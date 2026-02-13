Política

Disturbios por la reforma laboral: quiénes son los 17 manifestantes que el Gobierno identificó en la marcha del Congreso

El Ministerio de Seguridad Nacional que dirige Alejandra Monteoliva publicó la nómina de presuntos participantes de hechos violentos durante la protesta del miércoles pasado. Todavía no se conocen la identidad de quienes arrojaron bombas molotov

El Ministerio de Seguridad Nacional identificó a 17 personas señaladas por su participación en los disturbios ocurridos durante la protesta por la reforma laboral frente al Congreso de la Nación. La lista, a la que accedió Infobae, incluye nombres, documentos y las fotos que permitieron la identificación de los presuntos involucrados, cuyas detenciones comenzaron a ser tratadas por la Justicia Federal tras los actos que la ministra Alejandra Monteoliva calificó como “de violencia extrema”.

Jorge Ismael González
Jorge Ismael González

Durante una entrevista con Radio Mitre, la ministra Monteoliva precisó que la identificación de los manifestantes fue resultado de un “trabajo conjunto entre las fuerzas federales y la Justicia”, utilizando imágenes de seguridad, registros de los medios y material de redes sociales.

Pedro Antonio Juárez
Pedro Antonio Juárez

“Ayer a la tarde teníamos identificados a cuatro, hoy ya son diecisiete”, afirmó la funcionaria, quien detalló que la mayoría de los implicados proviene de la provincia de Buenos Aires, junto a algunos casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del norte del país.

Natanael Benjamín Aguirre
Natanael Benjamín Aguirre

Según datos oficiales, los identificados son: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.

Carlos Nicolás Kipper
Carlos Nicolás Kipper

También figuran Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.

Lucas Horacio Cabrera
Lucas Horacio Cabrera

Parte de los identificados, según las autoridades, tiene antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos, aunque no todos presentan el mismo perfil.

Lucas Ezequiel Lobato
Lucas Ezequiel Lobato

Durante los hechos, setenta y una personas fueron detenidas, veintisiete de ellas en accesos previos a la protesta. Hasta el momento, ninguno de ellos ni de los recientes identificados fue señalado como parte del grupo que arrojó bombas molotov a los efectivos de la Policía Federal, por lo que sigue sin conocerse su identidad. “Están siendo identificados en cada lugar donde estaban ubicados”, indicó una fuente oficial de alto rango.

Héctor Rodolfo Cabrera
Héctor Rodolfo Cabrera

La ministra justificó que no se detuvo en flagrancia al grupo que lanzó bombas molotov porque, según explicó, hacerlo “en ese momento hubiera generado un disturbio aún mayor”.

Martín Castiñeiras
Martín Castiñeiras

“Cuando estaban todavía los tirabombas detrás de los cartones, estaban con sus bombas molotov. En ese momento, las fuerzas actúan, las brigadas de detención, que intervienen cuando existen garantías para que se pueda mover la fuerza sin generar un disturbio superior. Hay que garantizar que el movimiento de las fuerzas sea escalonado y que no se genere un disturbio mayor. Hasta que no estuvo totalmente garantizado que no había más posibilidad de prender fuego ni de arrojar bombas y que estuvieran dispersos, ahí es cuando empiezan a actuar las brigadas. Si no, sería una locura”, argumentó.

Roberto Daniel Tassano
Roberto Daniel Tassano

La cartera de Seguridad Nacional indicó que el operativo incluyó el análisis de cámaras de vigilancia, imágenes televisivas y peritajes de identificación facial, en coordinación con la Policía Federal, el sistema Luna y la colaboración de la Ciudad de Buenos Aires. Monteoliva aclaró que la identificación judicializada ya fue presentada ante la Unidad de Flagrancia Este de CABA y anticipó que se prepara una denuncia federal para que los investigados sean acusados bajo la figura de terrorismo.

Claudio Marcelo Figueroa
Claudio Marcelo Figueroa

En la entrevista concedida esta mañana, Monteoliva sostuvo que la intención de quienes participaron de los incidentes “no era solo agredir a la policía, sino desestabilizar las instituciones”, aludiendo al uso de bombas molotov, martillos y bulones.

Néstor Alejandro Flores
Néstor Alejandro Flores

“Gente que llevaba en su mochila bidones de nafta, bombas molotov, bulones para tirar con gomeras, palos convertidos en lanzapalos”, enumeró la ministra.

Matías Enzo Roldan
Matías Enzo Roldan

La ministra también señaló la existencia de grupos organizados, entre ellos barrabravas y sectores de izquierda combativa, que participaron en los incidentes.

Manuel Edgardo Barrios
Manuel Edgardo Barrios

Las investigaciones continúan para determinar posibles conexiones con organizaciones y financiamiento, así como la relación entre los detenidos y hechos delictivos anteriores.

Nahuel Ezequiel Britos
Nahuel Ezequiel Britos

En cuanto a la judicialización, la Unidad de Flagrancia Este de CABA, a cargo de la doctora Mergulliani, interviene en la causa y ya recibió los primeros informes de identificación.

Patricio Henrán Castellán
Patricio Henrán Castellán

El ministerio anticipó que presentará una denuncia por terrorismo, considerando el uso de artefactos explosivos y la intención de generar caos.

