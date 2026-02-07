El Gobierno sienta las bases para la reelección: qué espera de la interna del PJ y los planes para CABA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (Emiliano Lasalvia / AFP)

Con la mente en la incipiente tarea de avanzar en el armado de las listas camino al 2027, el Gobierno sigue de cerca y con particular interés las diferencias internas que atraviesa el Partido Justicialista (PJ), que debate por estos díás la conducción partidaria en la provincia de Buenos Aires. Es ante ese escenario que los libertarios aspiran a que la tensión entre los campamentos peronistas se extienda y se inclinan por la figura de Axel Kicillof en la puja por la presidencial del sello, lo que les permitiría profundizar la polarización rumbo a las presidenciales.

“Nos sirve que se postergue la interna y que se estire al año que viene. También que elijan a un Larretista de consenso”, sostuvo una importante fuente con acceso al despacho presidencial con la mente en la definición de la estrategia que desplegarán durante el próximo año en la disputa por otros cuatro año de mandatario del libertario.

Pese al prolongado tiempo que distancian a los nuevos comicios presidenciales, en varias oficinas de Balcarce 50 siguen con atención la medición de varios referentes del peronismo como el excandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, a quien le adjudican tener imágen negativa, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires al que definene como “un muerto político”.

Sin embargo, hay algunos nombres de opositores, como el del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, que parecen preocupar a algunos integrantes del ecosistema violeta por su potencial proyección en la provincia. “Tanto Axel como Máximo nos sirven porque tienen una imagen pésima. Estamos bastante cómodos con cualquiera de las opciones, aunque sabemos que va a ser Kicillof que está muerto. Salvo que elijan otro nombre como podría ser Federico Otermín, que nos puede complicar a nivel provincial, estamos bastante cómodos con las opciones”, sostuvo tras la consulta de Infobae a un alfil bonarense.

La idea de la administración libertaria fue correr de la escena a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien se encuentra inhabilitada a ejercer cargos públicos a raíz de la codena en la causa Vialdiad, y para eso intentan sacar provecho de la tensión abierta entre La Cámpora y el kicillofismo.

La expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

No es nueva la idea de consolidarse como alternativa del referente de Movimiento al Futuro (MDF) en la provincia, al que además le detectan aspiraciones presidenciales por lo que en más de una oportunidad el propio presidente Javier Milei lo ha denostado al mencionarlo como “enano soviético” y tildarlo de “inútil esférico”.

Con una extensa lista de autopostulados para hacerse del sillón de la Gobernación ubicada en la ciudad de La Plata, en la administración libertaria buscan sacar provecho del desorden que caracateriza al peronismo en los últimos años, algo similar a lo ocurrido durante los comicios de octubre de 2025. “Lo ideal es que no resuelvan su crisis ahora, pese a los acercamientos, porque incrementa la chance de conflicto entre ellos más adelante”, puntualizó un actor libertario.

En el mientras tanto, la Casa Rosada no oculta sus críticas a las políticas que el mandatario provincial lleva adelante y recibe, por su parte, los golpes bonaerenses en temas relativos a la gestión. En las últimas semanas, las posturas diferenciadas que generaron debate giraron en torno al proyecto de Reforma Laboral que el Ejecutivo intenta pasar durante las sesiones extraordinarias, pero también la idea de reducir la edad de imputabilidad contemplatada en la Ley Penal Juvenil y la determinación de que las clínicas y hospitales puedan importar equipamiento médico usado.

Las diferencias con Jorge Macri y los planes para CABA

Tras varios vaivenes en el vínculo, como contó este medio, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aspira a hacerse con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de tildarlo de traidor y de haberlo exonerado casi en un mismo año, los libertarios se preparan para disputarle el bastión del PRO a Jorge Macri, quien en los últimos días protagonizó un cruce virtual con Nación luego de que el Ministerio de Justicia ubicara a la Ciudad en la cima del ranking que medía el costo de las patentes.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, junto al mandatario Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Es falso”, respondieron desde la cuenta del Gobierno de la Ciudad y poco después, el alcalde asumió que hubo un error en el cálculo y advirtió a los “vecinos que no las paguen”. Las diferencias se reeditaron este mediodía, a raíz de la creación de la Oficina de Respuesta Oficial encargada de “desmentir” a los medios de comunicación, cuestionada por la vocera porteña, Laura Alonso. ”Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en ‘fabricar la verdad’. No hay excusas”, sentenció.

Por los pasillos de Balcarce 50, aseguran que pese a las diferencias la tensión no escalará, pero definen al referente del PRO como “un tipo que tiene los días contados”.

La menor de los Milei instriyó a la titular de LLA y legisladora porteña, Pilar Ramírez, para activar la primera fase incipiente del plan que tiene en mente para fortalecer los armados con el objetivo de conducir la ciudad. De esta forma, el sello potenciará su marca con actividades partidarias vinculadas a la gestión.

En paralelo al trabajo subterráneo de los armadores que diseñan las incipientes listas, bajo supervisión directa de Karina Milei, los designados para el despliegue de la estrategia electoral que tendrá impacto en redes y en la dinámica de la campaña cranean el paso a paso en función de variantes diversas donde la figura opositora para la construcción del relato tiene un lugar central.