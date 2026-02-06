Política

El peronismo hace esfuerzos para dejar las internas de lado y ordenarse para resistir la reforma laboral

La CGT se reunirá este mediodía para definir un plan de acción. Encontraron respaldo entre los gobernadores de Unión por la Patria. El bloque de peronistas anti K que juega al misterio

Guardar
La CGT mantuvo una serie
La CGT mantuvo una serie de reuniones para unificar una postura entre la mayor parte de las terminales peronistas

La reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y que se comenzará a tratar el próximo miércoles en el Senado, obligó al peronismo a intentar ordenarse para mostrase como un bloque sólido cuando llegue el momento de que el proyecto se trate en el recinto. Primero será en el Senado y luego en Diputados. La batalla discursiva comenzará bajo la atenta mirada de los gobernadores, siempre influyentes entre los senadores.

En la Cámara alta, el presidente del bloque justicialista, José Mayans, trata de contener a su tropa de legisladores federales para compactar una resistencia que será complicada. El gobierno nacional trabaja detalladamente en un acuerdo con el PRO, la UCR y aliados provinciales para poder avanzar con el proyecto original. Consolida el apoyo de varios gobernadores a través de la interlocución del ministro del Interior, Diego Santilli, que lleva varios días girando por el país en búsqueda de manos levantadas.

Para el próximo miércoles una de las claves será la posición que adopten los cinco legisladores que integran Convicción Federal y que ayer dejaron saber que podrían romper el interbloque que conforman con el bloque Justicialista y el bloque de Santiago del Estero. Son senadores que fueron apuntados por el cristinismo en reiteradas oportunidades y que siempre están al borde de pegar el portazo y separarse, definitivamente, del sector mayoritario del peronismo en el Senado.

Los cinco legisladores se reunieron ayer y volverán a hacerlo entre lunes y martes de la semana que viene. Tienen que definir cuál será la postura que adopten frente a la reforma laboral. De los cinco, tres responden al tridente de gobernadores que integran Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), todos aliados estratégicos de la Casa Rosada. Los senadores son Sandra Mendoza, Carolina Moisés y Guillermo Andrada. Podría haber votación dividida en el bloque. La postura aún no está definida.

Los integrantes de Convicción Federal,
Los integrantes de Convicción Federal, el bloque de peronistas federales que jugarán un rol clave en la votación de la reforma laboral

Un de los senadores que juega al equilibrio en ese bloque es Fernando Rejal, que responde políticamente al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los mandatarios más duros con Milei. El “Gitano” empujó con fuerza el armado de la reunión que protagonizaron los seis mandatarios de Unión por la Patria el últimos miércoles con el triunvirato de la CGT. De eso encuentro salió la idea de abroquelar fuerzas para frenar el proyecto del oficialismo.

“Vamos a defender los intereses de nuestra gente. El proyecto de modernización laboral es un retroceso respecto al derecho de los trabajadores y una quita de recursos para las provincias, que perdemos porque no tenemos recursos para discutir un incremento salarial”, sostuvo el riojano en un mensaje que difundió a través de sus redes sociales.

Esta viernes la central obrera se reunirá en la sede histórica de Azopardo para tratar de encontrar una postura común entre todas las vertientes internas y definir un plan de acción que, a priori, podría consistir en un paquete de medidas de fuerzas. Hay campamentos sindicales que reclaman la convocatoria a un paro general, mientras hay otros que creen que lo importante es estar en la calle.

El sector dialoguista, que lideran Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), pretende organizar una manifestación callejera, pero no cree conveniente la realización de un paro general. El triunvirato que conduce la CGT, más los históricos “gordos” e independientes, trabajan en contener a varios sectores internos que están enfurecidos con las políticas libertarias pero que, en términos estratégicos, no están en la vereda más dura del entramado gremial.

La UOM y las CTA
La UOM y las CTA se movilizaron en Córdoba contra la reforma laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo frente sindical que nucleó a las dos CTA, ATE y la UOM, que está entre los gremios más combativos en la etapa Milei, ya planteó la necesidad de que haya una huelga general y, además, una convocatoria masiva en las calles para el miércoles próximo, cuando se trate el proyecto en el Senado. Juegan fuerte y buscan apoyo.

Ayer, la UOM, que comanda Abel Furlán, realizó una importante manifestación en Córdoba. “Quieren hablar de reformas, pero el salario mínimo hoy no alcanza para vivir dignamente. Nos quieren empujar a tener dos o tres trabajos. No existen trabajo digno con salarios de pobreza”, expresó durante la movilización.

Furlán forma parte del ala dura de la CGT, un sector que no está dispuesto a entablar ningún tipo de diálogo con Javier Milei y su gabinete, y que está en la trinchera peronista alineado al sector que comanda Cristina Kirchner. La reunión que se realizará hoy servirá para limar asperezas y tratar de consensuar una postura en la antesala del debate.

