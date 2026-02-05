El Gobierno redefinió la estructura del Ministerio del Interior tras los cambios en áreas clave

El Gobierno redefinió la estructura del Ministerio del Interior tras la creación de nuevas áreas (Maximiliano Luna)

El Gobierno publicó este jueves el Decreto 85/2026 en el Boletín Oficial, a través del cual se produce una reestructuración integral del Ministerio del Interior. La medida, ordenada por el presidente Javier Milei y refrendada por el ministro Diego Santilli, modifica de fondo cómo se organiza y gestiona uno de los órganos clave de la administración pública.

La decisión central de este decreto es ajustar el “organigrama” del Ministerio del Interior. En otras palabras, se redefine cuántas subsecretarías, secretarías y unidades asesoras tendrá el organismo que maneja varios temas críticos para el funcionamiento del Estado, desde las relaciones con las provincias hasta la atención de asuntos indígenas y deportivos.

Entre los cambios principales, el decreto formaliza varias subsecretarías que antes no existían o funcionaban bajo otra dependencia.

Por ejemplo, la nueva estructura describe la existencia de una Subsecretaría de Enlace Legislativo, una Subsecretaría de Deportes y una Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas bajo el paraguas de la Secretaría de Interior.

De hecho, las actualización llega luego de que se aprobara la estrcutura organizativa del entonces Instituo de Asuntos Indígenas, antes actuante dentro de la órbita del Minsiterio de Justicia.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro del Interior, Diego Santilli

El decreto también incorpora objetivos específicos para cada sector. Uno de los puntos destacados es que la Subsecretaría Legal deberá ahora garantizar que el Ministerio cumpla con la Ley N.° 27.275, que regula el acceso a la información pública.

Por otro lado, la Subsecretaría de Gestión Administrativa tendrá el mandato de fortalecer las políticas de transparencia y cooperación con la Oficina Anticorrupción. Esta línea apunta a prevenir y controlar irregularidades dentro de la gestión pública nacional.

Otra de las decisiones es actualizar el “nomenclador” de funciones ejecutivas en el Ministerio del Interior. En términos simples, esto significa que ciertos cargos serán eliminados, otros homologados y algunos reubicados. Las nuevas funciones y sus titulares fueron publicados en los anexos del decreto.

Además, derogaron normas y estructuras previas, lo que supone la eliminación de algunas divisiones y regulaciones antiguas. Por ejemplo, quedaron anulados el artículo 5.° del decreto de diciembre de 2024 y una decisión administrativa vinculada al área de Asuntos Indígenas de 2018.

Javier Milei junto a Diego Santilli (REUTERS)

Hasta que finalice la transición organizativa, las áreas con rangos inferiores a los recién aprobados seguirán funcionando como lo hacían. Es decir, continuarán con sus equipos y tareas habituales “con sus respectivos niveles, grados de revista y suplementos vigentes a la fecha”. Esto busca evitar vacíos de gestión mientras se terminan de implementar los cambios.

El documento deja claro que la modificación estructural no aumentará la cantidad de áreas de la administración pública nacional. Según intervenciones de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto, el nuevo armado no requerirá más cargos ni partidas extra fuera de las ya establecidas.

La medida responde, además, a la necesidad de actualizar y modernizar el funcionamiento del Ministerio del Interior para adaptarlo a los lineamientos de gobierno actuales. Tanto la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública como la Subsecretaría de Presupuesto participaron de la evaluación.

A finales del año pasado, se descartó el traspaso del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) al Ministerio de Seguridad Nacional y se estableció que permanezca bajo la órbita de Interior. La marcha atrás en la decisión responde al malestar generado por un acuerdo previo entre la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, realizado sin consulta a Santilli tras su entrada al Ejecutivo.

Cambios clave dentro del RENAPER

Una serie de nuevos nombramientos en la administración pública fueron oficializados en la madrugada del viernes pasado mediante la publicación en el Boletín Oficial de unos decretos firmados por el presidente Javier Milei.

Entre los cambios más relevantes, designaron a Damián Andrés Selem como subdirector de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a partir del 1 de febrero, de acuerdo con lo establecido mediante el Decreto 76/2026.

Esta designación se produce tras la aceptación de la renuncia de Benito Mario Molver al mismo cargo. Asimismo, el Gobierno le agradeció al funcionario saliente por los servicios prestados durante su gestión.

En los días previos, el Gobierno había aceptado la renuncia de quien se desempeñaba como director nacional del RENAPER, el organismo responsable de los documentos de identidad y registros civiles de la Argentina. En su lugar, informaron que asumió el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, a partir del 1° de febrero. El cambio quedó formalizado por el Decreto 33/2026, firmado tanto por el presidente Javier Milei como por el ministro Diego Santilli.