Debate sobre la reforma laboral: “Si tu sistema no funcionó, ¿Por qué no podemos probar algo distinto?”

El cruce entre Jonathan Acosta de la UOCRA e Isidro Bonicato de Universitarios por La Libertad Avanza abordó la informalidad laboral, el rol de los sindicatos y el impacto de la reforma en el sistema previsional, con posturas opuestas sobre cómo estimular la generación de empleo

El debate sobre la reforma laboral reunió en el estudio de Infobae en vivo a Jonathan Acosta, militante de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), e Isidro Bonicato, referente de Universitarios por La Libertad Avanza. Ambos cruzaron visiones y posturas sobre el futuro del trabajo formal e informal en el país, mientras se lleva a cabo la sesión en el Senado.

Acosta fue tajante al analizar el proyecto de reforma impulsado por el gobierno. Según expresó en la mesa de Infobae a la tarde, la propuesta “no mejora la situación del empleo, básicamente, no va a generar más empleo”. El militante de la UOCRA argumentó que el verdadero obstáculo para el crecimiento laboral no reside en un exceso de derechos, sino en la informalidad y en la ausencia de incentivos para la formalización: “Estamos debatiendo una reforma que tiene que ver con la quita de derechos en una Argentina que no es el problema del exceso de derechos, sino el problema es la informalidad y la falta de incentivos a la formalización del trabajo”.

En contraposición, Bonicato defendió la necesidad de impulsar cambios estructurales. En sus palabras, “lo que sí se llevó a la práctica fue el plan actual, el que viene desde la época de la dictadura. Todavía no tuvo una reforma. Desde 2012 no hay un crecimiento del trabajo real. Estamos estancados. Hay sectores que están quebrados”. El referente de Universitarios por La Libertad Avanza planteó que el sistema vigente ahoga a emprendedores y pymes con cargas laborales y sindicales, y que la reforma es una oportunidad de abrir el juego a nuevas reglas: “Si el sistema actual no funcionó, ¿por qué el mío no lo dejás que se pruebe?”.

En este contexto, el sindicalista profundizó en la necesidad de discutir una transformación productiva que incentive la formalidad y el desarrollo, y no una reforma que, según su visión, empeora las condiciones para los trabajadores formales. “Es necesario pensar en una transformación productiva, en algo que incentive, que promueva este cambio hacia otro tipo de situación del empleo y de la producción también. Eso sí es necesario, no este tipo de reforma que lo que viene es a generar condiciones peores para los trabajadores formales”, recalcó Acosta.

Mientras el sindicalismo advierte sobre una eventual quita de derechos y el desfinanciamiento de la protección social, sectores liberales argumentan que el modelo actual estanca la creación de empleo

Bonicato, por su parte, subrayó que la estructura actual del sistema laboral argentino representa un freno para la inversión y la contratación. “Partimos de una base donde hoy un trabajador, o un empleado, de cien pesos que le paga, sesenta y seis pesos le lleva al bolsillo al trabajador. El otro treinta y tres va es burocracia del Estado. Incluso si le sumás la cuota sindical, llegan al cincuenta y dos por ciento. Es decir, que le paga el empleador al empleado le estaría llegando la mitad bajo el sistema actual”, explicó el referente universitario. Según su postura, la protección laboral vigente se transformó en una traba para las pequeñas y medianas empresas, ya que el riesgo de juicios y la complejidad de despedir empleados desincentivan la contratación y pueden llevar a la quiebra de comercios ante conflictos laborales.

Por su parte, el militante de la UOCRA objetó el argumento de la judicialización laboral, al considerar que “es un argumento un poco mentiroso y que no son justamente los juicios laborales los que hacen que la Argentina no crezca hace 15 años”. Según Acosta, el debate debería estar centrado en cómo integrar a los trabajadores informales y a las pymes en la economía formal, en lugar de recortar derechos a quienes ya están formalizados.

En el tramo final del debate, Acosta reivindicó la negociación colectiva como canal formal para discutir la modernización sectorial y la mejora de derechos, y rechazó la criminalización de la protesta sindical. “Nosotros llamamos al diálogo. Mi secretario general pidió ser parte de la mesa de diálogo y vos venís con esta idea de que está bien repriman”, expresó Acosta.

Jonathan Acosta, militante de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)

Mientras tanto, Bonicato defendió la legitimidad del oficialismo para impulsar la reforma, al argumentar que “tuvo elecciones y ganó La Libertad Avanza. Hoy se propone esto y el pueblo eligió esto. El pueblo eligió el camino del presidente Javier Milei. Si el Presidente dice que necesitamos una reforma laboral, que encima estaba planificada el año pasado, quiere decir que el pueblo lo avala”.

“Creo que tiene que haber un debate de cara a la sociedad de esta necesidad de generar condiciones para una Argentina que crezca, una Argentina que incorpore a todos los sectores, que incorpore a ese sector grande que hoy está en la informalidad”, remarcó Acosta, insistiendo en la necesidad de un acuerdo amplio entre los sectores productivos y el Estado.

Mientras se lleva a cabo la sesión en el Congreso, el debate sigue abierto y polariza a representantes gremiales, empresarios y actores políticos, con el interrogante central aún sin respuesta sobre la necesidad de una reforma laboral.

Isidro Bonicato, referente de Universitarios por La Libertad Avanza