Las diferencias internas que hay en el Senado y en el sindicalismo, también subsisten en la Cámara de Diputados donde, tal como contó Infobae días atrás, hubo algunas rispideces por la decisión de la ex ministra de Trabajo Kely Olmos de presentar un proyecto por su cuenta, sin estar consensuado con otras terminales del peronismo en el bloque que conduce Germán Martínez.

Algunos de los senadores del
Algunos de los senadores del interbloque que aglutina a distintos sectores del peronismo y aliados provinciales, como es el caso de los santiagueños (Jaime Olivos)

Lo cierto es que luego de ese cortocircuito, que se dio en forma privada y pública, hubo una reunión entre los legisladores de la Cámara baja para ordenar las voluntades y los argumentos, con el fin de reducir la cantidad de grietas que existen dentro del universo peronista. El peronismo tiene más tiempo para ordenar las votaciones en Diputados, ya que aún no hay fecha para que se trate.

La sensibilidad del tema impide generar posturas unificadas rápidas. Por eso los días que restan hasta el miércoles que viene son trascendentes para la unificación de posturas en todas las terminales de identidad justicialista. El peronismo intenta tener un plan de acción único, coordinado y fuerte. Es una logística demasiado compleja para un esquema opositor desordenado y enfrentados por los vaivenes del poder. El desafío es grande.

Temas Relacionados

PeronismoGobernadoresAxel KicillofRicardo QuintelaCristina KirchnerCGTÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno quiere que las provincias y los municipios reduzcan la carga impositiva para aliviar a las industrias

En Casa Rosada marcan que los jefes subnacionales “están en deuda” y que deben bajar impuestos para “nivelar la cancha” a diferentes rubros afectados por la apertura de importaciones. El plan de los libertarios para exportar el modelo Milei a esos territorios en el 2027

El Gobierno quiere que las

Reforma laboral: guerra de versiones sobre posibles cambios que conformarían a los gobernadores, pero no a la CGT

Mientras la CGT discutirá hoy una movilización de protesta, trascendió que el Gobierno aceptó pocas modificaciones al proyecto pedidas por los sindicalistas y se postergaría la reducción de impuestos para conformar a las provincias

Reforma laboral: guerra de versiones

Reforma laboral: el debate en la mesa política, el vínculo con la CGT y los gobernadores y el pedido de Milei

Quiénes integran el ala dura y quiénes mantienen un perfil más flexible en la negociación por los votos. Los cambios del proyecto en estudio y las posibilidades para insistir en temas pendientes

Reforma laboral: el debate en

La Procuración del Tesoro dejará de ser querellante en la causa por la deuda solicitada al FMI en 2018

Luego de que consideraran que el organismo no contaba con las herramientas penales necesarias para seguir con el proceso, el Gobierno afirmó que el Ministerio Público Fiscal estaba capacitado para asumir ese rol

La Procuración del Tesoro dejará

“Un acuerdo histórico”: Pablo Quirno habló tras firmar el acuerdo económico entre Argentina y Estados Unidos

El canciller brindó detalles de los beneficios comerciales que el Gobierno proyecta para el país luego de la firma entre los Estados. El funcionario resaltó que la política exterior definida por el presidente Javier Milei incluso antes de llegar a la Casa Rosas, fue clave

“Un acuerdo histórico”: Pablo Quirno
DEPORTES
El intercambio de camisetas entre

El intercambio de camisetas entre Di María y una figura de la NFL que dirá presente en el Super Bowl: “Fue un placer”

Discusión, un vidrio roto y sangre: la pelea entre los jugadores de Barracas que terminó con Rodrigo Insua vendado ante Temperley

Iba a ser titular, pero no tuvo minutos: la razón detrás de la ausencia de Julián Álvarez en la goleada del Atlético de Madrid

Barracas Central y Deportivo Riestra avanzaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

El sugerente comentario de Mastantuono al repasar junto a Davoo Xeneize su golazo a Boca en el Superclásico

TELESHOW
La noche de terror de

La noche de terror de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef: su torta se desmoronó por completo y sufrió un robo

La foto sexy de Ova Sabatini que encendió las redes y sorprendió a Catherine Fulop: “Un abuelo activo”

Polémica versión sobre la pelea del Chino Leunis con Ian Lucas en MasterChef Celebrity: “Habla mal de él”

Sabrina confesó el error que cometió durante su relación con Luciano Castro: “Lo materné y eso nos deserotizó”

Se viralizó un ranking de los hombres más lindos de Argentina: la reacción de Gonzalo Heredia al descubrir que no estaba

INFOBAE AMÉRICA

Cómo el juego y la

Cómo el juego y la conexión social pueden ayudar para que los perros entiendan palabras

Pacho O’Donnell: “El sable de San Martín fue robado dos veces y él nunca lo usó, pero trasladarlo es militarizar su memoria”

La urgencia de la fragilidad, la memoria y el cuerpo, en una expo nada predecible

Más allá de la felicidad: repensar la vida humana a la luz de la búsqueda de sentido

Estados Unidos atacó una nueva narcolancha en el Pacífico oriental: dos muertos