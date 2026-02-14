Sur Finanzas: los detenidos reconocieron ordenes para borrar pruebas y la justicia les ofreció ser “imputados colaboradores”

Se complica la situación judicial de Sur Finanzas. Las indagatorias de los detenidos y el ocultamiento de pruebas (Photo by Gustavo Pagano/Getty Images)

El Juzgado Federal de Lomas de Zamora, encabezado por Luis Armella, ofreció acuerdos penales a los cuatro empleados de Sur Finanzas imputados por la destrucción de pruebas y el encubrimiento en la causa que investiga maniobras de lavado de activos y evasión fiscal vinculadas a la financiera ligada a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. A todos los imputados, que siguen detenidos, se les informó sobre la posibilidad de acogerse al régimen de reducción de pena previsto en “la Ley 27.30441, artículo 41 ter del Código Penal”, también conocida como ”ley del imputado colaborador” o “ley del arrepentido” y que establece un régimen de reducción de pena para quien aporte información relevante, precisa, veraz y comprobable que ayude al a esclarecer delitos graves, identificar autores, detener a los responsables de mayor jerarquía. Los empleados de Sur Finanzas no rechazaron la propuesta y manifestaron que lo consultarían con sus abogados.

Los cuatro nuevos imputados en la causa Sur Finanzas son empleados de la propia estructura interna de la financiera y parte del engranaje del encubrimiento y falsificación de pruebas ante los inminentes allanamientos que la justicia iba a realizar el 1 de diciembre de 2025.

Se trata de Juan Miguel Soler, técnico informático encargado de los sistemas; César Zapaia, oficial de cumplimiento; Daniela Sánchez, secretaria privada del empresario Ariel Vallejo; y Rolando Soloaga, jefe de seguridad y de choferes.

Para la Justicia, habrían tenido un rol activo en maniobras destinadas a ocultar y destruir pruebas —incluidos mensajes para borrar información, desconectar programas y retirar equipos informáticos— en el marco del operativo judicial que desarticuló la presunta cueva financiera vinculada al fútbol argentino.

Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas, está en el centro de la investigación del juez Luis Armella

De acuerdo a la reconstrucción de Infobae, la investigación judicial avanzó en las últimas horas sobre el rol de los empleados detenidos en el presunto encubrimiento y la destrucción de evidencia clave. El expediente, iniciado tras una denuncia de la Dirección General Impositiva por una presunta evasión de 3.327 millones de pesos, detalla que la maniobra habría involucrado un plan interno para borrar registros, ocultar equipos y frustrar el avance de la causa. Los peritos judiciales ya trabajan sobre la documentación contable y el material informático secuestrado en los 14 allanamientos realizados el jueves.

Según la resolución del juez, los imputados “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas, a lo que se suma el poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas, con lo cual entiendo se verían acrecentados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio respecto de aquéllos”.

Imputaciones y declaraciones

A César Abilio Zapaia el juzgado de Armella le imputa: “El haber ocultado, alterado y hecho desaparecer rastros, pruebas e instrumentos relacionados con maniobras de lavado de activos de origen ilícito llevadas adelante por personas físicas a determinar en nombre y con la intervención del grupo empresarial Sur Finanzas, operatorias realizadas con habitualidad y por miembros de una asociación o banda formada para la comisión de delitos de esa naturaleza, hecho este especialmente grave".

Según surge del expediente, y tal se lo hicieron saber en la declaración indagatoria, Zapaia y Juan Soler, el técnico informático, el 10/12/2025, habrían coordinado acciones para el resguardo de diversos elementos tecnológicos pertenecientes a la firma investigada, reconociendo haber escondido durante el allanamiento al menos dos computadores y el celular utilizados por él, otorgando a la prevención dispositivos obsoletos: “se llevaron unas (computadoras) que no se usan”, expresó Zapaia en los chats posteriores y sobre su celular, le escribió a Soler: “tmb lo escondí jajaja” y se ufanó de haber entregado a los policías que realizaban el allanamiento unos teléfonos que ‘no tenían nada’”.

