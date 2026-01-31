La reforma laboral generó grietas en el bloque peronista y habrá una reunión para unificar posiciones

La diputada y ex ministra de Trabajo, Kelly Olmos

A pocos días de que comiencen las sesiones extraordinarias en el Congreso, el bloque de diputados de Unión por la Patria atraviesa cierto malestar por la falta de organización para enfrentar la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei. Ante las quejas y reclamos de algunos legisladores y sectores gremiales, el presidente del bloque Germán Martínez convocó a una reunión para el próximo miércoles que tendrá como principal objetivo unificar posiciones.

En concreto, las tensiones trascendieron luego de que la ex ministra de Trabajo, Kelly Olmos, presentara un proyecto propio de modernización laboral. La iniciativa contó con las firmas de algunos diputados que no reconocen la conducción política de Cristina Kirchner, como la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz o el massista Guillermo Michel, entre otros. Sin embargo, el proyecto luego sumó las adhesiones de importantes referentes como Eduardo Valdés, Agustín Rossi o Hugo Yasky.

Ante este escenario, sectores del camporismo y el PJ reclamaron “orden” y respaldaron el proyecto que se trabajó en la Secretaría de Trabajo del Partido Justicialista, que preside la diputada y dirigente gremial Vanesa Siley. Además, desde ese sector aclararon que su propuesta fue consensuada con la CGT y con las dos CTA.

Germán Martínez y Hugo Yasky

“El bloque no puede mostrar ningún tipo de fisura ante un tema tan importante. Se terminó generando un ruido político por una iniciativa individual. A veces por necesidades de exposición pública algunos se olvidan que son temas sensibles”, plantearon desde el camporismo.

En ese sentido, remarcan que presentar un proyecto propio durante sesiones extraordinarias no tiene ningún sentido más allá de buscar atención mediática porque solo pueden incluirse en el temario las propuestas que impulse el Poder Ejecutivo.

Lo que el peronismo sí puede hacer es firmar un dictamen en minoría propio con todas sus propuestas cuando el proyecto del Gobierno llegue a Diputados. En el Senado desde Unión por la Patria no presentaron ningún dictamen porque no participaron de la comisión de Trabajo en protesta por el reparto de lugares “no representativo” que hizo Patricia Bullrich. De esa forma, sólo hubo dictamen de mayoría (LLA y aliados).

Sergio Palazzo y Mario Manrique, diputados de Unión por la Patria

El proyecto presentado por Kelly Olmos comparte muchos de los puntos enarbolados por el PJ, como fortalecer la negociación colectiva, reducir la jornada laboral y extender las licencias. Por eso desde el camporismo aclaran que el problema no es tanto el texto en sí sino no haber mostrado un frente unificado.

Ante la consulta de Infobae, la ex ministra de Trabajo de Alberto Fernández minimizó las tensiones y señaló que lo más importante es “potenciar el debate sobre lo nocivo que es el proyecto de Milei, que quería un tratamiento exprés y sin debate público”.

“Las iniciativas legislativas se impulsan entre autores y coautores, los consensos se construyen al momento de redactar los despachos (de comisión)”, agregó.

En diciembre, desde el PJ habían difundido los principales puntos de la modernización laboral que llevarían al Congreso para contrastar con las propuestas de Milei. La idea era instalar otras discusiones para no limitarse a rechazar las iniciativas del Gobierno.

El peronismo rechaza de plano el proyecto de modernización de La Libertad Avanza porque asegura que no generará más empleo sino que busca flexibilizar y precarizar el mercado de trabajo para aumentar las ganancias de las empresas.

Vanesa Siley

Entre los puntos principales, el peronismo buscará plantear como regla general el fortalecimiento de la negociación colectiva para recomponer los haberes, con paritarias libres sin techo. Sobre este punto, critican la práctica de la Secretaría de Trabajo, que en varias oportunidades decidió no homologar acuerdos entre gremios y empresas porque superaban la pauta inflacionaria establecida por el programa económico. En esa misma línea, proponen darle mayor centralidad al Consejo del Salario, que establece el salario mínimo, vital y móvil. Además, establecerán que el salario debe ser pagado íntegramente en dinero, en clara confrontación con la posibilidad de pago en especie que defiende el oficialismo.

Por otro lado, apostarán a incluir a los trabajadores de plataformas en un régimen donde se reconozca la relación laboral, específicamente reglamentando el principio de “presunción de relación laboral”. También propondrán a la apertura de los algoritmos para determinar la forma en la que se asignan los clientes, las penalizaciones y los bloqueos.

Entre otros derechos que buscarán incorporar a la discusión para los trabajadores de plataforma también se destacan las vacaciones pagas, la provisión de elementos de seguridad y la cobertura por accidentes, y el derecho a conectarse y desconectarse libremente sin penalidades.

El peronismo también pretende volver a dar una discusión que no prosperó durante el gobierno de Alberto Fernández: la ampliación de las licencias por paternidad. Sobre ese punto aclaran que no tendrá costo para las empresas ya que estará cubierto por la ANSES, al igual que las licencias por maternidad.

Otra conocida discusión que el peronismo intentará actualizar es la reducción de la jornada laboral, que ya tuvo algunas experiencias piloto en Latinoamérica (Chile, Colombia, México) y varias en Europa (Francia, Alemania, Bélgica). Esta política, aclaran, deberá ser gradual y progresiva, por lo que el primer paso sería bajar a 7 horas diarias o 42 semanales. Así, apuestan a aumentar la productividad, generar más oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Para los trabajadores que realizan sus tareas desde sus casas o en modalidades “híbridas”, el peronismo quiere profundizar sobre el “derecho a la desconexión”, es decir, garantizar las horas de descanso sin tener que contestar comunicaciones o realizar tareas fuera del horario laboral estipulado.

Finalmente, la contrapropuesta a la modernización laboral de Milei incluirá la instauración de un bono anual de participación en las ganancias de las empresas. Se trata de un derecho incluido en el artículo 14 bis de la Constitución que nunca se aplicó de forma generalizada.

“Lo que difundió el PJ en Diciembre fue un documento con Títulos y desarrollos breves conceptuales, nosotros presentamos un proyecto legislativo, nuestro proyecto otra cosa. Incluye esos títulos y otros de iniciativa propia”, retrucó Olmos a Infobae.