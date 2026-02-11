Pese a la demora en el lanzamiento de la Agencia de Migraciones, Monteoliva refuerza los controles fronterizos

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sigue uno de los operativos de seguridad desde el Comando Unificado de Control

A poco más de dos meses del anuncio, el Gobierno Nacional demora el decreto que conforma formalmente la Agencia de Seguridad Migratoria que encabezará el intendente de Tres de Febrero y senador bonaerense en uso de licencia, Diego Valenzuela. A pesar de esto, el Ministerio de Seguridad que lidera la politóloga Alejandra Monteoliva mantiene una postura activa en la materia y profundizó los controles migratorios en los puntos de acceso al país.

Al menos dos fuentes de la administración libertaria aseguraron que la publicación del decreto que dará origen a la nueva estructura desconcentrada, aún pendiente de la firma del presidente Javier Milei, no está prevista para las próximas semanas. “Hasta después de febrero, con todo el tema de la agenda legislativa, no creo que tengamos novedades”, comentó un integrante de la mesa política a este medio.

Aunque la agencia aún no fue oficializada, la cartera refuerza el monitoreo en las fronteras y fortalece el control territorial replicando una lógica similar a la implementada en Estados Unidos. Esta mañana, la ministra de Seguridad anunció el endurecimiento de las normas migratorias en una puesta en escena y una estética comunicacional que remiten al estilo de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, una de las figuras centrales de la ofensiva migratoria impulsada por Donald Trump.

“Quien intente ingresar de manera ilegal o posea antecedentes penales no podrá hacerlo. El extranjero que delinque dentro del territorio será identificado, expulsado y no podrá volver a ingresar”, aseveró la funcionaria en un video publicado en su cuenta de X.

Pese a la demora por la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, la cartera se muestra activa en la implementación de la política migratoria

Con una escenografía oscura y la bandera argentina de fondo, Monteoliva pidió que los extranjeros que residan “de manera ilegal” regularicen su situación o abandonen el país y reveló que las fuerzas federales coordinan con la actual Dirección Nacional de Migraciones para ampliar los controles en los pasos fronterizos, rutas, terminales y zonas estratégicas para la identificación y verificación de antecedentes. “Ingresar o permanecer ilegalmente no será tolerado”, prometió, en línea con lo que la cartera denominó como “Doctrina Bullrich”, iniciada por la actual jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien convocó a Diego Valenzuela para liderar la postergada agencia.

“No se sabe cuándo estará el decreto, lo importante es que la política migratoria está en marcha. Se dijo que estaba en stand by y no es así. Para nada. Con o sin agencia, Monteoliva avanza”, sostuvo un funcionario del Gabinete consultado sobre el rol de la titular de Seguridad.

En su concepción original, la Agencia de Seguridad Migratoria fue pensada como organismo descentralizado que tendría a su cargo un cuerpo policial propio. Con el paso de las semanas, los planes cambiaron por decisión de la ministra y la estructura que dependerá de la cartera será “descentrada”. “La idea es tener equipos idóneos y que las cosas funcionen bajo el mandato de achicamiento que pregona el Presidente”, explicó una fuente al respecto.

En caso de oficializarse la creación, y tras el traspaso de Migraciones del Ministerio del Interior al de Seguridad, la Agencia de Seguridad Migratoria se sumaría a la órbita de la cartera junto con la Agencia Federal de Emergencia y el RENAR (Registro Nacional de Armas), ex ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados). Las demoras no alteran los planes de Valenzuela, quien sigue trabajando en el organismo que espera liderar, inspirado en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

El intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, Diego Valenzuela

Hasta entonces, el objetivo de crear una Policía Migratoria deberá esperar debido a las tensiones planteadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que, ante la posible pérdida de autonomía operativa en el traspaso, demoró los planes. Sin embargo, algunos niegan el conflicto y aseguran que su conformación se concretará en el futuro. “Trabajamos excelente con (Carlos) Tonelli y la PSA, vamos a interactuar mucho, y armar proyecto de Policía Migratoria”, comentaron.

En carpeta, la estructura tendría dos subsecretarías: la de Control Migratorio y la de Política Migratoria, además de otras áreas clave, y contará con rango de secretaría. En Balcarce 50 aseguran no tener novedades sobre el decreto, que permanece en la Secretaría de Legal y Técnica donde ultiman detalles, a la espera de la orden para su publicación. “Que no se descuiden, que si demoran mucho, Valenzuela podría tomarse licencia de ese cargo también”, ironizó un funcionario consultado.