Kicillof será el nuevo presidente del PJ bonaerense tras sellar un acuerdo con el kirchnerismo

El gobernador sucederá a Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial. Aceptó el ofrecimiento del cristinismo a cambio de un respaldo pleno a su gestión y con guiños al 2027. Asume el 15 de marzo

Finalmente, el gobernador bonaerense de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, será el nuevo presidente del Partido Justicialista bonaerense. La llegada del mandatario a la conducción partidaria llega luego de intensas negociaciones con el kirchnerismo por los términos en los que llevará adelante su presidencia. El mandatario puso como condición un respaldo casi unánime a su gobierno. Entre la noche del viernes y el sábado por la mañana se terminó de acordar el esquema. La vicegobernadora, Verónica Magario será la vicepresidenta primera; el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, el vicepresidente segundo; el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, secretario general. En tanto que Máximo Kirchner será el presidente del congreso partidario y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini seguirá como presidente de la junta partidaria.

En diciembre del año pasado, el ahora saliente titular del partido, Máximo Kirchner, había dispuesto que el 15 de marzo se llevase adelante la renovación de autoridades. Desde ese momento, en medio de la interna que atraviesa el peronismo entre el sector de Cristina Kirchner y el de Kicillof, se abrieron distintos escenarios tentativos y con la posibilidad de una elección interna de la cual no había certezas de cómo sería su resultado.

Con el correr de los días se fueron depurando los padrones y otras cuestiones procedimentales que llevó adelante la junta electoral del partido y que no tuvieron exentas de microdisputas que evidenciaron las diferencias persistentes entre ambos sectores.

La semana pasada, en la antesala del inicio de las conversaciones, desde el kirchnerismo hicieron saber que Máximo Kirchner le ofrecería al mandatario provincial ser el futuro titular partidario para así evitar una interna sin precedentes. Fuentes cercanas al líder de La Cámpora advirtieron que fue la expresidenta Cristina Kirchner la que ordenó dejar de lado la discusión endogámica y si eso implicaba darle la presidencia del PJ al gobernador, avanzar en ese sentido.

El presidente del PJ bonaerense,
El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, dejará su cargo al que llegó en 2021 como parte de un acuerdo entre intendentes

Sin embargo, dentro del MDF había algunas posiciones que también le venían reclamando a Kicillof que se hiciera de la herramienta partidaria, sobre todo luego de la elección de septiembre, cuando Fuerza Patria se impuso en los comicios seccionales por casi 14 puntos de diferencia por sobre La Libertad Avanza; una elección desdoblada y estrategia que a Kicillof le dio resultado, aunque luego los libertarios remontaron y ganaron en el turno electoral de octubre.

Lo que se acordará entre este sábado y el domingo es la composición del consejo partidario y a partir de ahí cómo quedarán las dos vicepresidencias, la secretaría general y la secretaría adjunta. Por lo pronto, la vicepresidencia primera será para la vicegobernadora, Verónica Magario.

De esta forma se impuso el plan del MDF el cual era que a Kicillof lo escolte la vicegobernadora. Actualmente Magario ya ocupa ese cargo en el esquema partidario. Dejándole al kirchnerismo la vicepresidencia segunda y la secretaría general.

Además, como adelantó Infobae, el sector referenciado en Kirchner quedará con el control del congreso del partido que hasta el momento lo ostentaba el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

El acuerdo macro, sin embargo, no impacta de igual manera en los distritos donde también se renovarán autoridades. En algunos PJ locales sí hay escenario de internas. Mar del Plata, Tigres, San Nicolás, son algunos de ellos.

A la par que se llevaron adelante las negociaciones, el espacio de Kicillof fue armando sus propias listas. Fue una estrategia a modo de reaseguro por si no se llegaba a un esquema de unidad. De hecho, esta semana, se terminó de confeccionar la logística para tener todo listo por si el acuerdo se caía. Se trató de un proceso similar a la conformación de listas para lo que fue la elección provincial de septiembre del año pasado, cuando desde el MDF se llegaron a presentar nóminas propias para la legislatura bonaerense; un plan que luego se desarticuló.

