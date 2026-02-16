Los cuatro nuevos imputados en la causa Sur Finanzas quedaron en libertad, pero siguen bajo investigación

Los cuatro nuevos imputados en la causa Sur Finanzas tienen prohibido salir del país

Los cuatro nuevos imputados en la causa Sur Finanzas —la empresa de Ariel Vallejos, el financista con fuerte inserción en el negocio del fútbol y empresario cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia— quedaron en libertad por decisión del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, luego de ser indagados.

De igual forma, continúan bajo investigación: tienen prohibida la salida del país, se les retuvieron los pasaportes y deben presentarse una vez por mes ante la División de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, entre otras medidas coercitivas.

Están acusados de “haber ocultado, alterado y hecho desaparecer rastros, pruebas e instrumentos relacionados con maniobras de lavado de activos de origen ilícito llevadas adelante por personas físicas a determinar en nombre y con la intervención del grupo empresarial Sur Finanzas, operatorias realizadas con habitualidad y por miembros de una asociación o banda formada para la comisión de delitos de esa naturaleza, hecho este especialmente grave”.

Ariel Vallejos ingreso al negocio del fútbol de la mano de Claudio Tapia

Se trata de Juan Miguel Soler (técnico informático), César Abilio Zapaia (oficial de cumplimiento), Daniela Eliana Sánchez (secretaria privada de Ariel Vallejo) y Rolando Esteban Soloaga (jefe de seguridad y choferes).

A cada uno de ellos, la Fiscalía a cargo de Cecilia Incardona les ofreció la posibilidad de convertirse en “imputados colaboradores” a cambio de aportar pruebas sobre los estamentos superiores de Sur Finanzas. Según la imputación, habrían intervenido en un presunto plan interno destinado a ocultar y destruir prueba clave para la causa. Los sospechosos indicaron que analizarán la propuesta con sus abogados defensores.

Las nuevas pruebas también incriminarían a Vallejos en las maniobras para obstruir la investigación a través de falsear documentación, ocultar computadoras, así como desconectar y borrar soportes informáticos.

El expediente se inició en noviembre pasado a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva, que advirtió maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos.

La investigación apunta a presuntas maniobras de lavado de activos y evasión fiscal vinculadas a Sur Finanzas. Vallejos desembarcó con fuerza en el negocio del fútbol argentino a través de su vínculo con Tapia. El foco central está puesto en la relación entre la financiera y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido con préstamos a tasas elevadas.

la Policía Federal allano Sur Finanzas (Fuente: PFA)

En el caso de San Lorenzo, la Justicia detectó transferencias con tasas calificadas en el expediente como “usurarias” y sostiene que la operatoria se habría ejecutado “con el permiso y recomendación de la AFA”. Incluso, de acuerdo con la documentación judicial, la propia AFA habría indicado al club que recurriera a Sur Finanzas para obtener financiamiento. También se estableció que la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión correspondientes a un club en Neblockchain, identificada en la causa como Sur Finanzas.

La operatoria bajo análisis alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

Los chats y las imputaciones

Los cuatro últimos imputados pertenecían a la estructura interna de la financiera y, según la hipótesis judicial, formaban parte del entramado destinado a encubrir la operatoria investigada.

César Abilio Zapaia

Está acusado de ocultar, alterar o hacer desaparecer pruebas, como una computadora vinculada a presuntas maniobras de lavado. En su declaración indagatoria afirmó: “Acá viene algo que quiero pedir disculpas porque hice algo de ‘tarado’, informé que durante el allanamiento, oculté una computadora dentro de una bolsa lo cual no es cierto porque esa computadora no estuvo en la oficina, era la computadora que yo tenía en mi casa, era una computadora nueva y bueno justamente, le estaba pidiendo la clave, porque al ser justamente una computadora nueva, no tenía nada y quería acceder”.

