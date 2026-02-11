El Senado debate la reforma laboral, en vivo: las últimas noticias sobre la votación en el Congreso

Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, estuvo a cargo de las negociaciones

El Gobierno enfrentará este miércoles su primera gran batalla legislativa del año con el debate de la reforma laboral. Para llegar a la sesión, prevista para las 11, tuvo que aceptar más de 20 cambios al proyecto original con el que pretende dinamizar el mercado de trabajo y dejar atrás la industria del juicio.

Los ganadores de las últimas negociaciones fueron los gobernadores, a quienes se les aseguró que no habrá recortes en Ganancias, impuesto coparticipable que representa billones de pesos para las cajas provinciales.

Los gremios también se anotaron una victoria al asegurarse los aportes patronales a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario, aunque continúa la resistencia a otros puntos de la iniciativa y por eso este sábado habrá movilizaciones al Congreso y protestas en distintos sectores.

En esta nota, se actualizarán a lo largo de la jornada todas las novedades vinculadas al debate de la reforma laboral en el Congreso Nacional.