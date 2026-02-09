Política

Reforma laboral: mañana se reunirá la mesa política y el Gobierno ya les avisó a las provincias que se eliminará Ganancias

Las autoridades nacionales todavía no confirmaron si se va a mantener o no el capítulo fiscal del proyecto, pero varios mandatarios locales afirman que fueron notificados de que la Casa Rosada aceptó hacer varios cambios. La iniciativa se tratará el miércoles en el Congreso

El equipo de trabajo volverá a encabezar un encuentro en Casa Rosada

A un día de que comience el tratamiento en el Congreso de la reforma laboral, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes para terminar de decidir qué hacer con el capítulo fiscal del proyecto, que es cuestionado por algunos gobernadores y sectores de la oposición.

Si bien en un primer momento los referentes del oficialismo habían prometido que se iban a analizar cambios sobre este punto de la iniciativa, principalmente en lo que respecta a la baja de las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las sociedades, luego se impuso una postura más intransigente.

Desde las 10:00, la cúpula libertaria fue convocada nuevamente a un encuentro en la Casa Rosada para seguir estudiando las alternativas, aunque crece la expectativa de que este artículo puntual será eliminado.

En las últimas horas comenzó a circular en algunas provincias la versión de que las autoridades nacionales ya tienen definido tomar ese camino para evitar conflictos a la hora de la votación en el Senado.

La reforma laboral comenzará a debatirse en el Senado (Maximiliano Luna)

“A los aliados, por lo menos, ya nos han avisado que se va a quitar toda esa parte. Van a decir que es por los reclamos nuestros, pero la realidad es que tampoco es que a ellos les daban tan bien los números fiscales”, reveló a infobae un mandatario local.

En este sentido, en el interior del país remarcan que “si se bajaba Ganancias, la propia Nación se iba a ver perjudicada, porque tampoco es que tenían tanto margen en el superávit como para resignar esos recursos”.

“Nosotros estamos de acuerdo con la idea de reducir impuestos. De hecho, muchos lo estamos haciendo en nuestras provincias, pero esta medida estaba mal diseñada y se los dijimos desde el inicio, y hace como un mes que ya nos habían anticipado que no tenían problema en sacarla”, agregó.

Asimismo, en estos días el oficialismo habría aceptado otras “concesiones” para que el proyecto tenga el consenso de todos los sectores involucrados y sea aprobado sin demoras durante estas sesiones extraordinarias.

En este sentido, distintas fuentes indican que se acordaron nuevas redacciones de los artículos vinculados a las cuotas solidarias y otros reclamos de los gremios,además de la eliminación de la posibilidad de que los sueldos se paguen a través de billeteras virtuales, iniciativa que tenía el rechazo de los bancos.

Nosotros ya tenemos confirmación de que hay cambios y de que no van a insistir con Ganancias desde el Poder Ejecutivo, porque no tienen los votos para sostenerlo y porque tampoco les cierran los números fiscales a ellos. Creemos que van a retirar todo el artículo", señaló a este medio una persona que tiene diálogo directo con varios gobernadores “dialoguistas”.

Los gobernadores cuestionaban la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades

El martes por la mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará una nueva reunión de la mesa política para conversar, principalmente, sobre el capítulo fiscal de la reforma laboral.

“Mañana lo hablaremos bien en el encuentro con todos”, precisó uno de los integrantes de ese equipo de trabajo, en el que también están la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Como en las últimas ocasiones, a la reunión también se sumará el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que estuvo analizando la eventual baja de Ganancias y las implicancias que tendría.

Por su parte, este lunes Bullrich tenía previsto recibir por la tarde -una vez más- a los representantes de los principales bloques dialoguistas en el Senado para conocer sus posturas antes de tener que discutir la estrategia parlamentaria en la mesa política nacional.

Asimismo, por la mañana Santilli recibió en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, con el objetivo de garantizar su apoyo al paquete de medidas que se tratarán en el Congreso.

El ministro del Interior recibió en la Casa Rosada al gobernador de Chaco

“Va a impulsar la llegada de inversiones privadas a cada provincia, lo que se traducirá en más empleo y en un incremento de la productividad”, destacaron luego del diálogo privado.

Recientemente, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expuso presiones y amenazas dirigidas a diputados y senadores del peronismo para que no apoyen el proyecto impulsado por el Gobierno, cuyo objetivo es modernizar las relaciones entre trabajadores y empresarios.

El eje del conflicto se sitúa en el bloque Convicción Federal de la Cámara alta, conformado por cinco miembros que mantienen una postura ambigua respecto a la bancada peronista, integrada por 28 legisladores.

Tal como anticipó Infobae, desde el martes, Santilli y Devitt se instalarán en el Congreso para trabajar en conjunto con Bullrich y Menem en la búsqueda de los votos tanto para la reforma laboral como para el nuevo régimen penal juvenil, que se tratará el jueves en Diputados.

En esta tarea también estará abocado el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, hombre cercano a Karina Milei.

