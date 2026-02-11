Política

“Las votaciones son para ganar, no para que te llenen la cara de dedos”: el oficialismo defendió los cambios a la reforma laboral en la previa de la sesión

El diputado nacional de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch justificó la estrategia de aceptar modificaciones en el proyecto para lograr su aprobación. El debate se dio en Infobae al Amanecer en la previa de una jornada clave en el Senado

Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto, defendió los cambios en la reforma laboral

En una entrevista en el canal de streaming Infobae en vivo, Bertie Benegas Lynch, diputado nacional del oficialismo y presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, apeló a un término pugilístico para explicar por qué aceptaron cambios en la reforma laboral: “Cuando vos te metés en el recinto es para ganar una votación, no para que te llenes la cara de dedos”.

El legislador explicó que la negociación de cambios en la reforma laboral responde a la necesidad de avanzar en un contexto de fuerte resistencia por parte del kirchnerismo y los gremios.

Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Benegas Lynch sostuvo que el oficialismo está dispuesto a ceder para destrabar acuerdos, aunque remarcó: “Lo perfecto es enemigo de lo posible. Vamos con lo óptimo y después, justamente, el Congreso tiene que ser un órgano de contralor”. El diputado subrayó que la discusión sobre la reforma laboral llega en un clima de tensión, con protestas previstas para hoy y una expectativa creciente en torno al resultado del debate en el Senado.

Los cambios al dictamen de mayoría son trascendentales e involucran Ganancias -más plata para gobernadores y Nación-, guiños varios a sindicatos y cámaras empresariales en aportes compulsivos, el sostenimiento de porcentaje destinado a obras sociales, y la amortiguación de la idea original sobre el fondo de indemnizaciones.

El oficialismo defiende la negociación: “No se van a perder derechos”

Benegas Lynch diferenció la postura del gobierno de la de las gestiones anteriores al señalar: “No somos proempresa, somos promercado. Lo que queremos es establecer lineamientos basados en la libertad para que cada uno ofrezca bienes y servicios de mejor calidad a un mejor precio”. Ante las críticas de pérdida de derechos laborales, fue enfático: “No se va a perder absolutamente ningún derecho, todo lo contrario. Va a facilitar que gente que está fuera del sistema pueda conseguir trabajo, sobre todo los jóvenes”.

El diputado remarcó el carácter estructural de la reforma: “Estuvimos cuarenta años descuidando el avance del Estado y desandar ese camino lleva tiempo”. Consultado sobre la posibilidad de que la Cámara Baja deba tratar el proyecto si hoy consigue media sanción en la Cámara Alta, admitió que las negociaciones y modificaciones son inevitables: “Hay provincias que se resisten a un equilibrio fiscal. No se puede absolutamente todo. Pasó lo mismo con la Ley Bases, íbamos con una propuesta que no terminó siendo lo que esperábamos, pero dentro de todo sale y se avanza en la medida en que lo permita la política”.

La secuencialidad de las reformas y el mapa legislativo

Benegas Lynch reconoció que la dinámica parlamentaria obliga a priorizar estrategias: “No se pueden dar todas las batallas al mismo tiempo y hay que ceder”. Explicó que muchos reclamos sociales o sectoriales no pueden resolverse de inmediato: “A veces no se puede porque en definitiva, tenés esta cuestión de gente que ha votado, gente que hoy está sentada en el Congreso, sea senadores o diputados, y pretenden otra cosa”.

El diputado hizo referencia a la articulación con los gobernadores y a las limitaciones de la política: “Lo que nosotros estamos pensando que se puede hacer aceleradamente, hay que apuntarle siempre al diez. Si apuntás al siete, vas a tener un cuatro y así sucesivamente”. Agregó que la presión de la sociedad será determinante: “El político tradicional, si no la empieza a ver, al menos para mantenerse en su banca, tiene que empezar a ver lo que quiere la gente y no es lo que quiere Milei, es lo que necesita la Argentina”.

Nacho Girón y Luciana Rubinska
Nacho Girón y Luciana Rubinska entrevistaron a Bertie Benegas Lynch en Infobae en vivo

El impacto en el empleo y el rol de la apertura económica

Consultado sobre el efecto de la reforma en los trabajadores, Benegas Lynch fue directo: “La empleabilidad. Poder tener más flexibilidad en cuanto al trabajo y las opciones de trabajar”. Argumentó que las regulaciones excesivas terminan perjudicando a los empleados: “Cuando hay barreras de salida, terminan siendo barreras de entrada. Las mal llamadas conquistas sociales, si conseguís en un sindicato doscientos días de vacaciones, vas a quedar desempleado porque no hay estructura de capital que lo resista”.

El diputado defendió la apertura y la competencia: “La mayor parte de las cosas que está haciendo el Gobierno es reconstruir la reputación de que no somos el Congo”. Describió la lógica de las inversiones: “El inversor dice: ‘Me voy a un lugar donde haya menos cavernícolas’. Esa reconstrucción es importante, ser amigable a las inversiones. ¿Y qué hacen las inversiones? Apoyo logístico al trabajo para aumentar el rendimiento y los salarios en términos reales”.

Al abordar la baja de la edad de imputabilidad, Benegas Lynch manifestó su preferencia personal: “Creo que trece años es una edad en la que ya sabemos lo que está bien y lo que está mal”. Además, advirtió sobre los riesgos de la laxitud legal: “Durante todo este tiempo hemos dejado liberados a grupos criminales para que usen a chicos para delinquir”. Por último, defendió el proceso de apertura económica como mecanismo para sincerar precios y eliminar distorsiones, especialmente en sectores como el textil, donde atribuyó la baja de precios a la mayor competencia: “La economía abierta libera energía creadora. Si queremos progreso, va a haber cambio”.

