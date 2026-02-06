“Un acuerdo histórico”: Pablo Quirno habló tras firmar el acuerdo económico entre Argentina y Estados Unidos

"Es histórico", expresó el funcionario y brindó detalles de los beneficios que tendrá para el país en materia comercial

Para el Gobierno nacional, acuerdo económico firmado entre Argentina y Estados Unidos marca un hito en la política exterior argentina. Así lo señaló el canciller Pablo Quirno, quien brindó detalles en una entrevista con A24COM sobre el alcance y los beneficios previstos para el país. Quirno enfatizó la visión estratégica del presidente Javier Milei, subrayando que la orientación hacia una alianza con Washington fue definida incluso antes de asumir la presidencia. El canciller remarcó: “Claramente es un acuerdo histórico. Pero lo que es importante destacar es que es un acuerdo que se ha gestado desde que el Presidente era candidato. Porque él, con su visión, fue quien determinó que quería tener una alianza estratégica con los Estados Unidos”.

Desde la Cancillería, se puso el foco en el proceso que culminó con la firma del entendimiento. Quirno explicó que la iniciativa cobró impulso luego de la elección presidencial estadounidense y que, desde diciembre de 2024, el Gobierno argentino trabajó para concretar el pacto. Según el funcionario, este es el primer acuerdo de libre comercio que Estados Unidos firma con un país sudamericano, lo que interpreta como una muestra de la relación estratégica entre ambas naciones. El canciller sostuvo que el convenio favorecerá no solo el intercambio comercial sino también la llegada de inversiones.

La Oficina del Representante Comercial estadounidense fue la encargada de difundir los detalles del documento final, que abarca cuestiones como aranceles, licencias de importación, propiedad intelectual e inversiones. El entendimiento, rubricado a fines de noviembre de 2025, establece la apertura recíproca de mercados para productos estratégicos. Desde el Ejecutivo argentino, se destacó que el acuerdo consolida un vínculo basado en la apertura económica, reglas claras y una visión moderna de la complementariedad comercial.

El Gobierno nacional considera que el acuerdo representa un hito para la reinserción de la Argentina en el mundo occidental. El texto será remitido al Congreso de la Nación para su tratamiento, tal como requiere la Constitución. Entre los beneficios inmediatos, la Cancillería confirmó que Estados Unidos suprimirá los aranceles sobre 1.675 productos argentinos pertenecientes a múltiples sectores, lo que permitirá reactivar exportaciones por un valor de USD 1.013 millones. Al mismo tiempo, la administración estadounidense se comprometió a revisar en el futuro los aranceles aplicados al acero y al aluminio bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial.

Por su parte, Argentina se comprometió a eliminar aranceles para 221 posiciones arancelarias que incluyen maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos. Además, reducirá al 2% las tasas para otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y establecerá cuotas para vehículos, carne vacuna y distintos productos agrícolas. El acuerdo también prevé que Argentina elimine las licencias de importación o las convierta en automáticas para los productos estadounidenses.

El documento oficial establece que las medidas sanitarias y fitosanitarias argentinas deberán basarse en criterios científicos y de riesgo, evitando así que funcionen como barreras encubiertas al comercio bilateral. Se elimina cualquier restricción injustificada que afecte la reciprocidad, y se acuerda que Argentina no asumirá compromisos con terceros países que sean incompatibles con las obligaciones pactadas con Estados Unidos.

En materia laboral, Argentina deberá adoptar y aplicar de manera efectiva la prohibición de importar bienes elaborados total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, en consonancia con los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El país también tendrá que proteger los derechos laborales internacionalmente reconocidos, manteniéndolos en su legislación y práctica, y aplicando sanciones legales adecuadas ante infracciones.

Respecto a la propiedad intelectual, el acuerdo estipula que Argentina garantizará un estándar sólido de protección. Deberá contar con sistemas efectivos para la aplicación civil, penal y en frontera de los derechos de autor y marcas registradas, procurando combatir la infracción o apropiación indebida, incluso en el entorno digital. El texto anticipa medidas prioritarias en materia penal y en frontera para proteger los derechos de autor y marcas.

El capítulo ambiental del acuerdo exige a Argentina mantener o implementar medidas de protección, aplicar eficazmente la legislación nacional y sostener estructuras de gobernanza ambiental robustas. El país se compromete a abordar cuestiones ambientales que puedan generar condiciones comerciales no recíprocas.

En cuanto a inversiones, el documento establece que Argentina permitirá y facilitará la inversión estadounidense en actividades vinculadas a minerales críticos y recursos energéticos, garantizando condiciones no menos favorables que las que otorga a sus propios inversores. A la vez, instituciones como el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) podrán apoyar proyectos en sectores clave en colaboración con socios privados, siempre conforme a la normativa estadounidense, entre otras cuestiones relacionadas al vínculo comercial entre los Estados.