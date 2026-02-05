Las reacciones del Gobierno tras el anuncio de la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos

El Gobierno celebró el anuncio del acuerdo comercial con Estados Unidos (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

El Gobierno anunció este jueves que se firmó el acuerdo comercial con Estados Unidos después de una negociación silenciosa con la Casa Blanca que se terminó de confirmar con el anuncio que realizó el canciller Pablo Quirno. Este gesto marca una vez más el entendimiento entre Javier Milei y Donald Trump.

“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo”, publicó el canciller argentino en sus redes sociales. Rápidamente, varios miembros del Gobierno salieron a celebrar la firma de la medida.

El mensaje de Milei

Uno de los primeros en replicar el posteo de Quirno y escribir un mensaje fue el presidente Milei que solo retuiteó con la leyenda: “MA&AGA”. Esta sigla hace referencia al mensaje que primero extendió el propio Trump durante su primera presidencia y al que se sumó el mandatario argentino desde que asumió: "Make America and Argentina Great Again".

Si bien el texto definitivo del acuerdo comercial aún no se conoce, el acuerdo ya tenía el aval político que se conoció tras la reunión que se desarrolló en la Casa Blanca entre el presidente argentino y norteamericano. Sin embargo, la agenda doméstica en Estados Unidos venía demorando la firma formal que sucedió hace instantes.

A esto se sumó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien también celebró la medida y escribió: “FELICITACIONES!!”, acompañado por unas banderas de Argentina. El consultor Santiago Caputo también acompañó el mensaje: “La Libertad Avanza”.

Asimismo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo: “Otro gran día histórico. Dios bendiga a la República Argentina”, y luego se sumó con el “MA&AGA”. Por su parte, el diputado libertario Damián Arabia expresó en redes sociales: “Histórica y excelente noticia! Mas comercio, mas intercambio, mas libertad!”.

El acuerdo con Estados Unidos profundizará las relaciones comerciales entre ambos países. Hasta ahora se presume que la base del arancel es del 10 por ciento, y habría excepciones que permitirán fortalecer el aparato productivo de la Argentina.

Trump considera que la fabricación del aluminio y el acero es estratégico para los Estados Unidos, y esa mirada geopolítica determinaría que -por ahora- los aranceles a esos productos quedarían en un 50 por ciento.

Milei y Trump tienen afinidad personal y comparten idéntica perspectiva sobre el tablero internacional. Ambos consideran que China es una amenaza global, y en el framework del acuerdo se incluyó un párrafo que cuestiona la matriz productiva de Beijing.

Bajo el título Trabajo, se puede leer el siguiente compromiso que asumió el Gobierno: “Argentina ha reafirmado su compromiso de proteger los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Además, Argentina adoptará e implementará una prohibición sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de las leyes laborales“.

Donald Trump y Javier Milei (Presidencia)

Según lo que se conoció al momento del anuncio del entendimiento en noviembre del 2025, se conocieron que los principales puntos del acuerdo serían:

Apertura comercial y reducción de aranceles

Argentina dará acceso preferencial a productos estadounidenses (medicinas, químicos, maquinaria, tecnología, autos, dispositivos médicos y productos agrícolas).

EEUU eliminará aranceles a ciertos insumos y recursos que Argentina exporta para uso farmacéutico.

Ambos países mejorarán el acceso bilateral para la carne vacuna.

Eliminación de barreras no arancelarias

Argentina retira licencias de importación y elimina formalidades consulares para productos de EEUU.

Eliminación progresiva del impuesto estadístico para bienes estadounidenses.

Normas y certificaciones

Argentina aceptará estándares y certificaciones de EEUU e internacionales sin exigir evaluaciones adicionales.

Aceptará vehículos fabricados bajo normas de seguridad y emisiones estadounidenses.

Reconocerá certificados de la FDA para dispositivos médicos y fármacos.

Propiedad intelectual

Medidas contra el mercado de bienes falsificados.

Compromiso para mejorar normas de patentes, indicaciones geográficas y reducir el atraso en otorgamiento de patentes.

Sector agropecuario

Argentina abre su mercado a ganado vivo estadounidense y permitirá aves de corral dentro de un año.

No limitará términos usados en quesos y carnes.

Simplificación de registros para carne bovina, derivados y carne porcina.

Trabajo y derechos laborales

Argentina reafirma estándares laborales internacionales.

Adoptará la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso u obligatorio.

Medio ambiente

Medidas para combatir la tala ilegal.

Cumplimiento pleno del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca.

Impulso a la eficiencia en sectores como minerales críticos.

Seguridad económica y regulatoria

Coordinación contra prácticas comerciales distorsivas de terceros países.

Alineamiento en controles de exportaciones, seguridad de inversiones y combate a la evasión arancelaria.

Comercio digital

Argentina reconocerá a EEUU como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos.

No habrá discriminación contra servicios o productos digitales estadounidenses.

Reconocimiento de firmas electrónicas válidas según normas de EEUU.

Cooperación estratégica futura

Enfoque especial en minerales críticos y estabilización del mercado global de soja.

Revisión continua del acuerdo mediante mecanismos bilaterales ya existentes.