La justicia allanó varios clubes de fútbol REUTERS/Cristina Sille

Juan Miguel Soler

La Justicia le imputa los mismos presuntos delitos que a Zapaia. Del análisis de la extracción forense de los teléfonos secuestrados surge que el 1/12/25 a las 07.44 hs —fecha de los primeros allanamientos— dialogó con Micaela Sánchez, quien le escribió: “SoY MICA NO VENGAS A CENTRAL PERO NECESITO QUE TRABAJES DESDE TU CASA”. (Todas las mayúsculas corresponden al expediente).

Por su parte, Soler respondió: “QUE NECESITAS?”. Luego, recibió mensajes que decían: “POSIBLEMENTE PASE EN TODAS (por los allanamientos a las oficinas de Sur Finanzas), YA SABES”, y la orden: “BORRALES LAS PLANO, PLANI SI PODES”.

También surge otra conversación con un contacto agendado como “NAHIARA SUR FINANZAS CORP”, quien el 3/12/25 a las 15.26 le pidió que se conectara a su PC y “se la limpie bien”.

En la indagatoria también le mostraron un mensaje de un contacto agendado como “SUSANA SUR FINANZAS”, quien el 01/12 a las 02.07 de la madrugada le pidió que ingresaran a las computadoras de los cajeros y desconectaran los programas, llamándolo bajo el nombre de Gastón (SIC de la causa).

Rolando Esteban Soloaga

Está investigado por coordinar movimientos logísticos y dar directivas a choferes tras los allanamientos. Según la lectura de cargos:

“El declarante, alias ‘Rolo’, sería quien habría comandado a los choferes, Juan Cervín y Sergio Da Silveira, siendo que luego de los primeros allanamientos llevados a cabo el 1/12/25, convocó a Juan Cervín, primero en una estación de servicio y luego en su domicilio para brindar directivas concretas de la operatoria. Así, habría dado indicaciones sobre las camionetas que se presume que serían para ocultarlas".

Entre los mensajes incorporados al expediente figuran:

“Buenas noches, chicos, mañana 11:00 hs en la covacha de civil dejen las camionetas lejos de la sucursal y Buenas noches estimados!!”

“Disculpen la hora, mañana nos juntamos en casa 19:00 hs, pidió Ariel (Vallejo) para organizar ahí x las cuestiones que ya sabemos, y va a informar cómo seguimos con el trabajo, si quieren ir antes y me dan una mano a organizar se los agradezco! Muchas gracias chicos, Si no pueden o algo avísenme".

Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, investiga la causa Sur Finanzas

Daniela Eliana Sánchez

El juzgado la acusa de coordinar “un plan destinado a ocultar y destruir evidencia”, al impartir órdenes para la despatrimonialización de la firma, instruyendo retirar el grueso del capital de las sucursales y dejar solo un “puchito” de dinero para ser hallado por la prevención. Esta señalada de ser la secretaria de Vallejos y recibir de él ordenes directas para consolidar la maniobra investigada.

También se presume que pidió que se la mantuviera informada sobre la presencia policial y que, ante el arribo de la fuerza a distintas sucursales, ordenó: “Entonces deja de hacer movimientos”. Además, habría dispuesto que “Agustín borrara todas las cámaras”.

En conclusión, los investigadores sospechan que Vallejos habría intervenido de manera directa en el borrado y ocultamiento de pruebas. Los chats incorporados al expediente y las pericias sobre teléfonos celulares y dispositivos secuestrados indican que hubo:

Órdenes para “borrar” planillas y registros ante posibles allanamientos.

Indicaciones para desconectar programas en computadoras de cajeros.

Mensajes celebrando haber entregado equipos “que no se usan” mientras otros eran ocultados.

Directivas para “limpiar” computadoras.

Coordinación para retirar vehículos y organizar guardias luego de los procedimientos.

Instrucciones para dejar solo un “puchito” de dinero en sucursales y frenar movimientos ante la presencia policial.

Los mensajes fueron leídos a los imputados durante sus indagatorias y no fueron negados, aunque algunos intentaron relativizar su contenido.

Con cuatro nuevos empleados imputados por encubrimiento y destrucción de pruebas, la causa avanza sobre un entramado que conecta finanzas, fútbol y presuntas maniobras millonarias que quedaron bajo la lupa judicial.