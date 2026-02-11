El Gobierno avanza en zig-zag: la inflación que rozó el 3% y cambios clave para “la única ley posible”

El presidente Javier Milei y el minsitro de Economía, Luis Caputo (Foto: @JMilei)

Inflación que rozó el 3% y una reforma laboral con cambios clave. La tarde del martes del Gobierno fue a los tropezones, pero un ministro lo graficó así al cerrar la jornada frente a Infobae: “La ley que podemos sacar. El resto es batalla cultural”. Lo concreto es que hoy el oficialismo llega al Senado, con la primera gran prueba de sesiones extraordinarias. La discusión por la reforma laboral ingresará al recinto con varias modificaciones. Entre las más importantes se destaca la quita de la baja al impuesto a las Ganancias para las sociedades, lo cual contentó a gobernadores aliados que pusieron este punto como eje para apoyar la iniciativa oficial.

Luego, según pudo saber Infobae, se modificaría el aporte sindical, que seguiría siendo obligatorio hasta 2028 y luego pasaría a ser voluntario. Lo mismo ocurriría con los aportes a las cámaras empresariales. Es decir que la discusión de caja quedó para un próximo mandatario, se llame Javier Milei o quien sea. Ahora, Patricia Bullrich deberá demostrarle al Presidente que su promesa se cumplirá y habrá media sanción.

El dilema por resolver es si el oficialismo votará por capítulos o por artículos. “Los últimos cambios modificaron el escenario”, reconoció un senador opositor dispuesto a negociar. La estrategia ya fue utilizada en 2025 para aprobar el Presupuesto y tuvo un resultado incómodo por la cantidad de cuestiones que quedaron afuera y que el Poder Ejecutivo consideraba fundamentales. Sin embargo, el ala política tiene claro que el proyecto se tiene que aprobar “pase lo que pase”. Este senador, igualmente, advirtió a Infobae que los gobernadores solo confiarán “cuando vean el texto sin ninguna letra chica”.

Patricia Bullrich junto a los aliados en el Senado

El oficialismo se siente en el centro del ring más allá de las modificaciones, muy distinto al pequeño bloque del año pasado (“éramos un fútbol 7”, apunta un legislador que nunca dejó el rebaño mileista). Lo cierto es que la negociación con los gremios se encaminó el lunes a primera hora. Fue entonces cuando los principales dirigentes cegetistas recibieron el visto bueno respecto del aporte sindical. Quizás por eso se entiende que, a comienzos de la semana, Gerardo Martínez (UOCRA) afirmara a Infobae en Vivo que la ley iba a salir.

Además, los gremios obtuvieron un premio mayor con el mejor negocio que puede tener un sindicato: el aporte de las obras sociales. Eso quedó fuera de la discusión. “Yo necesito llevarme bien con estos pibes”, soltó un gobernador del norte a uno de los senadores de su provincia. Para bloquearle la posibilidad de jugar a ser independiente en el recinto, fue advertido: si votaba en contra de lo que negociara el gobernador con el Poder Ejecutivo, le “armarían” listas en los distritos que el senador considerara propios y la caja provincial no llegaría a su zona de influencia.

Ayer, a las 16, también se dio a conocer la inflación de enero. El 2,9% cayó como un baldazo. El Presidente obvió tuitear elogios a su ministro de Economía. Por su parte, Luis Caputo atinó a una explicación referida a la demanda de dinero. La realidad marca que el índice sube sin freno desde mayo de 2025. Y aunque el dólar caiga —en su valor más bajo de los últimos tres meses—, la alerta está puesta en la recaudación impositiva, que cae desde hace seis meses: en enero fue un 7,4% en términos reales.

La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses (Foto: REUTERS)

Fue además el primer índice tras la renuncia de Marco Lavagna. La discusión con el ex titular fue por la independencia del organismo. El resultado, según confiaron a Infobae fuentes al tanto de las dos mediciones, era prácticamente igual. “Pero eso cambiará con los aumentos de tarifas”, reconocieron.

El Gobierno había comenzado la semana con dos noticias de impacto. La primera fue imposible de controlar; la segunda ya estaba masticada internamente: ANDIS y Nucleoeléctrica. En el primer caso, el juez Sebastián Casanello procesó al ex titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas. Un ministro estaba reunido con un periodista en un off the record cuando vio los graphs de las noticias. “Arrancó el año la p… madre”, soltó.

