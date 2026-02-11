El Senado debate la reforma laboral, en vivo: las últimas noticias sobre la votación en el Congreso

El Gobierno enfrentará este miércoles su primera gran batalla legislativa del año con el debate de la reforma laboral. Para llegar a la sesión, prevista para las 11, tuvo que aceptar más de 20 cambios al proyecto original con el que pretende dinamizar el mercado de trabajo y dejar atrás la industria del juicio.
Los ganadores de las últimas negociaciones fueron los gobernadores, a quienes se les aseguró que no habrá recortes en Ganancias, impuesto coparticipable que representa billones de pesos para las cajas provinciales.
Los gremios también se anotaron una victoria al asegurarse los aportes patronales a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario, aunque continúa la resistencia a otros puntos de la iniciativa y por eso este sábado habrá movilizaciones al Congreso y protestas en distintos sectores.
En una entrevista en el canal de streaming Infobae en vivo, Bertie Benegas Lynch, diputado nacional del oficialismo y presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, apeló a un término pugilístico para explicar por qué aceptaron cambios en la reforma laboral: “Cuando vos te metés en el recinto es para ganar una votación, no para que te llenes la cara de dedos”.
Luego de meses de negociaciones, reuniones y planificación, el Gobierno pondrá en juego este miércoles los acuerdos a los que llegó con los diferentes sectores políticos -que le costaron varias concesiones-, cuando se trate finalmente en el Senado la reforma laboral, que podría significar el primer triunfo legislativo de La Libertad Avanza del 2026.