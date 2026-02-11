Política

El Senado debate la reforma laboral, en vivo: las últimas noticias sobre la votación en el Congreso

La sesión fue convocada para las 11. El Ejecutivo tuvo que ceder ante los gobernadores y la CGT para asegurar la media sanción del proyecto, que igualmente es resistido por los gremios y la oposición

Patricia Bullrich, presidenta del bloque
Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, estuvo a cargo de las negociaciones

El Gobierno enfrentará este miércoles su primera gran batalla legislativa del año con el debate de la reforma laboral. Para llegar a la sesión, prevista para las 11, tuvo que aceptar más de 20 cambios al proyecto original con el que pretende dinamizar el mercado de trabajo y dejar atrás la industria del juicio.

Los ganadores de las últimas negociaciones fueron los gobernadores, a quienes se les aseguró que no habrá recortes en Ganancias, impuesto coparticipable que representa billones de pesos para las cajas provinciales.

Los gremios también se anotaron una victoria al asegurarse los aportes patronales a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario, aunque continúa la resistencia a otros puntos de la iniciativa y por eso este sábado habrá movilizaciones al Congreso y protestas en distintos sectores.

En esta nota, se actualizarán a lo largo de la jornada todas las novedades vinculadas al debate de la reforma laboral en el Congreso Nacional.

12:00 hsHoy

“Las votaciones son para ganar, no para que te llenen la cara de dedos”: el oficialismo justificó los cambios a la reforma laboral en la previa de la sesión

El diputado nacional de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch defendió la estrategia de negociar cambios en la reforma laboral para lograr su aprobación. El debate se dio en Infobae al Amanecer en la previa de una jornada clave en el Senado

Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto, defendió los cambios en la reforma laboral

En una entrevista en el canal de streaming Infobae en vivo, Bertie Benegas Lynch, diputado nacional del oficialismo y presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, apeló a un término pugilístico para explicar por qué aceptaron cambios en la reforma laboral: “Cuando vos te metés en el recinto es para ganar una votación, no para que te llenes la cara de dedos”.

10:56 hsHoy

Con la reforma laboral, el Gobierno enfrenta hoy su primera batalla en el Congreso que podría marcar el pulso de las extraordinarias

Las autoridades nacionales aceptaron realizar una serie de cambios sobre el proyecto original, ante la presión de diferentes sectores, y ahora sí tendrían los votos para que se apruebe. Los referentes del Gabinete seguirán la sesión en el recinto. El rol de las provincias

Diego Santilli, Eduardo y Martín
Diego Santilli, Eduardo y Martín Menem e Ignacio Devitt, en el Congreso

Luego de meses de negociaciones, reuniones y planificación, el Gobierno pondrá en juego este miércoles los acuerdos a los que llegó con los diferentes sectores políticos -que le costaron varias concesiones-, cuando se trate finalmente en el Senado la reforma laboral, que podría significar el primer triunfo legislativo de La Libertad Avanza del 2026.

