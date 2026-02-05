Política

El Gobierno redefinió la estructura del Ministerio del Interior tras los cambios en áreas clave

Las principales modificaciones giran en torno a la subsecretaría de Asuntos Indígencias y a otras dependencias en las que se actualizaron sus objetivos

Guardar
El Gobierno redefinió la estructura
El Gobierno redefinió la estructura del Ministerio del Interior tras la creación de nuevas áreas (Maximiliano Luna)

El Gobierno publicó este jueves el Decreto 85/2026 en el Boletín Oficial, a través del cual se produce una reestructuración integral del Ministerio del Interior. La medida, ordenada por el presidente Javier Milei y refrendada por el ministro Diego Santilli, modifica de fondo cómo se organiza y gestiona uno de los órganos clave de la administración pública.

La decisión central de este decreto es ajustar el “organigrama” del Ministerio del Interior. En otras palabras, se redefine cuántas subsecretarías, secretarías y unidades asesoras tendrá el organismo que maneja varios temas críticos para el funcionamiento del Estado, desde las relaciones con las provincias hasta la atención de asuntos indígenas y deportivos.

Entre los cambios principales, el decreto formaliza varias subsecretarías que antes no existían o funcionaban bajo otra dependencia.

Por ejemplo, la nueva estructura describe la existencia de una Subsecretaría de Enlace Legislativo, una Subsecretaría de Deportes y una Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas bajo el paraguas de la Secretaría de Interior.

De hecho, las actualización llega luego de que se aprobara la estrcutura organizativa del entonces Instituo de Asuntos Indígenas, antes actuante dentro de la órbita del Minsiterio de Justicia.

El jefe de Gabinete, Manuel
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro del Interior, Diego Santilli

El decreto también incorpora objetivos específicos para cada sector. Uno de los puntos destacados es que la Subsecretaría Legal deberá ahora garantizar que el Ministerio cumpla con la Ley N.° 27.275, que regula el acceso a la información pública.

Por otro lado, la Subsecretaría de Gestión Administrativa tendrá el mandato de fortalecer las políticas de transparencia y cooperación con la Oficina Anticorrupción. Esta línea apunta a prevenir y controlar irregularidades dentro de la gestión pública nacional.

Otra de las decisiones es actualizar el “nomenclador” de funciones ejecutivas en el Ministerio del Interior. En términos simples, esto significa que ciertos cargos serán eliminados, otros homologados y algunos reubicados. Las nuevas funciones y sus titulares fueron publicados en los anexos del decreto.

Además, derogaron normas y estructuras previas, lo que supone la eliminación de algunas divisiones y regulaciones antiguas. Por ejemplo, quedaron anulados el artículo 5.° del decreto de diciembre de 2024 y una decisión administrativa vinculada al área de Asuntos Indígenas de 2018.

Javier Milei junto a Diego
Javier Milei junto a Diego Santilli (REUTERS)

Hasta que finalice la transición organizativa, las áreas con rangos inferiores a los recién aprobados seguirán funcionando como lo hacían. Es decir, continuarán con sus equipos y tareas habituales “con sus respectivos niveles, grados de revista y suplementos vigentes a la fecha”. Esto busca evitar vacíos de gestión mientras se terminan de implementar los cambios.

El documento deja claro que la modificación estructural no aumentará la cantidad de áreas de la administración pública nacional. Según intervenciones de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto, el nuevo armado no requerirá más cargos ni partidas extra fuera de las ya establecidas.

La medida responde, además, a la necesidad de actualizar y modernizar el funcionamiento del Ministerio del Interior para adaptarlo a los lineamientos de gobierno actuales. Tanto la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública como la Subsecretaría de Presupuesto participaron de la evaluación.

A finales del año pasado, se descartó el traspaso del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) al Ministerio de Seguridad Nacional y se estableció que permanezca bajo la órbita de Interior. La marcha atrás en la decisión responde al malestar generado por un acuerdo previo entre la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, realizado sin consulta a Santilli tras su entrada al Ejecutivo.