Allanamientos ordenados por el juez Luis Armella en depósitos vinculados a Sur Finanzas

Sobre este tema, y el tener en su domicilio privado una computadora de Sur Finanzas César Abilio Zapaia, declaró ante el juzgado de Armella: “Voy a declarar sobre este hecho en particular que se nombró” y aclaró que no respondería preguntas.

“El tema fue así, yo renuncio a Sur Finanzas. Al día posterior de la renuncia, llega la carta a la oficina de Sur Finanzas. Me llama Susana Hoffman quien era mi gerente, Leandro Aymeric, quien era mi líder, para consultarme acerca del motivo de la renuncia. Yo ahí le manifiesto que no había reconocimiento en la empresa, además de cuestiones económicas y ellos me dicen que lo hubiese charlado antes y que si efectivamente, yo renuncio, no me iban a pagar los haberes correspondientes, como si fuese la indemnización por renuncia. Entonces yo, personalmente, perdón por las palabras, pero de caliente tomo una de las computadoras nuevas que había, la tomo como un reaseguro hasta el día que me paguen los haberes correspondientes y esa computadora me la llevé a mi casa. Vale aclarar que era nueva, no tiene absolutamente nada”.

Respecto del allanamiento del 1 de diciembre de 2025 a Sur Finanzas, Zapaia agregó: “Nos llevaron a todos a una sala, nos piden los teléfonos celulares, el cual brindo el mío personal, el cual es un Samsung S20 de color azul medio violeta y brindo dos teléfonos que se usaban en la oficina de cumplimiento y los pongo a mi nombre porque el líder del equipo no se encontraba en el allanamiento. Me hacen ir a la oficina donde está el área de legales y bueno van dos policiales y gente de ARCAy toman todas las computadoras que había en el sector, tanto PC fijas como notebooks.Nos piden posterior a eso, los patrones de desbloqueo de los dispositivos de lo cual accedo y brindo las claves, de mi teléfono personal, de los dos teléfonos y de la computadora personal laboral”.

Claudio Tapia, tiempos de felicidad antes que estallen las causas que lo involucrarían en diversos delitos (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP)

Sobre los chats, el imputado reconoció:

“Acá viene algo que quiero pedir disculpas porque hice algo de ‘tarado’, informé que durante el allanamiento, oculté una computadora dentro de una bolsa lo cual no es cierto porque esa computadora no estuvo en la oficina, era la computadora que yo tenía en mi casa, era una computadora nueva y bueno justamente, le estaba pidiendo la clave, porque al ser justamente una computadora nueva, no tenía nada y quería acceder”.

Ante los chat que lo involucran sobre el ocultamiento de una de las comoutadoras de la empresa investigada César Abilio Zapaia dijo: “Le informo ‘lo escondí’, riéndome, lo cual también quiero pedir disculpas, por tarado, por hacerme el gracioso, lo que no es cierto, porque el celular también me lo secuestraron, el cual brinde la clave y consta en el acta de secuestro”.

Juan Miguel Soler

La justicia le imputa los mismos presuntos delitos que a César Abilio Zapaia. Según surge del análisis de la extracción forense sobre los teléfonos celulares secuestrados se registró una conversación en la cual éste dialoga con Micaela Sánchez, el día 1/12/25 a las 07.44 hs -fecha en que se efectuaran los primeros allanamientos- “manifestándole la nombrada ‘SoY MICA NO VENGAS A CENTRAL PERO NECESITO QUE TRABAJES DESDE TU CASA’, a lo que Soler le contesta QUE NECESITAS? y MICAELA le envía mensajes que dicen: POSIBLEMENTE PASE EN TODAS (por los allanamientos a las oficinas de Sur Finanzas), YA SABES, ordenándole ‘BORRALES LAS PLANO, PLANI SI PODES’. Se desprende otra conversación del dispositivo del declarante con un contacto agendado como NAHIARA SUR FINANZAS CORP en la cual la mentada Nahiara le pide el día 3/12/25 a las 15.26 que se conecte a su PC y se la limpie bien". (Las mayúsculas corresponden al expediente).

