Fate

En una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo, Julio Cordero anunció la determinación para la resolución del conflicto. Fuerte malestar del oficialismo con las autoridades

Manifestantes queman neumáticos en la
Manifestantes queman neumáticos en la entrada de la fábrica Fate en Argentina, expresando su rechazo al cierre definitivo de la histórica marca de neumáticos que despedirá a 920 empleados. (Maximiliano Luna)

Tras el anuncio del cierre definitivo de la planta de la empresa Fate, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero dictó la conciliación obligatoria para la resolución del conflicto en el marco de la audiencia virtual que tuvo lugar este mediodía. Según pudo confirmar Infobae, fue el propio Cordero el que trasladó la determinación a las autoridades de la firma presentes en la instancia de mediación y a los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) que lidera el trostkista Alejandro Crespo.

A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano, el Poder Ejecutivo dispuso de 15 días para que las partes acerquen posturas y negocien una solución al conflicto. Además, estableció que en el mientras tanto, se deberá retrotraer la situación al estado previo al conflicto y advirtió la necesidad de “abstenerse” de adoptar medidas que alteren el desarrollo de las relaciones laborales.

“El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, plantearon en el documento publicado en redes sociales y difundido por la cartera que lidera Sandra Pettovello.

Por cuestiones de competencia jurisdiccional, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires también celebró una audiencia y replicó la misma resolución que la instrumentada por Cordero en la cita de Nación. “El conflicto colectivo de trabajo es de extrema gravedad, por consiguiente resulta necesario disponer las medidias pertinentes a fin de mantener la paz social y poner en funcionamiento los mecanismos legales a disposición para promover una solución pacífica y legal al conflicto existente”, argumentaron desde la cartera que conduce Walter Correa.

Lo cierto es que conforme al paso de las horas, la administración libertaria recalibró su postura y reorientó los cañones. Si bien inicialmente las críticas fueron direccionadas contra el sindicalismo, en especial contra Crespo, a los que dan como ausentes en la audiencia virtual, pese a que los involucrados garantizan haber participado, pasado el mediodía, la familia Madanes Quintanilla se llevó el mayor volúmen de cuestionamientos.

La Secretaría de Trabajo, Empleo
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la conciliación obligatoria en el conflicto abierto entre el SUTNA y FATE

Es parte de la libre compentencia. A nadie le gusta, pero son cosas que pasan”, definió a primera hora una importante fuente con acceso al despacho presidencial a Infobae. Asimismo, se cuidó de marcar que el Ejecutivo sigue de cerca la necesidad de que la firma cumpla con el protocolo que establece el pago de las indemnizaciones a los 920 empleados a los que despedirá.

Los hasta entonces empleados de la planta aseguran haberse anoticiado en horas de la madrugada de la decisión que adoptó la patronal, que afecta además al contexto político marcado por una serie de protestas convocadas por el sindicalismo contra la reforma laboral que se tratará mañana en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que en las últimas horas, la Confederación General del Trabajo (CGT) brindó una conferencia de prensa exprés para anunciar un paro general para el jueves mientras el Congreso debata el proyecto.

Pese al impacto del anuncio de los fabricantes de neumáticos que liquidará su negocio y clausurará su planta industrial en el partido bonaerense de San Fernando, en la mesa política designada por el presidente Javier Milei no se mostraron sorprendidos por el desenlance de los acontecimientos, pero durante el transcurso de la mañana apuntaron contra los empresarios a los que responsabilizan por el timing del anuncio.

“Es un sector puntual, una empresa puntual, con problemas hace muchos años. Lamento que la empresa no haya tomado la situación en cuenta”, se lamentó una voz oficial por los pasillos de Balcarce 50 que horas más tarde señaló sin tapujos a la familia Madanes Quintanilla.

Los trabajadores ingresan a la
Los trabajadores ingresan a la planta en San Fernando (Maximiliano Luna)

Si bien la línea que instruyó el presidente Javier Milei fue la de responsabilizar a la actividad sindical, en particular al SUTNA conducido por Crespo, integrante del Partido Obrero, pasado el mediodía, los cañones fueron direccionados a las autoridades de FATE. “En 2019, Fate tuvo plan preventivo de crisis y ahí no había tema de importaciones. No debe venir por ahí. El combo de sindicatos troskos y empresaurios (sic) no es buena”, deslizó ante este medio un funcionario.

Desde este mediodía, el Poder Ejecutivo medió en el procedimiento abierto entre el sindicato y la empresa con la audiencia mientras los actores de la administración, incluido el propio Milei, marcan que el anuncio tuvo lugar un día antes del tratamiento del proyecto de “Modernización”. A través de su cuenta de X, el mandatario expresó: “¿Conspiranoico yo? Fin”.

Con el pasar de las horas, en el oficialismo se instaló la idea de que la determinación de Madanes a la hora de anunciar el cierre de la planta no fue azarosa y responde a la decisión de complejizar el tratamiento de la reforma laboral que tanto obsesiona al mandatario. “Debe querer algo. Lo está haciendo a propósito y nos damos cuenta”, sentenció un funcionario ante este medio.

Pese a la acción dictada, desde la cartera anticipan que las posibildiades de revertir el cierre son limitadas, dado que la empresa se comprometió a abonar las indemnizaciones necesarias para concretar la clausura de la planta.

