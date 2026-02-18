Economía

Crece la tensión en Fate tras el anuncio del cierre y los trabajadores no descartan tomar la fábrica

Uno de los delegados, junto a otros empleados, permanece adentro del establecimiento para resistir el cierre. Aseguran que se enteraron esta mañana por un cartel en la puerta

Un grupo de trabajadores se
Un grupo de trabajadores se sienta en la vereda frente a la planta Fate, donde se observa un conflicto laboral, con fogatas encendidas en la calle y otros empleados congregados en la entrada. (Maximiliano Luna)

La histórica fabricante de neumáticos Fate anunció este martes el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores, poniendo fin a más de ocho décadas de producción en la Argentina. La decisión se conoció de manera abrupta: los empleados se enteraron del cierre al llegar a la fábrica y encontrarse con un cartel que informaba el cese total de actividades.

Según confirmaron fuentes gremiales, en el interior de la planta permanecen trabajadores y al menos un delegado, mientras se desarrollan conversaciones informales en un clima de fuerte tensión e incertidumbre. El cierre deja paralizada una de las principales plantas del sector y abre un conflicto laboral de alto impacto, tanto por la magnitud de los despidos como por el modo en que fue comunicada la medida.

11:40 hsHoy

El gremio no descarta tomar la fábrica tras el anuncio del cierre

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA), Alejandro Crespo, aseguró que el gremio y los trabajadores “van a hacer todas las acciones que sean necesarias” para revertir el cierre de Fate y afirmó que no descartan tomar la fábrica.

En diálogo con Infobae en Vivo, el dirigente —que confirmó que permanece dentro de la planta junto a otros delegados y operarios— denunció represión policial, intentos de detención y calificó el cierre como “totalmente ilegal”. “Vamos a pelear hasta que se vuelva a arrancar la fábrica. No se descarta absolutamente nada”, sostuvo, mientras afuera se desarrollan asambleas y se concentran trabajadores en los portones.

11:27 hsHoy

Un delegado denunció represión policial, uso de balas de goma y la detención de un dirigente gremial

Hay trabajadores que se resisten
Hay trabajadores que se resisten al cierre (Maximiliano Luna)

El delegado de Fate, Miguel Ricciardulli, denunció un operativo policial dentro y fuera de la planta de la empresa en San Fernando y aseguró que durante el procedimiento se utilizaron balas de goma.

Además, confirmó la detención del secretario general del gremio del neumático, aunque aclaró que al momento de la entrevista no tenía precisiones sobre si continuaba privado de la libertad, mientras trabajadores y delegados permanecían dentro del establecimiento en reclamo por los puestos de trabajo.

11:14 hsHoy

Los trabajadores se enteraron del cierre por un cartel

El cartel con el que
El cartel con el que se enteraron el cierre (Foto: Maximiliano Luna)

El delegado de Fate, Miguel Ricciardulli, aseguró que la responsabilidad del cierre de la planta recae sobre el Gobierno y la política de importaciones. “La empresa no le echa la culpa al gremio, sino que dice que ante la situación ya conocida, por el tema de las importaciones, no puede afrontar la situación de producir acá en el país”, afirmó, y sostuvo que “ningún gremio tiene incidencia en un cierre de fábrica”.

Ricciardulli confirmó que los trabajadores tomaron conocimiento del cierre “hoy, por un cartel pegado en la puerta de la fábrica” y señaló que permanecen dentro del predio “dieciséis trabajadores” junto a delegados, mientras afuera se realizan asambleas. También denunció la presencia policial en el lugar, el uso de balas de goma y la detención del secretario general del gremio. “Estamos defendiendo los puestos de trabajo y reclamando que la empresa revierta esta situación, porque notificó de manera totalmente desleal y no agotó las instancias”, expresó.

11:06 hsHoy

Fate anunció su cierre definitivo: la histórica marca argentina de neumáticos despedirá a sus 920 empleados y deja de producir

La marca argentina de la familia Madanes Quintanilla tiene 80 años de vida. Es la primera compañía grande que abandona su actividad en los últimos años. Según allegados, todos los trabajadores serán indemnizados

Trabajadores de Fate, esta mañana,
Trabajadores de Fate, esta mañana, en uno de lo techos de la planta (Fotos: Maximiliano Luna)

Fate anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos. La empresa argentina, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de ocho décadas de trayectoria, despedirá a la totalidad de sus 920 empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.

