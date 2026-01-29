Diego Santilli postergó su viaje en busca de respaldo a la reforma laboral a las provincias del Litoral

El ministro del Interior, Diego Santilli, pospuso su visita a Corrientes y Misiones, dos provincias clave para la votación de la reforma laboral en el Congreso (RS Fotos)

El ministro del Interior, Diego Santilli, arribará a las dos provincias del Litoral que le quedan por recorrer durante la próxima semana. Su visita se dará cuando el período de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo ya haya empezado a correr.

En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés había anticipado días atrás que aguardaban la llegada del funcionario nacional para este jueves o viernes. Pero el miércoles fuentes oficiales hicieron trascender a medios locales que la visita quedaría para los próximos días de la semana.

En la tierra del chamamé tenían listas las carpetas con pedidos a tratar para Santilli. Serían las contrapartidas a fin de negociar el apoyo clave de los tres senadores nacionales correntinos al proyecto de ley de modernización laboral.

En Misiones, en tanto, no había llegado confirmación del viaje. Pero suponían que se daría casi en paralelo a la gira que realizaría el Ministro por la provincia vecina. Ahora están, de nuevo, esperando una confirmación de la Casa Rosada.

Por qué estas provincias son relevantes en la votación de la reforma laboral

El oficialismo correntino tiene a disposición los tres senadores nacionales de la provincia. Se trata de los dos de la mayoría: Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, integrantes del bloque de la UCR y que responden al valdesismo. Pero también pueden poner sobre la mesa al de la minoría: Mauricio “Camau” Espínola, un ex PJ que se alió al oficialismo en 2025.

Días antes de dejar su cargo en diciembre, el ex gobernador Gustavo Valdés comprometió el acompañamiento a las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Santilli estaba a su lado cuando hizo la promesa.

Gustavo Valdés había comprometido su apoyo al gobierno nacional. Su hermano Juan Pablo sembró dudas

Pero el recambio institucional cambió las cosas. Su hermano y sucesor, Juan Pablo Valdés, anunció que iba a debatir los pros y contras del proyecto del Ejecutivo. Recién entonces definiría una posición. “Hay algunos puntos que nos preocupan”, reconoció en declaraciones a medios locales. Dijo que prestará especial atención a si “no se violentan los derechos de los trabajadores”.

El miércoles, el Gobernador publicó al mediodía una foto en su despacho junto a Vischi y al diputado nacional Diógenes González, también de su espacio. En términos genéricos, dijo que los encuentros sirvieron para “intercambiar miradas sobre la agenda legislativa nacional y trabajar en proyectos estratégicos para nuestra provincia”.

Horas más tarde, Vischi y Espínola participaron de una reunión con la presidenta de la bancada de LLA, Patricia Bullrich.

Misiones también puede ser una provincia donde el Gobierno logre tres votos para el tratamiento en el Senado. El oficialista Frente Renovador de la Concordia puede poner a disposición a Carlos Arce y a Sonia Decut. Ambos ya han votado en sintonía con la Casa Rosada. A ellos se les sumará, con toda seguridad, Enrique Goerling del PRO. Arce también estuvo en la reunión con Bullrich.

En la tierra colorada, el acuerdo anudado por Santilli es más fuerte que el de Corrientes. Es que en Misiones el acompañamiento a las políticas nacionales no fue una promesa solo del gobernador Hugo Passalacqua. El ministro del Interior también tuvo el tino de reunirse con el hombre fuerte de la provincia: Carlos Rovira. El caudillo local levantó el pulgar al entendimiento.

Este acuerdo, sin embargo, se hizo a fines del año pasado. Desde entonces, la situación fiscal de Misiones se ha complicado. Debió desdoblar el pago del medio aguinaldo, abrir una moratoria impositiva y congelar los pases a planta permanente en el Estado. Cuando Santilli regrese, la cuestión financiera del Gobierno local también será puesta sobre la mesa.

Cómo le fue al Ministro en otras provincias de la zona

Santilli dijo la semana pasada en Entre Ríos que esperaba que la nueva ley de modernización laboral se apruebe durante febrero. “Soy optimista”, expresó. A su lado, el mandatario local, Rogelio Frigerio, ya había anticipado su respaldo político a la iniciativa.

En este distrito, LLA se quedó con los senadores nacionales en la elección de octubre. Se trata de Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch. El representante por la minoría es el peronista Adán Bahl. Sin embargo, Frigerio tiene un ascendente importante sobre un puñado de Diputados, donde recalará el proyecto laboral si supera el Senado.

Por otro lado, el funcionario nacional también estuvo en Chaco. Allí logró el aval del gobernador Leandro Zdero. De los tres senadores chaqueños, uno es libertario. Se trata de Juan Cruz Godoy, cuyo voto se descarta. El representante de la minoría es el kirchnerista Jorge Capitanich y decisión es cantada. La intervención de Santilli posibilitó poner una tilde verde en el casillero de Silvana Schneider. Se trata de la ex vice de Zdero, de filiación radical.