Cambios clave dentro del RENAPER

Una serie de nuevos nombramientos en la administración pública fueron oficializados en la madrugada del viernes pasado mediante la publicación en el Boletín Oficial de unos decretos firmados por el presidente Javier Milei.

Entre los cambios más relevantes, designaron a Damián Andrés Selem como subdirector de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a partir del 1 de febrero, de acuerdo con lo establecido mediante el Decreto 76/2026.

Esta designación se produce tras la aceptación de la renuncia de Benito Mario Molver al mismo cargo. Asimismo, el Gobierno le agradeció al funcionario saliente por los servicios prestados durante su gestión.

En los días previos, el Gobierno había aceptado la renuncia de quien se desempeñaba como director nacional del RENAPER, el organismo responsable de los documentos de identidad y registros civiles de la Argentina. En su lugar, informaron que asumió el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, a partir del 1° de febrero. El cambio quedó formalizado por el Decreto 33/2026, firmado tanto por el presidente Javier Milei como por el ministro Diego Santilli.

Temas Relacionados

Ministerio del InteriorJavier MileiDiego SantilliGobiernoLa Libertad AvanzaBoletín OficialÚltimas Noticias

Últimas Noticias

La SIGEN detectó graves irregularidades en la empresa estatal Corredores Viales y pérdidas por más de $30 mil millones

El Gobierno ya presentó una denuncia penal en la Justicia, intervino la sociedad y anunció el inicio del proceso de privatización. El organismo es caro, opaco y deficitario. Todas las fallas corresponden a la gestión de Alberto Fernández

La SIGEN detectó graves irregularidades

Declararon la emergencia fitosanitaria por la presencia del picudo rojo de las palmeras

Una denuncia radicada en enero de este permitió identificar a los insectos en el territorio. Por esto, se aplicará un plan de contigencia hasta junio de 2027

Declararon la emergencia fitosanitaria por

Entre el PJ Bonaerense y el Senado, el peronismo afronta un tembladeral que profundiza las grietas internas

Las reticencias del kicillofismo al desembarco del Gobernador en el partido y la advertencia sobre una posible ruptura en la Cámara alta elevan la tensión en el armado nacional justicialista

Entre el PJ Bonaerense y

El Senado convocó a una sesión para elegir a sus autoridades de cara al inicio del año legislativo

La Libertad Avanza busca equilibrar el poder entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel ante la renovación de cargos estratégicos

El Senado convocó a una

Tras reglamentar la Emergencia en Discapacidad, qué piensa el Gobierno para la pediátrica y la universitaria

El Gobierno evalúa alternativas para insistir con la derogación de las leyes, aunque admite que podría acatar los fallos judiciales. “Somos respetuosos de la división de poderes”, argumentaron

Tras reglamentar la Emergencia en
DEPORTES
Quiénes son los futbolistas que

Quiénes son los futbolistas que Boca Juniors no tiene en cuenta y se entrenan separados del plantel

Polémica con Passarella y un frustrado encuentro con Ramón Díaz: el difícil febrero de 1986 que vivió Bilardo

Boca Juniors confirmó las lesiones del Changuito Zeballos y Ander Herrera: cuántos partidos se perderán

El video que abrió el debate en el mundo del tenis: miró su celular en pleno partido y luego perdió todos los puntos

Platense y Talleres se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

TELESHOW
Las postales sexies de Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romero y Julieta

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

La emotiva despedida de Roberto Pettinato a Juan Carlos Velázquez, El Mini de Duro de domar: “Inolvidable”

La condición que habría puesto Wanda Nara para que sus niñas asistan al cumpleaños de la hija de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Cuba: un apagón

Crisis en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a todo el este de la isla tras falla en una subestación

La ONU advirtió que la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico aumentó en todo el mundo en 2025

El papel del nervio vago en la supervivencia del cáncer de pulmón, según un estudio

“Las que moran en las sombras“: cuatro olvidadas autoras argentinas muestran que el monstruo es la realidad

Llega al Met a mayor exposición dedicada a Rafael en Estados Unidos