En la indagatoria también le mostratron la comunicación registrada con una persona agendada en su celular como "SUSANA SUR FINANZAS" la cualle pide el día 01/12 a las 02.07 de la madrugada que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas, llamándolo bajo el nombre de Gastón”. (SIC de la causa).

Allanamkiento a Sur Finanzas FUENTE POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

Juan Miguel Soler declaró no ser empleado en realación de dependencia de la empresa de Ariel Vallejos sino ser “monotributista y le facturaba los trabajos por ejemplos: hacer hostings, tener en cuenta las fechas de vencimiento, mantenimiento de las compus, también los mails”. Señaló que “anteriormente tenía un jefe llamado Gastón Pannia, que hacía trabajos para Sur Finanzas, luego me llama a mí para ayudarlo a trabajar con él, con esta empresa, iba una vez cada tanto al principio, y luego iba más seguido porque demandaba más, eso hará hace año y medio o dos años”.

Sobre los mensajes, Soler sostuvo: “Hubo un mensaje de Susana que me pedía que borre las cosas de las computadoras de los cajeros, que había programas que no se usaban como Facebook o adobe, que eso no tenía que estar en esas computadoras, porque ahí estaba el sistema de cambios. Creo que no hice nada”.

Consultado por la fiscalía sobre la orden recibida a la madrugada el imputado respondió: “Eso no es usual pero a veces me mandan cualquier hora de cualquier día. No recuerdo si fui a la sucursal a hacerlo. Estoy tratando de decir toda la verdad”.

Respecto de la conversación con Micaela Sánchez, la secretaria de Ariel Vallejo, respondió: ““Por lo que me leyeron, sí, per o que no recuerda y no sé qué son las plani”.

Sobre la orden de limpiar computadoras el imputado, que como el resto sigue detenido a disposiciín del juez Luis Armella respondió: “Limpiar puede ser de programas que le estén trabando la máquina, las famosas cookies, archivos temporales, eso es para agilizar la máquina, pero también a veces se ponía de cero para que ande bien la máquina”.

Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, investiga a Sur Finanzas

Rolando Esteban Soloaga

Como al resto de los detenidos e imputados se lo acusa de haber ocultado, alterado y hecho desaparecer rastros, pruebas e instrumentos relacionadas con maniobras de lavado de activos de origen ilícito llevadas adelante por personas físicas a determinar en nombre y con la intervención del grupo empresarial Sur Finanzas. Según consta en la causa penal: “El declarante, alias ‘Rolo’, sería quien habría comandado a los choferes, Juan Cervín y Sergio Da Silveira, siendo que luego de los primeros allanamientos llevados a cabo el 1/12/25, convocó a Juan Cervín, primero en una estación de servicio y luego en su domicilio para brindar directivas concretas de la operatoria. Así, habría dado indicaciones sobre las camionetas que se presume que serían para ocultarlas".

Entre los chat que escribió los investigadores destacan los siguentes textos:

-“Buenas noches, chicos, mañana 11:00 hs en la covacha de civil dejen las camionetas lejos de la sucursal y Buenas noches estimados!!,

-“Disculpen la hora, mañana nos juntamos en casa 19:00 hs, pidió Ariel (Vallejo) para organizar ahí x las cuestiones que ya sabemos, y va a informar cómo seguimos con el trabajo, si quieren ir antes y me dan una mano a organizar se los agradezco! Muchas gracias chicos, Si no pueden o algo avísenme".

En un grupo de Whatsapp del que Cervín es parte y llamado "guardias playón segui" el día 6/12/2025, redactó: “Buenas tardes muchachos espero que anden bien, a pedido del jefe vamos a hacer unas guardias en el estacionamiento, es estar para que vean que estemos y no se roben nada al ver que no estamos trabajando. La grilla va hacer día x medio de 10 a 18hs los equipos que ya estaban trabajando donde también vamos a hacer limpieza de nuestro lugar y las camionetas lo que haya que hacerle como sacarle el pegamento del ploteado a la 201, más tarde paso como están destinados los equipos para la semana que viene".