Si bien el Gobierno apuesta a una ayuda por parte de la Cámara Federal de Comodoro Py —que a fines de 2025 ordenó establecer la veracidad de los audios emitidos por el exfuncionario—, el juez se ocupó de no mencionarlos como prueba para la investigación. En cuanto al segundo tema, Demian Reidel debió renunciar a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) tras el escándalo por presuntos sobreprecios. Solo en nuestro país sucede algo así con un funcionario que había dicho ante los oídos del mundo que el problema de Argentina era que “está llena de argentinos”. Más allá de este escándalo, conocido por una auditoría interna, comienzan a llegar a Casa Rosada ruidos de licitaciones poco claras en algunos entes y áreas.

La pelea con Techint recién comienza. El mensaje repetido por altos mandos de la compañía es que no será ni la primera ni la última vez que haya que tirar y aflojar con un Gobierno. Tras una pausa pública, la siderúrgica del grupo, Ternium, tendrá reunión de directorio el viernes 13. Según confiaron fuentes al tanto de lo que se planteará allí, “el tema de la disputa con Milei no está por escrito, pero será uno de los primeros aspectos a tratar”. ¿Habrá paz? “Desde que pusieron la fecha todos esperamos escuchar qué hay para decir”, agregaron.

¿Se equivocó Paolo Rocca al plantear cuestionamientos abiertos tras haber perdido una licitación? “Puede perder la centralidad de lo que conocemos como Círculo Rojo. Fue un error grave. Es decirle al Gobierno: no te metas con China, pero tampoco con India. Imposible”.

Javier Milei y Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint

Entre los frentes abiertos que dispuso el Gobierno, quizás se sientan más cómodos con la pelea con el sector textil. Desde el “no compro ropa en Argentina” que dijo Caputo hasta los constantes tuits replicados por el Presidente, el foco está puesto en un sector que estuvo protegido durante años y ahora enfrenta un cambio de reglas de juego sin previo aviso.

Un productor y distribuidor con marca propia —que también fabrica para multinacionales y que ahora se lanzó a la importación— fue contundente ante Infobae: “Lo que producía en mi planta de Barracas lo traigo desde China. Ese mismo bolso está un 30% más barato para salir a la calle. Con esa diferencia uno puede seguir teniendo margen porque efectivamente bajaron los precios”. Admitió, al mismo tiempo, haber tenido que despedir personal. “Si no importo yo, lo hace la multi directo. No es una cuestión de elección: o lo hacés o quedaste afuera”.

La actividad textil atraviesa una crisis profunda. La fabricación cayó un 47,6% al comparar noviembre de 2025 con noviembre de 2023. Según la fundación Pro Tejer, hubo un derrumbe promedio del 40% en la actividad del sector. La utilización de la capacidad instalada se hundió hasta el 32,5%. En cuanto al empleo, se perdieron entre 16.000 y 18.333 puestos formales desde diciembre de 2023, una caída del 15% de la dotación total del sector.

“Si no importo yo, lo hace la multi directo. No es una cuestión de elección: o lo hacés o quedaste afuera” (Foto: EFE)

Entender la lógica del negocio en este país puede llegar a ser casi imposible. Así lo planteó otro empresario del rubro impo/expo: en un almuerzo entre colegas, contó que traer cubiertas de China al puerto de la Ciudad de Buenos Aires le cuesta dos mil dólares de flete. Como el cliente está en Tucumán, luego las transporta por tierra. Ese trayecto le sale cuatro mil dólares. El doble.

Por último, Máximo Kirchner debió ceder la presidencia del PJ bonaerense al gobernador Axel Kicillof, que así avanzó un casillero más en su proyecto para 2027. Más allá de la prenda de unidad para evitar que la sangre llegue al río, la ruptura entre ambos no tiene vuelta atrás y la desconfianza es total. Sin embargo, hacia abajo del partido, evitar las internas no será tan fácil como parecía. Según detalló el colega Andrés Sosa, hay 32 distritos en los que se presentaron dos o más listas. Ahora la Junta Electoral tiene hasta el 15 de marzo para confirmar o no las internas.

Máximo Kirchner debió ceder la presidencia del PJ bonaerense al gobernador Axel Kicillof (AG La Plata)

Un ejemplo es Tigre, donde el intendente Julio Zamora aspira a presentar una lista enfrentando al resto del peronismo, agrupado por Sergio Massa.

Un dato final sobre la Ciudad de Buenos Aires: Daniel Angelici sigue acumulando espacios de poder y ya es un jefe de gobierno en las sombras. Su última jugada fue avisarle al consejero porteño Manuel Izura —que responde a Jorge Macri— que su lugar sería ocupado por su suplente, Diego García Vila, a partir de marzo. Izura aceptó sin chistar.