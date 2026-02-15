Mayans apuntó contra la CGT tras la media sanción de la reforma laboral: “No estuvieron a la altura de las circunstancias”

El jefe del interbloque kirchnerista en el Senado, José Mayans (Jaime Olivos)

El jefe del interbloque kirchnerista en el Senado, José Mayans, aseguró este domingo que el proyecto de reforma laboral aprobado durante la madrugada del jueves pasado en la Cámara alta implica la consolidación de un “sistema injusto, con falta de comprensión de la problemática argentina”, y que “recién hay gente que toma conciencia de lo que se trató”. El líder formoseño, presidente de la golpeada bancada “Popular”, también repartió críticas hacia gobernadores, legisladores e, incluso, la CGT.

“La ley es regresiva y de patrones para patrones, limitando los derechos de todo el sector laboral”, manifestó Mayans en el “A Confesión de Parte”, el programa radial de Romina Manguel. “Cuando peor está el sector laboral, peor está el país”, advirtió el histórico integrante del peronismo en el Senado, quien además denostó el “pésimo tratamiento” que tuvo la iniciativa en cuestión, cuyo destino se encuentra ahora en Diputados.

El legislador y terminal del inoxidable Gildo Insfrán -quien desde hace largas semanas desapareció de la agenda nacional- también denostó el ramillete de cambios durante el encuentro en el recinto. Hizo referencia a un “grado de improvisación” y una versión escrita recién antes de la votación. Agregó que aún no tiene disponible el proyecto final que se aprobó. Infobae corroboró el pasado jueves 12 que, minutos después de las 16 horas, el mismo fue comunicado a Diputados, lo que descarta los dichos del formoseño.

Mayans aprovechó la entrevista para remarcar que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) representará “un desfinanciamiento de la ANSeS, con cifras multimillonarias” y luego direccionó la mira hacia gobernadores cuyos senadores acompañaron al Gobierno libertario. Hizo hincapié en Salta, Tucumán y Misiones.

“El Gobernador de Salta (Gustavo Sáenz) se pone el poncho y dice que no hay más gaucho que él y su senadora vota por una ley antilaboral”, dijo.

El pleno de la Cámara alta, durante la sesión extraordinaria realizada entre el miércoles y jueves de la semana pasada

Seguido a ello, auguró que el programa que ejecuta la administración central “no va a terminar bien”, debido a que está basado “en la opresión” y en el “usura”. Utilizó como ejemplo el “pecado” que significa -según enfatizó- ser policía, médico o maestro para el actual Gobierno, y deslizó que la tensión generada días atrás por fuerzas de seguridad en Santa Fe “es el presagio que va a venir de otras partes”.

“Quiero que termine el mandato, pero sin justicia social no hay paz social”, sostuvo el titular del kirchnerismo en la Cámara alta, durante un diálogo que duró más de 40 minutos. Mayans no se guardó nada y habló de “compartimientos parecidos” del Ejecutivo con la última dictadura.

La situación planteada por el formoseño dio lugar a lo vivido en el recinto días atrás, cuando destacó lo que “decía en un campo de concentración: ‘el trabajo libera’”. Y añadió: “Era un campo de concentración y de exterminio, y eso estaba basado en la mentira”. Fue observado por la Casa Rosada y diferentes actores de la vida política y social. Como respuesta, sentenció: “No puedo ser molestado por mi opinión en el Parlamento”. Los integrantes del Congreso tienen inmunidad en este sentido.

Cerca del final del intercambio con Manguel, Mayans enfatizó que algunos representantes de la CGT “no estuvieron a la altura de las circunstancias”, ya que son los “encargados de preservar el sistema de derecho de los trabajadores” -ninguna mención a la derrota en el Senado, donde el kirchnerismo ni siquiera integró las comisiones ni presentó un dictamen alternativo- y dejó en claro, al indagarlo sobre quién tiene las riendas del peronismo, que “la organización vence al tiempo”.

“Tratamos de preservarlos nosotros, los militantes”, señaló el legislador formoseño en cuanto a los principios justicialistas. ´Tras ello, prefirió no confirmar a ningún conductor, ya sea la expresidenta Cristina Kirchner -hoy, con prisión domiciliaria- ni el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Sí tuvo un gesto hacia la exmandataria, ya que “mucha gente la tiene en el corazón”.