En el expediente se aclara que “la camioneta secuestrada el día 11/12/2025 en Turdera corresponde a una TOYOTA SW4 dominio AC 201 VR, la cual poseía un ploteado removido en el que se leía ‘TRASLADO DE VALORES MANTENGA DISTANCIA’”.

Rolando Esteban Soloaga se acogió a su derecho de no declarar.

FUENTE POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

Daniela Eliana Sánchez

El juzgado de Armella la acusa de coordinar “un plan destinado a ocultar y destruir evidencia, dado que habría sido ella quien impartiera las órdenes claves para la despatrimonialización de la firma instruyendo el retiro del grueso del capital de las sucursales, indicando expresamente dejar solo un ‘puchito’ de dinero, para ser hallado y luego secuestrado por la prevención, presumiéndose también que por pedido suyo, Micaela la mantuvo informada sobre la posible presencia policial en la zona, como así también la anotició del arribo de la fuerza a distintas sucursales, ordenando Daniela Sánchez “Entonces dejá de hacer movimientos”. Por otra parte también habría dado la orden de que “Agustín borrara todas las cámaras”.

Daniela Eliana Sánchez tampoco declaró. Prefirió el silencio.

Los últimos allanamientos

El resultado de los 14 allanamientos realizados, según documentación a la que accedió Infobae, permitió el secuestro de una importante cantidad de dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo, tanto en domicilios particulares como en sedes de empresas vinculadas a la causa.

En el domicilio de Daniela Sánchez (Adrogué, Buenos Aires) se secuestraron un teléfono Motorola, seis tarjetas bancarias, dos cuadernos con anotaciones, pases de cancha de River Plate y Racing Club, pasaporte, DNI, plaquetas de reconocimiento de Sur Finanzas, dinero en pesos argentinos, colombianos, reales y dólares, plaquetas entregadas a Ariel Vallejos por clubes de fútbol, llaves, documentación de seguros y joyas.

En la vivienda de Juan Miguel Soler (Adrogué) se incautaron dos discos externos, dos notebooks, cinco pendrives, un teléfono celular y dos computadoras de escritorio.

En el domicilio de César Zapaia (CABA) se confiscaron un teléfono Samsung, una notebook Lenovo y un iPad Apple.

En la vivienda de Rolando Soloaga (Longchamps) se secuestró un celular Samsung.

En distintos domicilios vinculados a Nahiara Gamarra, Agustín Ismael Maciel, Cecilia Elizabeth Fioretti y Susana Hoffmann se incautaron celulares, documentos y soportes informáticos.

Imágenes de la causa sobre los allanamientos ordenados por la justicia sobre Sur Finanzas FUENTE POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

En un corralón de Lomas de Zamora se secuestraron varios teléfonos, siete CPUs, cajas con facturas emitidas y recibidas por empresas vinculadas y documentación de inversiones.

En sucursales de RDA Imágenes se incautaron DVRs de cámaras de seguridad, computadoras y documentación variada.

En el domicilio de Juan José Castelli 434 se secuestraron celulares, dispositivos postnet, un disco duro de servidor y documentación de operaciones de cambio efectuadas por ARS Cambio SAS.

En distintos domicilios vinculados a Nahiara Gamarra, Agustín Ismael Maciel, Cecilia Elizabeth Fioretti y Susana Hoffmann se incautaron celulares, documentos y soportes informáticos.

Claudio Tapia, el jefe de la AFA (Photo by Gustavo Pagano/Getty Images)

La Justicia también intervino contratos de alquiler de inmuebles presuntamente utilizados por la organización y relevó testimonios de empleados y propietarios sobre el funcionamiento de las oficinas y depósitos allanados.

Los chats están en el expediente. Ya le fueron leídos a los imputados. No los negaron. Siguen detenidos. Mientras las pruebas se acumulan y se analiza la nueva documentación deberan resolver si estan dispuestos a incriminar a sus jefes. Un hecho que acercaría cada vez más a los investigadores a Ariel Vallejos (ya imputado) a las puertas de a Asociación del Fútbol Argentino, y a Claudio “Chiqui” Tapia.